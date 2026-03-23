Bộ Nội vụ thông tin về vụ 8 lao động Việt Nam gặp nạn tại Nhật Bản

Vụ việc đã khiến 1 lao động Việt Nam tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người đã được cứu an toàn...

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc 8 lao động Việt Nam gặp nạn tại tỉnh Fukui, Nhật Bản.

Theo thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản (Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản), rạng sáng ngày 21/3/2026, một nhóm 8 lao động Việt Nam trong quá trình đi câu cá trên biển tại khu vực tỉnh Fukui đã gặp nạn do sóng lớn.

Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người đã được cứu an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, chính quyền địa phương và Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui để nắm tình hình, triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân kịp thời.

Theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui, vào khoảng hơn 2h sáng ngày 21/3, đơn vị đã nhận được thông báo về vụ tai nạn do sóng lớn tại khu vực đê chắn sóng dẫn ra hải đăng Mikuni.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ bờ biển, cảnh sát và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng chức năng đã cứu được 4 lao động, trong đó 3 người trú ẩn tại chân hải đăng và 1 người được đưa vào bờ an toàn.

Đến 9h45 cùng ngày, phát hiện một nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh cách hiện trường khoảng 4km, được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng nhưng đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1987), lao động kỹ năng đặc định đang làm việc tại tỉnh Osaka. Hiện còn 3 lao động mất tích gồm: Lê Hữu Nghĩa (sinh năm 1994), Nguyen Hoang Phuc (sinh năm 2006) và Tran Bao Ranh (sinh năm 1995). Lao động bị thương là Lê Minh Trí (23 tuổi) hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện các lực lượng chức năng Nhật Bản vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 lao động mất tích.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã trực tiếp liên hệ với các lao động được cứu để hỗ trợ kịp thời, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và trong nước tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, xác minh nhân thân các nạn nhân và thông tin tới gia đình để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản nâng cao ý thức đảm bảo an toàn, không ra biển khi có giông bão, tránh đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh hoặc địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc.