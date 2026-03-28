Nhà đầu tư bắt đáy, giá vàng bật lên gần 4.500 USD/oz

Từ chỗ giảm sâu dưới mốc 4.400 USD/oz trong phiên ngày hôm trước, giá kim loại quý này đã quay trở lại gần mốc chủ chốt 4.500 USD/oz, bất chấp giá dầu tiếp tục leo thang cùng đồng USD duy trì xu thế tăng.

CƠ HỘI TỐT ĐỂ MUA VÀNG

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 115,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 2,65%, chốt ở mức 4.495 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 1,73 USD/oz, tương đương tăng 2,55%, đạt 69,87 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 2,7%, chốt ở mức 4.492,7 USD/oz.

Lực mua ở vùng giá thấp hơn, sau khi giá vàng “bốc hơi” gần 130 USD/oz vào phiên ngày thứ Năm, là động lực chính cho giá vàng bật tăng trở lại trong phiên này. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị khi cuộc chiến tranh Mỹ - Iran bước sang tuần thứ năm cũng là một động lực để giá vàng đi lên.

Trong khi đó, thị trường kim loại quý tiếp tục đương đầu áp lực giảm từ mối lo lạm phát leo thang trên toàn cầu do giá dầu tăng cao. Triển vọng lạm phát tăng đặt ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác không hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí sẽ tăng lãi suất, tạo ra một môi trường bất lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

“Đợt bán tháo vàng gần đây đã mang lại một cơ hội thực sự tốt, vì giá vàng đã giảm xuống dưới bình quân của 200 ngày. Đây là thời điểm tốt để mua vàng”, chiến lược gia Daniel Pavilonis của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Ông Pavilonis cho rằng giá vàng có thể giằng co trong xu thế đi lên trong khoảng 2 tuần nữa. “Sau đó, nếu tình hình Iran bớt căng thẳng, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để mua vàng”, ông nói.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu thô toàn cầu - đóng cửa phiên ngày thứ Sáu trên mức 110 USD/thùng, dù Tổng thống Donald Trump lùi thời hạn mà ông đặt ra để Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran đã từ chối đề xuất 15 điểm mà phía Mỹ đưa ra để kết thúc chiến tranh.

Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào hôm 28/2, giá vàng chỉ tăng mạnh trong vài ngày đầu, sau đó chuyển sang sụt giảm do mối lo lạm phát tăng dẫn tới lãi suất cao hơn lâu hơn. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz và cơ sở hạ tầng ở Trung Đông trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công đã khiến giá năng lượng và nhiều hàng hóa khác leo thang, đồng thời gây ra sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng, đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng đình lạm.

Với phiên phục hồi mạnh ngày thứ Sáu, giá vàng giao ngay tăng được gần 3 USD/oz trong tuần này, tương đương tăng khoảng 0,06%. Tuần trước, giá vàng giảm 10,5%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong 15 năm.

Nếu so với trước xung đột, giá vàng hiện giảm gần 15%.

NĂM 2026 GIÁ VÀNG MỤC TIÊU 5.000 USD/OZ

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group, thị trường hiện không còn kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong năm 2026. Trước chiến tranh, các nhà giao dịch tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index tăng 0,29%, chốt phiên ở mức 100,19 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng 0,55%, nâng tổng mức tăng trong vòng 1 tháng trở lại đây lên 2,65% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Tuy áp lực giảm giá vàng từ các yếu tố lãi suất và tỷ giá còn đang lớn, Commerzbank đã nâng dự báo về mức giá mục tiêu của vàng trong năm nay lên 5.000 USD/oz từ mức 4.900 USD/oz trước đó. Các nhà phân tích của ngân hàng này nhận định đợt giảm giá gần đây của vàng sẽ không kéo dài.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một báo cáo của Commerzbank dự báo chiến tranh giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc trước tháng 6, và nhờ đó, kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất sẽ được kiểm soát. Báo cáo nhận định Fed sẽ nối lại việc giảm lãi suất trong năm nay và đến giữa năm sau, Fed sẽ giảm lãi suất tổng cộng khoảng 0,75 điểm phần trăm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.052,7 tấn vàng.

Từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra tới nay, quỹ đã bán ròng 48,6 tấn vàng, tương đương giảm 4,4% khối lượng nắm giữ. Riêng tuần này, quỹ bán ròng 4,3 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương 142,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.105 đồng/USD (mua vào) và 26.355 đồng/USD (bán ra), tăng 36 đồng ở chiều mua vào và tăng 16 đồng ở chiều bán ra so với mức chốt của tuần trước.