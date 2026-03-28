Mục tiêu của quỹ nhằm góp phần tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu chiến lược, xây dựng chính sách, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật...

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

Tại buổi lễ, Bộ Tư pháp đã công bố các quyết định về tổ chức và hoạt động của quỹ, đồng thời giới thiệu những nội dung cơ bản về quỹ.

Theo đó, quỹ này được xác định là thiết chế hỗ trợ mang ý nghĩa quốc gia, góp phần tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu chiến lược, xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật, cũng như phát triển nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao.

Đồng thời, quỹ đóng vai trò cầu nối giữa Nhà nước với giới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong quá trình hoàn thiện thể chế.

Với định hướng "Kết nối nguồn lực, hoàn thiện thể chế, kiến tạo tương lai", quỹ hướng tới việc tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hợp pháp một cách công khai, minh bạch, hiệu quả. Nguyên tắc hoạt động được đặt ra chặt chẽ: Không vì mục tiêu lợi nhuận, đúng mục đích, đúng đối tượng và tuyệt đối không để việc tài trợ bị lợi dụng nhằm tác động, chi phối chính sách.

Theo ông Đặng Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ kiêm Giám đốc quỹ, lễ ra mắt chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là quỹ phải nhanh chóng vận hành ổn định, chuyên nghiệp và tạo ra kết quả cụ thể.

Ông Tuấn kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ, chuyên gia, cơ sở đào tạo và cộng đồng pháp lý tiếp tục quan tâm, đồng hành với quỹ bằng những hình thức phù hợp, thiết thực.

Mỗi sự đóng góp sẽ trực tiếp hỗ trợ việc hoàn thiện thể chế, nghiên cứu, hoạch định chính sách và tổ chức thi hành pháp luật, qua đó góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Khi thể chế được hoàn thiện, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sẽ giảm rủi ro pháp lý, củng cố niềm tin để mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh để quỹ đi vào hoạt động hiệu quả cần tập trung xây dựng quỹ trở thành bệ đỡ nguồn lực, góp phần đổi mới phương thức làm luật, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Việc hỗ trợ cần dựa trên cơ sở lý luận vững chắc, bằng chứng thực tiễn đầy đủ, có đánh giá tác động, tham vấn, phản biện và truyền thông chính sách hiệu quả.

Tiếp theo, quỹ phải bảo đảm cơ chế vận hành công khai, minh bạch, đúng quy định và gắn với trách nhiệm giải trình. Nguồn lực được huy động, phân bổ chặt chẽ nhưng linh hoạt; thủ tục cần được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, đồng thời vẫn kiểm soát tốt rủi ro và tuân thủ pháp luật.

Quỹ đóng vai trò cầu nối huy động nguồn lực xã hội, cả về tài chính, tri thức và nhân lực. Qua đó, tạo điều kiện để chuyên gia, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các đối tác cùng tham gia, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, pháp luật và khơi thông nguồn lực phát triển.