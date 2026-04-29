Thứ Tư, 29/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên lãi suất, nâng mạnh dự báo lạm phát vì xung đột Iran

Hoài Thu

29/04/2026, 09:45

BOJ đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở khoảng 0,75% trong 3 cuộc họp liên tiếp từ đầu năm 2026, sau lần nâng lãi suất vào tháng 12/2025...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách, dù nâng mạnh dự báo lạm phát, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông làm gia tăng bất định đối với kinh tế toàn cầu, đồng thời gây thêm sức ép lên Nhật Bản do nước này phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu.

Quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức khoảng 0,75% của BOJ vào thứ Ba (28/4) đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu cho thấy nội bộ BOJ đang chia rẽ rõ rệt: 6 thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất, trong khi 3 thành viên muốn nâng lãi suất ngay. Đây là mức bất đồng lớn nhất trong Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BOJ dưới thời Thống đốc Kazuo Ueda, đồng thời là mức cao nhất kể từ khi BOJ bắt đầu áp dụng chính sách lãi suất âm vào năm 2016.

Ba thành viên bỏ phiếu phản đối cho rằng BOJ nên nâng lãi suất ngay lên 1%. Do đó, giới giao dịch ngày càng tin rằng BOJ sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp kế tiếp vào tháng 6, khi ngân hàng trung ương này tiếp tục lộ trình “bình thường hóa” chính sách tiền tệ sau nhiều thập kỷ duy trì lãi suất thấp và lạm phát trong nước ở mức thấp.

Trong báo cáo triển vọng công bố cùng quyết định lãi suất, BOJ cảnh báo tăng trưởng kinh tế Nhật Bản có thể chậm lại trong năm tài khóa hiện tại, kết thúc vào tháng 3/2027. Bên cạnh đó, BOJ nâng mạnh dự báo lạm phát cho giai đoạn này. Cụ thể, cơ quan này dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không gồm giá thực phẩm tươi sống, tại Nhật sẽ tăng 2,8% trong năm tài khóa hiện tại, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 1,9% đưa ra hồi tháng 1.

“Giá dầu thô tăng do tình hình Trung Đông có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp và thu nhập thực tế của các hộ gia đình”, BOJ nhận định trong báo cáo.

BOJ cũng cho rằng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế nghiêng về chiều hướng giảm, trong khi rủi ro đối với lạm phát lại nghiêng về khả năng tăng cao hơn dự báo. Quyết định giữ nguyên lãi suất nhằm có thêm thời gian đánh giá tác động của chiến sự tại Trung Đông, đặc biệt là cú sốc giá dầu đối với nền kinh tế Nhật Bản.

Nhật Bản đặc biệt dễ chịu tác động từ các cú sốc năng lượng liên quan đến khủng hoảng Vùng Vịnh do nước này phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu. Hơn 90% dầu thô nhập khẩu của nước này đến từ Trung Đông.

Trong báo cáo, BOJ đưa ra quan điểm thiên về thắt chặt hơn, qua đó hỗ trợ đồng yên tăng giá so với USD. Cơ quan này cũng cảnh báo nhiều rủi ro từ chiến sự tại Trung Đông, bao gồm nguy cơ chuỗi cung ứng gián đoạn trên diện rộng và tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản. Theo BOJ, một số nhà sản xuất vật liệu đã bắt đầu cắt giảm quy mô hoạt động.

BOJ đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở khoảng 0,75% trong 3 cuộc họp liên tiếp từ đầu năm 2026, sau lần nâng lãi suất vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, cán cân trong nội bộ ngân hàng trung ương này đang dịch chuyển theo hướng cứng rắn hơn: từ 1 thành viên phản đối trong tháng 1 và tháng 3 lên 3 thành viên trong cuộc họp tháng 4.

BOJ là ngân hàng trung ương đầu tiên trong số 4 ngân hàng trung ương lớn ra quyết định lãi suất trong tuần này.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) được dự báo sẽ có cách tiếp cận tương tự BOJ, tức chưa vội điều chỉnh lãi suất trong lúc chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn về nguy cơ lạm phát kéo dài do chiến sự tại Trung Đông gây ra.

Ông Marcel Thieliant, trưởng bộ phận châu Á - Thái Bình Dương tại công ty nghiên cứu Capital Economics, cho rằng điểm đáng chú ý là BOJ đã nâng dự báo lạm phát. Theo dự báo mới, lạm phát tại Nhật Bản có thể đạt bình quân 2,2% trong năm tài khóa 2028.

“Trừ khi tình hình Trung Đông leo thang trở lại, BOJ có thể sẽ nâng lãi suất chính sách tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 6”, ông Thieliant nhận định trong báo cáo gửi khách hàng ngày 28/4.

Từ khóa:

BOJ lãi suất lạm phát Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Nhật bản thế giới xung đột Iran

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tài sản của gia đình Samsung tăng gấp đôi chỉ sau một năm, đạt khoảng 45,5 tỷ USD

Thế giới

2

Tổng công ty Đường sắt chính thức áp dụng AI điều hành giá vé linh hoạt từ 1/5

Đầu tư

3

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Bất động sản

4

Đằng sau doanh số hàng tỷ đồng: Học cách thương hiệu lớn tối ưu hệ sinh thái thương mại điện tử

Kinh tế số

5

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy