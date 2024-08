Nhiều chủ doanh nghiệp lĩnh án tù vì chiếm đoạt tiền ngân hàng

Các bị cáo hầu tòa gồm Đỗ Minh Thu (cựu phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Khánh An), Đỗ Toàn Thắng (Chủ tịch HĐQT Công ty Khánh An) bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm bị cáo gồm Bùi Hồng Khanh, giám đốc Công ty Nam Việt; Nguyễn Tường Anh – giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Hiếu Thảo… về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác bị truy tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo cáo buộc, Đỗ Minh Thu mua lại Công ty Khánh An từ năm 2016 và giao cho em trai là Đỗ Toàn Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, giám đốc công ty từ năm 2016-2018, còn Thu giữ chức phó giám đốc công ty.

Trong thời gian từ tháng 11/2016 – 4/2018, Thu đã chỉ đạo Thắng thực hiện 15 khoản vay với ngân hàng để thanh toán tiền mua hàng hóa. Trong đó, Thu và các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 838.000 USD, tương đương hơn 19 tỷ đồng.

Theo đó, vào ngày 11/1/2017, Công ty Khánh An ký hợp đồng với Công ty Win Faith Trading Limited (trụ sở Hồng Kông) để mua tôn mạ màu. Giá trị hợp đồng là hơn 1,5 triệu USD (hơn 35 tỷ đồng). Đảm bảo cho việc mua bán và nhập khẩu lô hàng, ngày 12/1/2017, Công ty Khánh An đã gửi ngân hàng để mở thư tín dụng không hủy ngang (L/C). Công ty Khánh An đã thế chấp tài sản hình thành trong tương lai chính là lô hàng tôn mạ màu trên.

Theo thỏa thuận, Công ty Khánh An có nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp và chỉ được xuất kho khi có sự chấp thuận bằng văn bản của ngân hàng. Định kỳ ngày 5 hàng tháng, công ty phải báo cáo chi tiết sản phẩm tô mạ màu xuất kho cho ngân hàng.

Đặc biệt, công ty không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh tài sản đang thế chấp hoặc sử dụng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ khác trừ trường hợp được ngân hàng chấp thuận bằng văn bản.

Ngày 17/1/2017, ngân hàng đồng ý mở L/C trả chậm 180 ngày kể từ ngày vận đơn và ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Khánh An vay tối đa hơn 1,2 triệu USD.

Đến cuối tháng 3/2017, Công ty Khánh An nhập khẩu lô hàng trị giá 838.539,3 USD. Ngân hàng đã giải ngân, thanh toán tiền lô hàng.

Tuy nhiên, khi lô hàng được thông qua, từ tháng 5-8/2017, Thu đã bán hết lô hàng trên mà không thông báo cho ngân hàng. Đến thời hạn cam kết, Công ty Khánh An mới thanh toán một phần tiền lãi, còn dư nơ gốc hơn 19 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Thu thừa nhận có bán lô tôn cuộn mạ màu trên cho các doanh nghiệp và cá nhân. Số tiền chiếm đoạt, Thu sử dụng vào nhiều việc khác nhau. Sau này, khi cán bộ tín dụng yêu cầu, Thu đã bổ sung tài sản đảm bảo là 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không làm thủ tục thế chấp tài sản. Như vậy, khoản vay trở thành không có tài sản đảm bảo.

Cán bộ thẩm định thừa nhận không kiểm tra thực tế trước khi giải ngân và quản lý số hàng trên, không biết Công ty Khánh An bảo quản lô hàng ở đâu sau khi thông quan. Đến cuối năm 2018, ngân hàng mới phát hiện doanh nghiệp đã bán đứt lô hàng trên.

Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Bùi Hồng Khanh – giám đốc Công ty Thái Dương đã chỉ đạo cấp dưới ký 6 hợp đồng vay tín chấp, không có tài sản đảm bảo, chiếm đoạt 65,8 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Tường Anh, Giám đốc Công ty Hiếu Thảo và một số đồng phạm cũng bị cáo buộc sử dụng các tài sản đảm bảo có tranh chấp hoặc không phải của mình để thế chấp, vay vốn… gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 13,2 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thu 19 năm tù; Đỗ Toàn Thắng 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Bùi Hồng Khanh 20 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 2 năm tù treo – 13 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức…