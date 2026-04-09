Nhiều công ty bán dẫn Trung Quốc báo lãi kỷ lục

Các doanh nghiệp trong ngành bán dẫn của Trung Quốc năm vừa qua đã ghi nhận doanh thu cao kỷ lục.

SMIC, xưởng đúc lớn nhất Trung Quốc, đã ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 9,327 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước. Lợi nhuận ròng tăng mạnh 39%, lên 685 triệu USD.

Với quy mô này, SMIC tiếp tục giữ vị thế là xưởng đúc lớn thứ ba thế giới, sau TSMC (Đài Loan) và Samsung Electronics. Sản lượng wafer xuất xưởng tăng 21% so với cùng kỳ, trong khi công suất sản xuất hàng tháng đã vượt mốc 1 triệu wafer, cho thấy năng lực vận hành và mở rộng sản xuất đang được cải thiện đáng kể.

Xếp sau là Hua Hong Semiconductor, xưởng đúc lớn thứ hai của Trung Quốc và đứng thứ sáu toàn cầu, cũng ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu quý 4, thậm chí đạt mức kỷ lục 660 triệu USD.

Không chỉ các xưởng đúc, doanh nghiệp trong lĩnh vực bộ nhớ của Trung Quốc cũng chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Bloomberg, CXMT (ChangXin Memory Technologies), nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới và là doanh nghiệp dẫn dắt Trung Quốc trong mảng này, đã ghi nhận doanh thu vượt mốc 8 tỷ USD trong năm vừa qua, cao hơn gấp đôi so với mức 3,3 tỷ USD của năm trước đó.

Động lực tăng trưởng đến từ giá bộ nhớ leo thang trong bối cảnh nhu cầu AI bùng nổ, cùng với việc mở rộng công suất sản xuất ở quy mô lớn.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Omdia, năng lực sản xuất DRAM hàng tháng của CXMT đã tăng từ 100.000 wafer vào đầu năm 2024 lên 290.000 wafer vào cuối năm.

Ở mảng thiết kế, Cambricon, doanh nghiệp chuyên về chip AI, cũng ghi nhận doanh thu kỷ lục 940 triệu USD trong năm qua, đồng thời báo lãi lần đầu tiên.

Theo các chuyên gia, dù làn sóng AI toàn cầu đóng vai trò chất xúc tác chính, nhưng chính các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ lại "vô tình" tăng tốc chiến lược tự chủ bán dẫn của Trung Quốc, tạo động lực tăng trưởng cho thị trường.

Khi khả năng tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến từ những tập đoàn Mỹ như NVIDIA hay AMD bị siết chặt, các “ông lớn” công nghệ Trung Quốc như Alibaba và Tencent cũng đang đẩy mạnh tự chủ phát triển chip riêng.

Theo đó, trung tâm dữ liệu tại miền Nam Trung Quốc, vừa được Alibaba và China Telecom công bố, sẽ được trang bị khoảng 10.000 chip Zhenwu do Alibaba thiết kế, phục vụ cả hai nhu cầu huấn luyện và suy luận AI. Hệ thống này đủ năng lực vận hành các mô hình AI quy mô lên tới hàng trăm tỷ tham số.

Đây được xem là một trong những mô hình triển khai hạ tầng AI quy mô lớn hiện nay, cho thấy xu hướng các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển chip AI “cây nhà lá vườn”, trong bối cảnh Bắc Kinh thúc đẩy chiến lược tự chủ công nghệ.

Morgan Stanley dự báo tỷ lệ tự chủ nguồn cung chip AI của Trung Quốc có thể đạt tới 82% vào năm 2027. Những hạn chế từ Washington, vì thế, đã góp phần tái định hình nhu cầu AI của Trung Quốc theo hướng khép kín hơn, qua đó thúc đẩy toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn nội địa cùng tăng trưởng.

Song song, các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh kế hoạch huy động vốn thông qua các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Sau khi các công ty chip AI như Moor Threads, MetaX và Biren lên sàn từ cuối năm ngoái, hai doanh nghiệp bộ nhớ lớn là CXMT và YMTC cũng đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết lần lượt trong nửa đầu và nửa cuối năm nay.

Nguồn vốn thu được từ các đợt IPO dự kiến sẽ được các doanh nghiệp rót mạnh vào mở rộng các cơ sở và R&D nhằm rút ngắn khoảng cách với các đối thủ toàn cầu. Riêng CXMT cho biết trong hồ sơ nộp cơ quan quản lý, công ty đặt mục tiêu huy động khoảng 4,2 tỷ USD để mở rộng dây chuyền sản xuất và phát triển các thế hệ DRAM mới.

Dù vẫn chậm hơn khoảng 1–2 thế hệ công nghệ ở các quy trình lõi, các doanh nghiệp Trung Quốc được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách nhờ chiến lược đẩy mạnh đầu tư vào quy trình tiên tiến và cơ sở hạ tầng sản xuất.