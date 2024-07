Nhiều dự án lớn "đổ bộ" vào Nghệ An

Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 15/6/2024, tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 39 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là hơn 14.294 tỷ đồng.

Tỉnh này điều chỉnh 77 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 21 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng hơn 2.627 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là hơn 16.921 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng vốn đầu tư cấp mới gấp 1,14 lần. Trong đó thu hút được 3 dự án FDI/48 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 110,6 triệu USD.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn Nghệ An dự tính 6 tháng đầu năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 23,57% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng chủ yếu do công ty TNHH Công nghệ RUNERGY PV có vốn đầu tư thực hiện là hơn 7.100 tỷ đồng, chiếm 58,74% nguồn vốn FDI thực hiện của tỉnh Nghệ An.

Nguồn vốn ngoài nhà nước ước đạt hơn 30.500 tỷ đồng bằng 99,23% so với cùng kỳ; nguồn vốn nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 0,33% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong vốn đầu tư thực hiện khu vực nhà nước, vốn trung ương quản lý ước đạt 2.724,9 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023; vốn địa phương quản lý ước đạt 4.275,8 tỷ đồng, bằng 96,87% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong vốn đầu tư thực hiện khu vực ngoài nhà nước, vốn của tổ chức và doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt ước đạt 11.926,7 tỷ đồng, tăng 2,45%; vốn đầu tư của dân cư ước đạt 18.641,8 tỷ đồng, bằng 97,27%.

6 tháng đầu năm 2024 tỉnh Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án lớn được cấp mới, trong đó có các dự án bất động sản như Khu đô thị Nghi Liên tổng mức đầu tư hơn 6.290 tỷ đồng, Khu đô thị và thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu, thị trấn Nam Đàn, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, Khu đô thị tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương tổng mức đầu tư hơn 889 tỷ đồng, Khu nhà ở phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng.

Tiếp đến là dự án lớn khác như Đường dây 220kV mạch kép điện gió Trường Sơn - Đô Lương tổng mức đầu tư 593,9 tỷ đồng, Dự án FDI Nhà máy sản xuất ắc quy tính năng cao tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I tổng mức đầu tư 40 triệu USD.

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hưng Yên tổng mức đầu tư 335,9 tỷ đồng, Cụm công nghiệp Diễn Thắng tổng mức đầu tư 321 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số dự án cũng đã điều chỉnh tổng mức đầu tư, cụ thể Dự án Nhà máy Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP tăng tổng mức đầu tư 25 triệu USD, Dự án Nhà máy sản xuất gia công giầy dép xuất khẩu tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I của Công ty TNHH Giầy Andromeda Việt Nam tăng tổng mức đầu tư 19 triệu USD.