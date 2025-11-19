Thủ Thiêm sẽ trở thành trung tâm kinh tế mới của TP. Hồ Chí Minh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Cùng với quận 1 định hướng trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), Thủ Thiêm nổi lên như một ứng viên sáng giá trung tâm kinh tế mới, sự chuyển dịch từ mô hình đơn trung tâm sang đa trung tâm, định hình lại bức tranh bất động sản trung tâm trong thập kỷ tới của TP. Hồ Chí Minh…
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trung tâm thành phố (CBD - central business district) hiện đại là nơi tập trung hoạt động thương mại, tài chính, dịch vụ với mật độ lao động cao nhất trong vùng đô thị. Thủ Thiêm, với quỹ đất rộng và quy hoạch bài bản, đang hội tụ nhiều yếu tố tiệm cận mô hình CBD hiện đại.
Tại Diễn đàn bất động sản TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Hạt nhân trung tâm” ngày 18/11, các chuyên gia nhận định rằng Thủ Thiêm, với vai trò cửa ngõ phía Đông, đang trên lộ trình trở thành một trung tâm tài chính mới của Thành phố.
Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Thủ Thiêm là hạ tầng giao thông. Cụ thể, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và các dự án cầu kết nối quận 1 (cũ) - Thủ Thiêm đang được đẩy nhanh tiến độ. Cùng với kế hoạch tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, những dự án này tạo thành mạng lưới giao thông liên vùng, thu hút dân cư, chuyên gia và doanh nghiệp chuyển về phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành thế “song trung tâm” giữa quận 1 (cũ) và Thủ Thiêm trong tương lai.
Nhờ đó, thị trường bất động sản trung tâm TP. Hồ Chí Minh cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là phân khúc chung cư hạng sang. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2025, dù chỉ chiếm 28% tỷ trọng nguồn cung, chung cư trung tâm lại thu hút tới 45% mức độ quan tâm.
Đáng chú ý, phân khúc chung cư hạng sang tại trung tâm đang có sự tăng trưởng mạnh cả về nguồn cung lẫn mức độ quan tâm. Trong quý 3/2025, mức độ quan tâm của chung cư hạng sang tăng tới 168% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, các khu đô thị liền kề Thủ Thiêm, cũng đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và cư dân. Với lợi thế kết nối trực tiếp các trục giao thông quan trọng, khu vực này quy tụ nhiều dự án hạng sang, góp phần định hình tiêu chuẩn sống mới.
Số liệu cho thấy trong giai đoạn 2015-2025, giá bất động sản trung tâm TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh trên tất cả các phân khúc, nhưng mức tăng không đồng đều. Đất nền dẫn đầu với mức tăng 384%, tiếp theo là chung cư tăng 197%.
Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định Thủ Thiêm không chỉ là không gian mở rộng của trung tâm mà có khả năng trở thành trung tâm đối trọng về kinh tế, tài chính trong vòng 5-10 năm tới.
Sự hình thành mạng lưới đa trung tâm sẽ làm thay đổi cách vận hành của đô thị, kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao tiếp tục tăng. Bất động sản trung tâm, bao gồm cả khu cũ lẫn Thủ Thiêm, vì thế vẫn giữ vị thế đặc biệt: nhu cầu ổn định và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ năng lực kết nối hạ tầng.
"Với vị trí chiến lược, quỹ đất rộng và định hướng trở thành IFC, Thủ Thiêm đang được xem như điểm tựa cho giai đoạn phát triển tiếp theo của TP. Hồ Chí Minh. Sự phân vai giữa các địa phương trong vùng kinh tế phía Nam cũng góp phần tối ưu hóa tài nguyên vùng và thúc đẩy sự phát triển cân bằng của toàn bộ hệ sinh thái đô thị", ông Quốc Anh cho hay.
Theo các chuyên gia bất động sản, khi đối chiếu với các đại đô thị như Seoul, Thượng Hải, hay Singapore, có thể thấy quá trình phát triển của TP. Hồ Chí Minh đang đi theo quỹ đạo tương đồng: từ cấu trúc đơn trung tâm sang mạng lưới các trung tâm chức năng. Một trong những yếu tố tạo lực đẩy quan trọng cho quá trình này là hạ tầng.
Trước năm 1982, Seoul chỉ có 7,4 km metro và dưới 100 km cao tốc liên vùng; ba thập kỷ sau, mạng lưới metro đã vượt hơn 1.000 km, trở thành nền tảng tái cấu trúc đô thị và thị trường lao động. TP. Hồ Chí Minh hiện đứng trước cơ hội tương tự khi đặt mục tiêu đạt 648 km metro vào năm 2030 và hơn 600 km cao tốc vào năm 2035.
Với lực lượng lao động trẻ, mật độ doanh nghiệp cao, vai trò đầu tàu kinh tế và dòng vốn FDI mạnh mẽ, Thành phố sở hữu đầy đủ điều kiện để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nếu hệ thống hạ tầng được triển khai nhất quán.
Thủ Thiêm, với vai trò cửa ngõ phía Đông và nền tảng quy hoạch bài bản, đang đáp ứng hầu hết tiêu chí của một trung tâm hiện đại. Theo định hướng đô thị nén, trung tâm mở rộng của TP. Hồ Chí Minh bao gồm toàn bộ quận 2 (cũ), với Thủ Thiêm và Nam Rạch Chiếc là hai hạt nhân chính. Đây sẽ là không gian tập trung các hoạt động thương mại - tài chính - dịch vụ chất lượng cao, được kết nối trực tiếp với trung tâm cũ thông qua hệ thống cầu, metro và cao tốc liên vùng.
IFC Thủ Thiêm, dự kiến vận hành từ năm 2025, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực lan tỏa mạnh, tương tự Yeouido tại Seoul, nơi đã trở thành IFC và kéo theo sự bùng nổ dịch vụ, lưu trú và thương mại. Với những tiềm năng và lợi thế hiện có, Thủ Thiêm đang trên đà trở thành một trung tâm kinh tế mới của TP. Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và cân bằng của Thành phố trong tương lai.
