Nhiều ngân hàng hạ giá mua USD, giá bán đồng loạt niêm yết kịch trần

Theo số liệu khảo sát, chênh lệch giữa giá mua chuyển khoản và giá bán chuyển khoản tại các ngân hàng ngày 10/7 dao động từ 320 đến 490 đồng/USD.
Ngày 10/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.214, tăng 3 đồng so với phiên trước. Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần được nâng từ 26.471 lên 26.474 VND.
Trong tuần (6 - 10/7), tỷ giá trung tâm tăng từ 25.202 lên 25.214 VND, tương ứng tăng 12 đồng/USD. Trong cùng giai đoạn, tỷ giá trần tăng từ 26.462 lên 26.474 VND.
Khảo sát tỷ giá USD/VND tại 13 ngân hàng thương mại ngày 10/7 cho thấy nhiều ngân hàng giảm giá mua USD trong giá bán được niêm yết ở mức 26.474, kịch trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, Agribank và BIDV cùng giảm 7 đồng ở cả giá mua USD tiền mặt và mua chuyển khoản. Giá mua USD chuyển khoản của hai ngân hàng này được niêm yết ở mức 26.104 VND. VietinBank giảm 8 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.083 VND. Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt 26.074 và giá mua chuyển khoản 26.104, giảm 7 đồng so với hôm qua.
Theo số liệu khảo sát, chênh lệch giữa giá mua chuyển khoản và giá bán chuyển khoản tại các ngân hàng ngày 10/7 dao động từ 320 đến 490 đồng/USD.
Tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, LPBank giảm 5 đồng ở chiều mua, Techcombank giảm 6 đồng, trong khi Eximbank, HDBank và SHB giữ nguyên so với ngày 9/7. Sacombank tăng 35 đồng ở cả giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản, lên 26.100 VND.
Trong số các ngân hàng khảo sát, KienlongBank niêm yết giá mua USD chuyển khoản cao nhất ở mức 26.154 VND, đồng thời mua tiền mặt 26.124 VND. SHB, Eximbank và HDBank cùng niêm yết giá mua USD chuyển khoản 26.110. Ở chiều ngược lại, NCB có giá mua chuyển khoản thấp nhất, ở mức 25.980 VND.
Theo số liệu khảo sát, chênh lệch giữa giá mua chuyển khoản và giá bán chuyển khoản tại các ngân hàng ngày 10/7 dao động từ 320 đến 490 đồng/USD.
KienlongBank có mức chênh lệch thấp nhất, 320 đồng/USD. Tiếp đến là LPBank với 355 đồng/USD và Techcombank với 359 đồng/USD.
Nhóm ngân hàng có mức chênh lệch 364 đồng/USD gồm Eximbank, HDBank và SHB. Agribank, Vietcombank và BIDV cùng có mức chênh 370 đồng/USD, Sacombank là 374 đồng/USD, MB là 380 đồng/USD và VietinBank là 391 đồng/USD.
NCB ghi nhận chênh lệch mua - bán cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 490 đồng/USD.
Ngày 10/7, thị trường USD tự do ghi nhận diễn biến trái chiều giữa mua và bán. Giá mua USD giữ nguyên ở mức 26.400 VND so với ngày 9/7, trong khi giá bán tăng 30 đồng, từ 26.420 lên 26.450 VND. Theo đó, chênh lệch giữa giá mua và giá bán trên thị trường tự do được nới từ 20 đồng lên 50 đồng/USD.
Tính chung cả tuần từ ngày 6-10/7, giá USD tự do có xu hướng giảm. Giá mua giảm 120 đồng/USD, từ 26.520 đồng xuống 26.400 đồng/USD, còn giá bán giảm 110 đồng/USD, từ 26.560 đồng xuống 26.450 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index Futures (DXY) có xu hướng giảm về cuối tuần sau khi tăng trong những phiên đầu tuần. Ngày 10/7, DXY lùi xuống 100,56 điểm, giảm 0,13 điểm so với ngày 9/7 và DXY giảm 0,06 điểm so với đầu tuần.
Trong tuần, thị trường ghi nhận hai nhịp điều chỉnh giảm vào các ngày 7/7 và 9/7, trước khi giá bán tăng trở lại trong phiên 10/7, còn giá mua tiếp tục đi ngang.
So với hệ thống ngân hàng thương mại, giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn toàn bộ mức giá mua chuyển khoản được khảo sát, vốn dao động từ 25.980-26.154 đồng/USD.
Ở chiều bán, diễn biến ngược lại được ghi nhận khi giá bán USD tự do ở mức 26.450 đồng/USD, thấp hơn mức niêm yết của các ngân hàng từ 13-24 đồng/USD.
Cụ thể, giá bán tự do thấp hơn 24 đồng so với mức phổ biến 26.474 đồng/USD tại đa số ngân hàng, thấp hơn 20 đồng so với LPBank và NCB (26.470 đồng/USD), đồng thời thấp hơn 13 đồng so với Techcombank (26.463 đồng/USD).
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