Nhiều sản phẩm siêu việt quy tụ tại không gian triển lãm ngành xây dựng

Tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (diễn ra từ 28/8 – 15/9/2025 tại triển lãm Quốc gia, Hà Nội), không gian triển lãm của ngành xây dựng luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan nhờ mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm đa tầng.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết Triển lãm 80 năm ngành Xây dựng – Giao thông lần này, Bộ Xây dựng không chỉ tái hiện hành trình phát triển mà còn mong muốn gửi gắm nhiều thông điệp mang tính chiến lược.

Cụ thể, về hệ thống pháp luật và quản lý nhà nước, thông điệp là: “Phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng pháp luật minh bạch, đồng bộ, hiện đại và hội nhập quốc tế.” Đồng thời, thể hiện sự quyết tâm đơn giản hóa thủ tục, số hóa quản lý để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, thông điệp là: “Ngành Xây dựng lấy khoa học – công nghệ làm động lực, lấy đổi mới sáng tạo làm chìa khóa để nâng tầm chất lượng công trình và đô thị Việt Nam.”

Về chuyển đổi số và ứng dụng AI, Bộ muốn khẳng định quyết tâm bắt kịp xu thế thế giới: từ đô thị thông minh, công trình xanh, đến quản lý hạ tầng bằng dữ liệu số.

Ngoài ra, từ "bức tranh" 80 năm đến những mô hình sản xuất hiện đại, triển lãm cho thấy ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững. Cả doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân lẫn doanh nghiệp FDI đều đang góp phần đưa ngành trở thành động lực quan trọng trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

NHỮNG CÔNG TRÌNH THỂ HIỆN TẦM VÓC VIỆT NAM

Tại triển lãm, ông Trần Kim Luật, Phòng Kế hoạch – tổng hợp Ban quản lý dự án đường sắt, vừa tỷ mẩn lắp ghép các ga trên sa bàn dự án đường sắt Lào Cai – Hải Phòng (sẽ được khởi công vào cuối năm 2025) vừa chia sẻ: Cùng với sa bàn, màn hình trước mặt sẽ trình chiếu phim giới thiệu về dự án, qua đó, người xem có thể dễ dàng hình dung về quy mô, tốc độ, sự hiện đại và tầm vóc của dự án này.

Còn ông Lưu Ngọc Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết khách tham quan đến gian hàng rất hứng thú với mô hình tàu biển Mỹ Thuận 099501, trọng tải hơn 1.300 tấn, đạt cấp quốc tế, có thể hoạt động trên toàn cầu.

Trong khi đó, ông Lê Trung Kiên, Công ty Chế tạo Kim loại Hòa Phát, cho biết Hòa Phát đem đến triển lãm thành tựu Bộ Xây dựng sản phẩm thép dự ứng lực. Đây là loại vật liệu quan trọng trong các công trình hạ tầng quốc gia, được sử dụng trong lõi dầm cầu, giúp tăng cường khả năng chịu lực và chịu nén của kết cấu bê tông. Hiện trong nước chỉ có Hòa Phát sản xuất được sản phẩm này.

Tham gia Triển lãm, Vicostone trưng bày lá cờ bằng đá nhân tạo gốc thạch anh có kích thước ấn tượng (3.300 x 2.200 mm), khối lượng lên tới 325kg đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận kỷ lục Lá cờ Tổ quốc và Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam bằng đá nhân tạo lớn nhất Việt Nam.

Bà Trần Thị Thanh Huyền, Giám đốc kinh doanh toàn quốc Vicostone, chia sẻ: Sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc được tái hiện trên chất liệu đá nhân tạo Vicostone, một thương hiệu ‘Make in Vietnam’, nằm trong Top 3 thương hiệu đá nhân tạo cao cấp toàn cầu. Sản phẩm được kết tinh từ nội lực, tinh thần và trí tuệ Việt Nam, với công nghệ tân tiến và năng lực làm chủ tới hơn 90% nguồn nguyên vật liệu do chính Tập đoàn Phenikaa và Vicostone nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Bề mặt lá cờ mang hiệu ứng lấp lánh sống động từ nguyên vật liệu tái chế gương kính, thể hiện cam kết của thương hiệu đối với việc ứng dụng công nghệ hiện đại và bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là sản phẩm trưng bày mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khẳng định năng lực của ngành vật liệu xây dựng Việt Nam.

HÂN HOAN TRONG NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

Hành trình tham gia triển lãm lần này là một trải nghiệm khó quên đối với tập thể Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC). Thời gian chuẩn bị khá gấp, chỉ trong vòng hơn một tháng (từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8), tập đoàn đã phải triển khai khối lượng công việc rất lớn như: vận chuyển máy bay A320, dàn dựng gian hàng rộng tới 1.000m², và đặc biệt là được giao trọng trách vinh dự vận chuyển máy bay IL-14 – chiếc máy bay từng chở Bác Hồ.

Khách tham quan kiên trì xếp hàng chờ đến lượt được trải nghiệm thử làm phi công

Ông Trịnh Duy Đông, Giám đốc kỹ thuật Tổ chức bảo dưỡng AESC, bày tỏ: "Đây là niềm tự hào lớn lao đối với AESC, đồng thời, cũng là trách nhiệm mà chúng tôi đặt trọn tâm huyết để hoàn thành một cách an toàn, chỉn chu và trang nghiêm nhất". Triển lãm không chỉ là cơ hội để AESC giới thiệu những thành tựu nổi bật, mà còn là dịp kết nối, chia sẻ tầm nhìn về một ngành công nghiệp hàng không hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong khuôn khổ triển lãm, AESC đã trưng bày nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hàng không, góp phần khẳng định năng lực thiết kế – chế tạo – bảo dưỡng ngay tại Việt Nam. Với AESC, sự hiện diện tại triển lãm là niềm vinh dự lớn lao, trở thành động lực để AESC tiếp tục kiên trì với sứ mệnh: phát triển vì cộng đồng, vì xã hội, và vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, người dân đến tham quan thì đặc biệt hào hứng với các hoạt động tại triển lãm. Nguyễn Thế Anh, sinh viên Bách khoa Hà Nội, vô cùng phấn khích sau khi đã được trải nghiệm làm phi công của hãng Vietnam Airlines: "Với sự hướng dẫn của cơ trưởng, em thấy mình như đang điều kiển máy báy rời đường băng, cất cánh lên bầu trời. Cảm giác vô cùng tuyệt vời".

Cũng giống như Thế Anh, nhiều người đã đến triển lãm, dù phải xếp hàng gần 3 tiếng đồng hồ (kể từ khi check in) chờ đến lượt trải nghiệm làm phi công của hãng Vietnam Airlines, nhưng ai nấy cũng đều thấy rất hạnh phúc vì thỏa được ước mơ một lần làm phi công. Có người như chị Lan Anh (Bồ Đề, Hà Nội) thì vỡ oà trong niềm vui khi may mắn trúng phần quà đặc biệt là tấm vé khứ hồi bay tuyến nội địa.

Theo KTS Ngô Trung Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam, tại triển lãm, ngành Xây dựng dù chỉ đóng góp một phần trong bức tranh chung nhưng đã để lại nhiều dấu ấn qua những công trình, dự án, đồ án tiêu biểu, khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp phục hồi và phát triển sau chiến tranh, đúng như mong muốn của Bác Hồ và Đảng về một đất nước ngày càng giàu mạnh.

“Chứng kiến các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh tại triển lãm, tôi tin rằng niềm tự hào dân tộc và tinh thần tuổi trẻ sẽ hối thúc giới trẻ nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước”, ông Hải tâm sự.