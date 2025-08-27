Trải nghiệm đa tầng trong không gian triển lãm ngành xây dựng

Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh có quy mô toàn quốc là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với hơn 230 gian hàng. Tại đây, không gian triển lãm về ngành xây dựng được thiết kế mở, mạch lạc, dẫn dắt, kết hợp giữa mô hình vật lý và công nghệ số, thực tế ảo, mang đến trải nghiệm đa tầng...

Từ 28/8 - 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2025) với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển đất nước qua các thời kỳ; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững; là dịp để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Triển lãm sẽ trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Triển lãm cũng là nơi giới thiệu văn hóa, Đất nước, Con người Việt Nam với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử, sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc, sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước. Ngoài ra, triển lãm giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; giới thiệu ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ, ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam; 12 ngành công nghiệp văn hóa…

Tại Triển lãm, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì giới thiệu, trưng bày thành tựu của Ngành tại 2 phân khu: Phân khu có chủ đề “Kiến tạo phát triển” và phân khu chủ đề “Khát vọng bầu trời”.

“KIẾN TẠO - KẾT NỐI - VƯƠN MÌNH”

Trong đó, không gian tại phân khu Kiến tạo phát triển có chủ đề “Kiến tạo - Kết nối - Vươn mình”, được tổ chức trên diện tích 480 m2, giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, nổi bật của ngành Xây dựng gắn với sự nghiệp bảo vệ, kiến tạo, xây dựng, phát triển đất nước trong 80 năm trên các lĩnh vực như xây dựng dân dụng, công nghiệp, phát triển hạ tầng, giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không); quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, nhà ở, vật liệu xây dựng… Đặc biệt là giới thiệu thông qua mô hình, sa bàn, hình ảnh - thiết kế 3D những công trình, sản phẩm mang tính ứng dụng và hàm lượng trình độ, khoa học công nghệ cao, sản phẩm, công trình “ xanh”, năng lượng sạch…

Trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước, ngành Xây dựng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, kiến tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc kiến thiết đất nước, kết nối hạ tầng, không gian và con người, góp phần định hình diện mạo quốc gia. Với tầm nhìn đổi mới và hội nhập, ngành Xây dựng phát triển mạnh mẽ, tiếp thu, làm chủ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phân khu triển lãm riêng của ngành Xây dựng lấy biểu tượng cây cầu dây văng minh họa cho Cầu Rạch Miễu, Cầu Mỹ Thuận, Cầu Bãi Cháy, Cầu Nhật Tân… những cây cầu thế kỷ biểu trưng cho thành tựu đổi mới và hội nhập của ngành Xây dựng; thể hiện trình độ - năng lực làm chủ khoa học công nghệ, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành Xây dựng Việt Nam.

Phân khu triển lãm được bố trí thành 6 không gian trưng bày chuyên đề: Khu trưng bày thành tựu về hạ tầng giao thông, xây dựng; khu trưng bày thành tựu về quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị - nhà ở; khu trưng bày thành tựu về quản lý nhà nước - hoàn thiện thể chế chính sách, chuyển đổi số ngành Xây dựng; khu trưng bày về công nghệ xây dựng; khu trưng bày thành tựu về vật liệu xây dựng; khu trải nghiệm, ứng dụng kỹ thuật số.

Không gian triển lãm được thiết kế mở, mạch lạc, dẫn dắt, kết hợp giữa mô hình vật lý và công nghệ số, thực tế ảo, mang đến trải nghiệm đa tầng, để khách tham quan không chỉ “ngắm nhìn” mà còn cảm nhận và đồng hành cùng ngành Xây dựng trong chặng đường 80 năm đóng góp xây dựng đất nước.

Đặc biệt, trung tâm của Triển lãm là Khu Vinh danh, nơi tái hiện chặng đường 80 năm gắn bó của ngành Xây dựng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, ghi lại những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ với ngành Xây dựng. Không gian cũng trưng bày những phần thưởng cao quý mà Ngành đã vinh dự đón nhận: 02 Huân chương Sao Vàng, 04 Huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều danh hiệu thi đua, huân – huy chương cao quý khác. Bên cạnh đó, còn giới thiệu các giải thưởng Kiến trúc – Quy hoạch tầm cỡ quốc gia và quốc tế, khẳng định vị thế, uy tín và dấu ấn sáng tạo của ngành Xây dựng trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

"KHÁT VỌNG BẦU TRỜI"

Phân khu triển lãm thứ hai của Ngành có chủ đề “Khát vọng bầu trời” có diện tích không gian trưng bày khoảng 10.000m2; trong đó khu vực nhà giàn khoảng 5.000m2 giới thiệu, trưng bày những thành tựu của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam qua 80 năm. Phân khu này sẽ là “điểm nhấn” của Triển lãm bởi sự hoành tráng về quy mô, nội dung, sản phẩm trưng bày hấp dẫn, phong phú và mang biểu tượng, ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc.

Về không gian ngoài trời: Sắp đặt 04 mô hình tàu bay thực tế đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành Hàng không Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập nước, cho đến quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ và tiến đến giai đoạn khát vọng hình thành một nền công nghiệp hàng không của Việt Nam, bao gồm: 01 tàu bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh; 01 tàu bay Airbus A320 được trưng bày để thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, khai thác, bảo dưỡng các loại tàu bay hiện đại thế hệ mới; 01 tàu bay hạng nhẹ TP-150 do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất; 01 tàu bay trực thăng của Binh đoàn 18 phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và các hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch, tìm kiếm cứu nạn…

Không gian triển lãm nhà giàn được thiết kế tổng thể theo hình tượng Chim Lạc là một hình tượng nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam. Tư thế dang cánh, bay lên trời là biểu hiện cho ước mơ vươn lên, khát vọng tự do và nối kết Trời – Đất. Đây cũng là định hướng kiến trúc nhà ga Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc - là công trình quan trọng quốc gia phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2027 - một hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Không gian triển lãm nhà giàn với sự tham gia của 10 doanh nghiệp hàng không, được thể hiện như dây chuyền phục vụ tại 01 cảng hàng không (từ khâu check -in, kiểm soát an ninh, cửa ra tàu bay và các không gian phục vụ công cộng tại nhà ga…). Các doanh nghiệp trưng bày các mô hình, trang thiết bị hiện đại của ngành hàng không, các mô hình mẫu vệ tinh; kết hợp là những ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hàng không dân dụng; đồng thời sẽ kết hợp những sản phẩm trải nghiệm cho du khách như buồng lái giả định, mô hình mô phỏng Đài kiểm soát không lưu (ATC Tower), công nghệ trải nghiệm máy quét 3D Avatar Booth, cho phép người tham gia thay đổi trang phục, lựa chọn bối cảnh và in ảnh lưu niệm tại chỗ...; các robot lễ tân (nhân lực AI) có hình thể vật lý hỗ trợ hội thoại trực tiếp bằng nhiều thứ tiếng...; trưng bày những sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nội thất tàu bay, linh kiện kỹ thuật và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa chuyên sâu…

Triển lãm thành tựu ngành Xây dựng không chỉ là minh chứng cho tầm vóc, vị thế của Ngành sau 80 năm, mà còn là khẳng định mạnh mẽ của toàn ngành Xây dựng, mở ra một hành trình mới không ngừng phấn đấu, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho toàn Ngành bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.