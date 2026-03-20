"Nhiều tổ chức tài chính lớn đã hoàn thành thủ tục, chuẩn bị tham gia thị trường Việt Nam"

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tiết lộ một thông tin rất tích cực là trong năm qua, đại diện của các định chế tài chính và quản lý tài sản lớn nhất thế giới như UBS, Morgan Stanley đã đến Việt Nam. Họ làm việc rất chặt chẽ với cơ quan quản lý, và nhiều tổ chức đã hoàn thành các bước chuẩn bị để tham gia thị trường.

Sáng ngày 20/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2026.

VỊ TRÍ NỔI BẬT CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG NHÓM MỚI NỔI

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là Công ty CP Chứng khoán SSI đã dẫn lại những ghi nhận của các tổ chức như: FTSE Russell, Black Rock và Morgan Stanley về nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam trong tiến trình nâng hạng thị trường từ cận biên lên nhóm mới nổi EM.

Theo đó, Black Rock nhận định: "Cơ quan quản lý Việt Nam đã thể hiện vai trò dẫn dắt nổi bật trong việc điều phối các bên liên quan nhằm thúc đẩy cải cách thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc thành lập Nhóm đối thoại chính sách (IAG) đã góp phần quan trọng trong việc đưa sự phát triển của thị trường tiệm cận các tiêu chuẩn của hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Việc Việt Nam được nâng hạng thị trường mới nổi là một bước tiến quan trọng. Chúng tôi kỳ vọng vào những bước phát triển tiếp theo, bao gồm việc vận hành nền tảng CCP".

FTSE RUSSELL: "Theo kinh nghiệm của chúng tôi tại các thị trường mới nổi và cận biên trên toàn cầu, cơ quan quản lý Việt Nam nằm trong số những cơ quan quản lý có tầm nhìn tiến bộ nhất, cả về định hướng chính sách lẫn triển khai cải cách. Cơ quan quản lý tại đây nổi bật ở tinh thần cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và khả năng mang lại các kết quả cụ thể, kịp thời."

Morgan Stanley: "Trong suốt thời gian dõi theo các thị trường mới nổi và cận biên toàn cầu, các nền tảng cơ bản của Việt Nam vốn đã rất thuyết phục; gần đây, những cải thiện thực chất về khả năng tiếp cận thị trường đã đưa Việt Nam trở lại vị trí nổi bật hơn trong bức tranh EM. Tiến bộ này chủ yếu được thúc đẩy bởi vai trò dẫn dắt và nỗ lực chủ động của các cơ quan quản lý. Đáng chú ý, cơ quan quản lý tại đây nổi bật với tinh thần cầu thị, sẵn sàng tiếp thu ý kiến từ nhiều nhóm thành viên thị trường, giải quyết mối quan tâm của nhà đầu tư và triển khai cải cách một cách kịp thời, hiệu quả.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định rằng Việt Nam vẫn được coi là một điểm sáng trong khu vực với tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm lớn nhất thế giới, bất chấp những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị toàn cầu.

Ông tiết lộ một thông tin rất tích cực là trong năm qua, nhiều nhà đầu tư quan tâm thị trường Việt Nam, đại diện của các định chế tài chính và quản lý tài sản lớn nhất thế giới như UBS, Morgan Stanley đã đến Việt Nam. "Họ làm việc rất chặt chẽ với cơ quan quản lý, và hiện nay tôi được biết nhiều tổ chức đã chuẩn bị hoàn thành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các công ty chứng khoán, hoàn thành các bước chuẩn bị để tham gia thị trường", ông Hải nhấn mạnh.

Dù có nhiều mặt tích cực, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ ra thực tế về việc dòng vốn ngoại vẫn rút ròng với giá trị khá lớn, riêng năm 2025 giá trị rút ròng hơn 5 tỷ USD.

VỐN NGOẠI SẼ ĐẢO CHIỀU VÀO RÒNG TỪ CUỐI NĂM 2026?

Bình luận về diễn biến rút ròng của dòng vốn ngoại, bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI, cho biết đây không phải là vấn đề mới khi chúng ta đã chứng kiến xu hướng khối ngoại rút vốn từ giai đoạn 2024–2025. Tuy nhiên, cần nhìn nhận ở một số khía cạnh.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán vẫn diễn biến tích cực, năm 2024 tăng 12% và năm 2025 tăng 41%. Những nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn này có thể đã bỏ lỡ cơ hội.

Thứ hai, tính thanh khoản của thị trường ngày càng được cải thiện, đồng thời mức độ đa dạng hóa nhà đầu tư cũng gia tăng. Trong nhiều năm, khi nhắc đến nhà đầu tư nước ngoài, có một điểm ít được chú ý là cơ sở nhà đầu tư ngoại tại Việt Nam còn nhỏ và mức độ tập trung cao, chủ yếu vào một số quỹ lớn, trong đó dòng vốn từ Đông Á đóng vai trò chủ đạo.

Tại thời điểm hiện tại, khi quan sát hoạt động rút vốn, có thể thấy một số nhà đầu tư lớn có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Khi họ thực hiện một hành động cụ thể, dễ tạo cảm giác đó là xu hướng chung, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Nguyên nhân là do cơ cấu nhà đầu tư tại Việt Nam còn tập trung, đặc biệt khu vực Đông Á như Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông chiếm tỷ trọng lớn.

Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, cùng với nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính, cơ sở nhà đầu tư tại Việt Nam đang dần được mở rộng. Số lượng tài khoản tăng trưởng mạnh, dòng vốn không chỉ đến từ Đông Á mà còn mở rộng sang Mỹ và các quốc gia phát triển, với quy mô giao dịch từ vài trăm triệu đến vài tỷ USD. Điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn dịch chuyển cơ cấu nhà đầu tư.

Trong ngắn hạn, có thể ghi nhận sự dịch chuyển dòng vốn từ khu vực Đông Á, chẳng hạn như xu hướng rút vốn từ Thái Lan. Tuy nhiên, việc nhìn vào hành động của một vài quốc gia để đánh giá dòng vốn toàn cầu rời khỏi Việt Nam là chưa chính xác.

"Từ nay đến tháng 6, các quỹ toàn cầu đang tập trung mở tài khoản tại Việt Nam nhằm đón đầu quá trình nâng hạng thị trường. Dự kiến từ cuối năm nay sang năm sau, dòng vốn từ các thị trường lớn sẽ gia tăng rõ rệt", bà Ngọc Anh nhấn mạnh.