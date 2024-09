Nhiều trường học ở Hà Nội và một số tỉnh tạm dừng học trực tiếp do mưa lớn

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng 11/9, toàn thành phố có 126 trường tạm dừng học tập trực tiếp do ảnh hưởng của mưa lớn. Như vậy, số trường dừng học trực tiếp tăng gần 10 đơn vị.

Căn cứ tình hình thực tế, nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường chủ động triển khai hình thức dạy học ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Trừ các trường mầm non bị ngập nặng không thể đón học sinh, nhiều trường khác vẫn tổ chức đón trẻ nếu bố mẹ phải đi làm, gia đình không có người chăm sóc con. Nhiều trường phổ thông thông báo chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến.

Tại quận Ba Đình, ngày 11/9, các trường thuộc phường Phúc Xá nằm ngoài đê sông Hồng gồm Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, Trường Trung học cơ sở Phúc Xá chuyển sang dạy học trực tuyến, Trường Mẫu giáo số 8 (cũng thuộc phường Phúc Xá) tạm dừng đón trẻ.

Còn tại huyện Ba Vì, ngoài 2 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã đảo Minh Châu dạy học trực tuyến hoàn toàn, một số trường dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến như Trường Tiểu học Vật Lại, Trung học cơ sở Tiên Phong... Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì yêu cầu, các trường bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực 24/24 giờ tại các trường, điểm trường nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý tình huống phát sinh…

Tại quận Hà Đông, trong tổng số 139 trường của quận, có 3 trường cho học sinh nghỉ học hoàn toàn từ ngày 10/9 gồm: Trường Mầm non Ánh Dương, Trường Trung học cơ sở Văn Yên và Trường Tiểu học Phú Lương. Ngoài ra, một số trường lác đác học sinh nghỉ học do đường di chuyển từ nhà đến trường bị ngập sâu, không bảo đảm an toàn.

Với những trường có một số học sinh nghỉ học, tạm thời vẫn dạy học trực tiếp bình thường, số còn lại có thể dạy học trực tuyến hoặc sắp xếp kế hoạch dạy bù. Những trường nghỉ học hoàn toàn xây dựng phương án sẵn sàng dạy học trực tuyến để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian năm học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương chỉ đạo các nhà trường chú trọng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các nhà trường thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thông tin cảnh báo liên quan. Hằng ngày, cần rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện khác với tinh thần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được tổ chức dạy học trực tiếp.

Do ảnh hưởng mưa lũ sau bão, ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam có công văn về việc chủ động cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cấp học nghỉ học từ ngày 11/9 khi có nguy cơ không đảm bảo an toàn.

Sở yêu cầu căn cứ tình hình thực tế mưa lũ, Hiệu trưởng chủ động cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học khi có nguy cơ không đảm bảo an toàn cho việc dạy, học và bố trí thời gian dạy bù vào thời gian phù hợp; báo cáo chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục Đào tạo tổng hợp, báo cáo Sở. Đồng thời, phối hợp cơ quan y tế để khử trùng, làm vệ sinh trường lớp, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau bão.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên cũng đã quyết định cho học sinh nghỉ học từ chiều 11/9 đến hết ngày 12/9 để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Đồng thời bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Các trường bố trí cán bộ, giáo viên trực, phối hợp cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ địa phương kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp sự cố xảy ra.

Lúc 10 giờ ngày 11/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên ban hành công điện hỏa tốc gửi các sở, ngành, địa phương về việc phát lệnh báo động 3 trên tuyến đê tả sông Hồng. Cụ thể, mực nước trên sông Hồng vào lúc 9 giờ ngày 11/9, tại trạm thủy văn Hưng Yên là 7,02m (trên báo động 3 là 2cm) và tiếp tục lên.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên yêu cầu, các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành thực hiện canh gác đê theo cấp báo động; tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời sự cố đê điều ngay từ giờ đầu. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương án hộ đê, phòng, chống thiên tai.