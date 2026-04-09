Nhìn lại những lệnh bán khống dầu lớn bất thường được đặt trước khi có tin quan trọng về chiến tranh Mỹ - Iran

An Huy

09/04/2026, 19:45

Các nhà đầu tư đã đặt lệnh bán khống dầu trị giá gần 950 triệu USD chỉ vài giờ đồng hồ trước khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 7/4 theo giờ Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Đây là lệnh bán khổng lồ mới nhất trên thị trường dầu thô - hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thế giới - được đặt ngay trước khi Tổng thống Donald Trump đưa ra một tuyên bố quan trọng về cuộc chiến ở Vùng Vịnh.

Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ công ty LSEG cho biết vào ngày 7/4, các nhà đầu tư đã bán tổng cộng 8.600 lô dầu thô Brent và dầu WTI giao sau vào lúc 19h45 theo giờ GMT.

Sau đó, vào lúc khoảng 22h30 GMT cùng ngày, ông Trump đã rút lại lời đe dọa phá hủy “toàn bộ một nền văn minh” mà ông đưa ra trước đó, công bố một lệnh ngừng bắn có thời hạn hai tuần với Iran. Sau tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng, giá dầu lao dốc chóng mặt xuống dưới mức 100 USD/thùng, trong đó giá dầu Brent giảm hơn 16% còn giá dầu WTI giảm khoảng 13%.

Cú sụt này đồng nghĩa các nhà đầu tư bán khống đó đã thu về một khoản lãi siêu lớn. Tuy nhiên, danh tính của họ là không thể xác định.

Theo Reuters, các vị thế đặt cược lớn vào sự tăng hoặc giảm của giá dầu không phải là chuyện hiếm, vì đó là cách các nhà giao dịch phòng hộ cho các hợp đồng giao dịch dầu vật chất khối lượng lớn.

Tuy nhiên, các vị thế này hiếm khi được triển khai theo lô lớn, vì các nhà giao dịch thường đặt nhiều lệnh nhỏ trên nhiều sàn giao dịch khác nhau và yêu cầu các nhà môi giới dùng giao dịch thuật toán trong nhiều giờ đồng hồ để triển khai lệnh, nhằm tránh để sự đặt cược đó làm giá biến động. Các lệnh lớn cũng hiếm khi được triển khai sau khi thị trường đã đóng cửa vào lúc 18h30 GMT các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Lệnh bán khống dầu quy mô lớn vào ngày 7/4 khiến nhiều người nhớ lại hành động tương tự vào ngày 23/3, khi nhà đầu tư bán khống số hợp đồng dầu tương lai với tổng trị giá 500 triệu USD ngay trước khi ông Trump tuyên bố hoãn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Quyết định đó đã khiến thị trường sửng sốt và giá dầu có thời điểm sụt tới 15%.

Trong phiên giao dịch ngày hôm đó, thị trường dầu WTI bất ngờ chứng kiến khối lượng giao dịch tăng vọt vào lúc khoảng 6h50 sáng, dù trước đó điều kiện thị trường là khá im ắng. Cùng thời điểm, chỉ số S&P 500 e-Mini tương lai cũng có sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch khi một lệnh mua khổng lồ được đẩy vào thị trường.

Đó là khung thời gian mà thị trường thường có mức độ giao dịch ảm đạm, nên những lệnh lớn như vậy được cho là bất thường. Chỉ 15-20 phút sau, vào lúc 7h05 sáng, ông Trump có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tuyên bố dừng kế hoạch tấn công các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran.

Sau tuyên bố này, giá dầu thô lao dốc và các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ tăng vọt, đồng nghĩa với các nhà đầu tư đứng sau các giao dịch trên kiếm được một khoản tiền lớn chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Ngày 7/3, khoảng 6.200 lô dầu Brent giao sau được bán vào lúc 19h45 GMT, tương đương khoảng 1% tổng khối lượng giao dịch của một phiên bình thường. Cùng với đó là 2.400 lô dầu WTI giao sau được giao dịch vào cùng thời điểm, cũng tương đương khoảng 1% khối lượng giao dịch của ngày hôm đó.

Khối lượng giao dịch và mức độ biến động của thị trường đều tăng mạnh kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu. Tính trung bình, trong 3 năm trước khi chiến tranh xảy ra, mỗi ngày có khoảng 300.000 lô dầu Brent giao sau được sang tay mỗi ngày.

Nhưng trong 4 tuần qua, khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày của thị trường dầu Brent giao sau đã tăng hơn gấp đôi, có lúc đạt mức hơn 1 triệu lô, tương đương 1 tỷ thùng dầu, mỗi ngày - mức cao chưa từng thấy.

Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt bán vàng

Các quỹ lớn mua mạnh trái phiếu và cổ phiếu AI, bán USD sau khi Mỹ - Iran ngừng bắn

