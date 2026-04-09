Cảnh báo tiền ảo 'GDPX' mạo danh Bộ Nông nghiệp và môi trường

Châu Anh

09/04/2026, 17:37

Bộ Nông nghiệp và Môi trường không triển khai bất kỳ dự án nào phát hành token, kêu gọi tải ứng dụng hay tham gia giao dịch tài sản số dưới tên “GDPX”. Hiện Bộ đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường không triển khai bất kỳ dự án nào phát hành token, kêu gọi tải ứng dụng hay tham gia giao dịch tài sản số dưới tên “GDPX”.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng như YouTube, TikTok và một số diễn đàn trực tuyến xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo ứng dụng mang tên “GDPX”, kêu gọi người dùng tải về, đăng ký tài khoản để nhận “token” và tham gia giao dịch. Các nội dung này tự nhận có liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thông tin nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Trước thực trạng này, công dân Nguyễn Mạnh Cường (Ninh Bình) đã gửi câu hỏi tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đề nghị xác minh tính xác thực. Theo phản ánh, nhiều video và bài viết sử dụng hình ảnh, logo, thậm chí văn bản có dấu đỏ của cơ quan nhà nước để tạo niềm tin. Nội dung thường đi kèm lời mời gọi nhận thưởng token, “điểm danh”, làm nhiệm vụ và có thể quy đổi thành tiền.

Một số hình ảnh lan truyền còn cho thấy các văn bản được cho là của cơ quan chức năng, đề cập đến hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và nhắc tới nền tảng “GDPX”. Đồng thời, giao diện ứng dụng cũng được quảng bá với các tính năng như tích điểm, chuyển đổi “DP”, mã giới thiệu, “đào miễn phí”, “rút tiền sau KYC”. Những chi tiết này dễ khiến người dùng hiểu nhầm đây là chương trình chính thức của Nhà nước trong lĩnh vực chuyển đổi số nông nghiệp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khẳng định các thông tin trên là không đúng sự thật. Bộ không triển khai bất kỳ dự án nào phát hành token, kêu gọi tải ứng dụng hay tham gia giao dịch tài sản số dưới tên “GDPX”. Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Các chuyên gia cảnh báo, việc lợi dụng uy tín của cơ quan nhà nước để quảng bá ứng dụng, dự án chưa được kiểm chứng là rất đáng lo ngại. Trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về tài sản số và blockchain, các mô hình “nhận thưởng - giao dịch token” tiềm ẩn nhiều rủi ro, như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập trái phép dữ liệu cá nhân.

Thực tế, các mô hình này thường phát tán mã mời, thưởng token ban đầu để thu hút người dùng, sau đó khuyến khích “làm nhiệm vụ”, “điểm danh” hoặc nạp tiền. Khi đạt đủ số lượng người tham gia, nền tảng có thể thay đổi chính sách, hạn chế rút tiền hoặc biến mất, gây thiệt hại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin gắn với cơ quan nhà nước hoặc xu hướng công nghệ như blockchain, tài sản số. Người dùng không nên vội vàng tải ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện KYC hay tham gia giao dịch tài chính khi chưa được xác minh rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý, tránh bị lợi dụng và bảo vệ quyền lợi của mình.

Ma lực khó cưỡng của “cặp đôi” tiền ảo và đa cấp

13:34, 04/04/2026

Ma lực khó cưỡng của “cặp đôi” tiền ảo và đa cấp

Hàng loạt "bẫy dính" giăng sẵn trên sàn tiền ảo ONUS

07:57, 04/04/2026

Hàng loạt

Công an Thanh Hóa tìm các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền ảo qua sàn Merry Trade

10:03, 02/04/2026

Công an Thanh Hóa tìm các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền ảo qua sàn Merry Trade

Hà Nội: Thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Hà Nội: Thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Việc tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội nhằm thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh...

Hải Phòng đề xuất chi hơn 1.348 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề

Hải Phòng đề xuất chi hơn 1.348 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề

Hải Phòng đề xuất chi hơn 1.348 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo 14 ngành nghề chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp - công nghệ - dịch vụ…

ASEAN: Tăng cường tài chính rủi ro khí hậu hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển

ASEAN: Tăng cường tài chính rủi ro khí hậu hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển

Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á đang đứng trước áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, trong khi các công cụ tài chính hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân, cùng với các chính sách phù hợp với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của người nông dân.

Đề xuất giữ nguyên cách xếp lương viên chức đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới

Đề xuất giữ nguyên cách xếp lương viên chức đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới

Bộ Nội vụ đề xuất trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản thực hiện chế độ tiền lương mới đối với viên chức, thì bậc, hệ số lương của chức danh viên chức hiện hành vẫn được sử dụng làm căn cứ xếp lương và thực hiện chế độ, chính sách. Việc này nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách tiền lương được ổn định...

Đà Nẵng thực hiện nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát ATTP trong quý 1/2026

Đà Nẵng thực hiện nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát ATTP trong quý 1/2026

Quý 1/2026, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng đã kiểm tra 330 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử phạt 12 cơ sở vi phạm; thực hiện test nhanh hàn the đối với 15 mẫu thực phẩm, tất cả đều đạt yêu cầu; lấy 7 mẫu thực phẩm gửi kiểm tra định tính hàn the, kết quả đều đạt yêu cầu.

