Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Điệp Vũ

09/04/2026, 10:31

Giới phân tích nhận định sự sụt giảm nguồn cung dầu và tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz sẽ không sớm được giải quyết...

Một bức ảnh chụp từ vệ tinh hiển thị trên màn hình điện thoại ngày 8/4/2026 cho thấy vẫn đang có nhiều tàu bè chưa đi qua được eo biển Hormuz - Ảnh: Getty/CNBC.

Dù đã giảm mạnh trong phiên ngày thứ Tư (8/4), giá dầu Brent giao ngay vẫn đang ở gần mức 125 USD/thùng, phản ánh mối lo ngại rằng tình gián đoạn nguồn cung sẽ không sớm được khắc phục. Cùng với đó, dữ liệu mới cho thấy eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ với Iran.

Theo số liệu từ công ty S&P Global được hãng tin CNBC trích dẫn, giá dầu thô Brent giao trong phiên giao dịch ngày 8/4 là 124,68 USD/thùng. Đây là mức giá áp dụng cho những lô dầu Brent được giao trong thời gian 10-30 ngày tới, khác với giá hợp đồng dầu Brent tương lai với thời điểm giao hàng trong tháng 6 hoặc xa hơn.

Dù đã giảm 19,75 USD/thùng trong phiên này sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran, giá dầu Brent giao ngay vẫn đang chênh cao hơn gần 30 USD/thùng so với giá dầu cùng loại giao tháng 6. Chốt phiên này, giá dầu Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - giảm khoảng 13%, còn 94,75 USD/thùng.

Trao đổi với CNBC, bà Amrita Sen - nhà sáng lập công ty tư vấn năng lượng Energy Aspects - nói rằng giá dầu giao ngay phản ánh tình hình nguồn cung thực tế của dầu trên đất liền và trên biển. Bà nhấn mạnh rằng sản lượng dầu của các nước ở Trung Đông đã giảm 13 triệu thùng/ngày vì giao thông qua eo biển Hormuz bị chặn lại.

Theo bà Sen, hầu hết các tàu chở dầu hiện đang trên đường tới Mỹ để lấy dầu Mỹ, và có thể phải đến tháng 6 các tàu này mới có thể quay lại Trung Đông. “Đây thực sự là một mớ hỗn độn”, vị chuyên gia nhận xét.

Chuyên gia Amena Bakr của công ty dữ liệu vận tải biển Kpler nói rằng thị trường toàn cầu đã mất hàng trăm triệu thùng đầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Bà nhận định có thể mất thời gian lên tới 5 tháng để nguồn cung dầu được khôi phục.

“Việc này còn tùy thuộc vào lệnh ngừng bắn có duy trì được hay không” và có dẫn tới một thỏa thuận hòa bình hay không”, bà Bakr nói.

Hồi tháng 3, CEO của tập đoàn dầu khí quốc gia Kuwait Petroleum Corporation của Kuwait nói có thể mất thời gian tới 4 tháng để các nước Vùng Vịnh khôi phục hoàn toàn sản lượng khai thác dầu về mức trước chiến tranh.

Trong khi đó, thông tin và dữ liệu từ các công ty theo dõi vận tải biển cho thấy giao thông nói chung qua eo Hormuz vẫn diễn ra nhỏ giọt, không khác gì mấy so với trong hơn 5 tuần chiến tranh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 8/4, công ty MarineTraffic cho biết hai tàu gồm tàu NJ Earth của Hy Lạp và tàu Daytona Beach mang cờ Liberia đã đi qua được eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giới chuyên gia nói rằng việc hai tàu này đi qua được eo Hormuz một cách an toàn không phải là một diễn biến mang tính bước ngoặt sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Theo dữ liệu từ Kpler, trước chiến tranh, có khoảng 100-120 tàu thương mại, phần lớn là tàu chở dầu, đi qua Hormuz mỗi ngày. Trong hơn 5 tuần chiến tranh, số tàu đi qua được eo biển này mỗi ngày chỉ còn vài tàu.

Từ trước khi có lệnh ngừng bắn, số tàu đi qua được eo Hormuz đã bắt đầu tăng lên. Theo dữ liệu từ công ty Lloyd’s List, có khoảng 72 tàu lưu thông qua eo biển này trong tuần từ ngày 30/3 đến ngày 5/4. Đây là tuần có nhiều tàu đi qua eo Hormuz nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra vào hôm 28/2, nhưng giao thông qua eo biển này vẫn thấp hơn 90% so với mức bình thường.

Khoảng 80% số tàu đi qua được Hormuz nói trên là tàu có liên quan tới Iran và 13% là tàu của Trung Quốc - theo Lloyd’s List.

MarineTraffic cho biết hàng trăm tàu vẫn đang bị mắc kẹt ở các khu vực xung quanh eo biển Hormuz, và những tàu này đã ở đây từ khi chiến tranh mới bắt đầu.

Nhà phân tích Matt Smith của Kpler nói giao thông qua eo Hormuz chưa hề khởi sắc sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

“Có chỉ có 10-15 tàu đi qua được mỗi ngày, vì Iran vẫn đang sàng lọc tàu nào được qua. Đó là mức giao thông tương tự như trong những ngày gần đây”, ông Smith nói với CNBC.

Hãng vận tải biển khổng lồ Maersk hoan nghênh lệnh ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được, cũng như khả năng eo biển Hormuz được khai thông, nhưng nhấn mạnh rằng: “Các thông tin chi tiết vẫn còn rất hạn chế và chúng tôi đang nỗ lực để làm sáng tỏ vấn đề… Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn giữ sự thận trọng và chưa đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với các dịch vụ cụ thể”.

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran có nhiều dấu hiệu bấp bênh

08:56, 09/04/2026

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran có nhiều dấu hiệu bấp bênh

Các quỹ lớn mua mạnh trái phiếu và cổ phiếu AI, bán USD sau khi Mỹ - Iran ngừng bắn

19:15, 08/04/2026

Các quỹ lớn mua mạnh trái phiếu và cổ phiếu AI, bán USD sau khi Mỹ - Iran ngừng bắn

IMF cảnh báo mối đe dọa kép của giá cả tăng cao và tăng trưởng chậm lại

11:42, 08/04/2026

IMF cảnh báo mối đe dọa kép của giá cả tăng cao và tăng trưởng chậm lại

Châu Á phản ứng thận trọng với thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Châu Á phản ứng thận trọng với thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Ngày thứ Tư (8/4), chính phủ và doanh nghiệp tại nhiều nước châu Á hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nhưng cho rằng đây mới chỉ là bước hạ nhiệt ban đầu, chưa đủ để giải quyết xung đột...

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran có nhiều dấu hiệu bấp bênh

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran có nhiều dấu hiệu bấp bênh

Ngay trong ngày đầu tiên sau khi được công bố, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có nhiều dấu hiệu của sự bấp bênh, khi hai bên tiếp tục đưa ra những cảnh báo mới nhằm vào đối phương...

Chứng khoán Mỹ bùng nổ nhờ tin ngừng bắn, giá dầu lao dốc 16%

Chứng khoán Mỹ bùng nổ nhờ tin ngừng bắn, giá dầu lao dốc 16%

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall phấn khởi khi giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm hơn 16%, cú sụt mạnh nhất 6 năm...

Giá vàng suy yếu nhanh về vùng 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng suy yếu nhanh về vùng 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới thoái lui về vùng 4.700 USD/oz từ mức gần cao nhất 3 tuần trên 4.850 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (8/4), sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn...

Đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt bán vàng

Đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt bán vàng

Các giao dịch bán vàng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng thể hiện một sự thay đổi rộng lớn hơn trong cách quản lý dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Giá dầu khó ổn định dưới 90 USD/thùng, kịch bản nào cho VN-Index?

Chứng khoán

2

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran có nhiều dấu hiệu bấp bênh

Thế giới

3

Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026

Bất động sản

4

Show - Window: Kiến trúc biểu tượng không thể sao chép tại Hanoi Oriental

Bất động sản

5

Chương trình B2G của Readingstar: Giải pháp tiếng Anh cho trường học

Doanh nghiệp

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

