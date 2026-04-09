Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Giới phân tích nhận định sự sụt giảm nguồn cung dầu và tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz sẽ không sớm được giải quyết...

Dù đã giảm mạnh trong phiên ngày thứ Tư (8/4), giá dầu Brent giao ngay vẫn đang ở gần mức 125 USD/thùng, phản ánh mối lo ngại rằng tình gián đoạn nguồn cung sẽ không sớm được khắc phục. Cùng với đó, dữ liệu mới cho thấy eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ với Iran.

Theo số liệu từ công ty S&P Global được hãng tin CNBC trích dẫn, giá dầu thô Brent giao trong phiên giao dịch ngày 8/4 là 124,68 USD/thùng. Đây là mức giá áp dụng cho những lô dầu Brent được giao trong thời gian 10-30 ngày tới, khác với giá hợp đồng dầu Brent tương lai với thời điểm giao hàng trong tháng 6 hoặc xa hơn.

Dù đã giảm 19,75 USD/thùng trong phiên này sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran, giá dầu Brent giao ngay vẫn đang chênh cao hơn gần 30 USD/thùng so với giá dầu cùng loại giao tháng 6. Chốt phiên này, giá dầu Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - giảm khoảng 13%, còn 94,75 USD/thùng.

Trao đổi với CNBC, bà Amrita Sen - nhà sáng lập công ty tư vấn năng lượng Energy Aspects - nói rằng giá dầu giao ngay phản ánh tình hình nguồn cung thực tế của dầu trên đất liền và trên biển. Bà nhấn mạnh rằng sản lượng dầu của các nước ở Trung Đông đã giảm 13 triệu thùng/ngày vì giao thông qua eo biển Hormuz bị chặn lại.

Theo bà Sen, hầu hết các tàu chở dầu hiện đang trên đường tới Mỹ để lấy dầu Mỹ, và có thể phải đến tháng 6 các tàu này mới có thể quay lại Trung Đông. “Đây thực sự là một mớ hỗn độn”, vị chuyên gia nhận xét.

Chuyên gia Amena Bakr của công ty dữ liệu vận tải biển Kpler nói rằng thị trường toàn cầu đã mất hàng trăm triệu thùng đầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Bà nhận định có thể mất thời gian lên tới 5 tháng để nguồn cung dầu được khôi phục.

“Việc này còn tùy thuộc vào lệnh ngừng bắn có duy trì được hay không” và có dẫn tới một thỏa thuận hòa bình hay không”, bà Bakr nói.

Hồi tháng 3, CEO của tập đoàn dầu khí quốc gia Kuwait Petroleum Corporation của Kuwait nói có thể mất thời gian tới 4 tháng để các nước Vùng Vịnh khôi phục hoàn toàn sản lượng khai thác dầu về mức trước chiến tranh.

Trong khi đó, thông tin và dữ liệu từ các công ty theo dõi vận tải biển cho thấy giao thông nói chung qua eo Hormuz vẫn diễn ra nhỏ giọt, không khác gì mấy so với trong hơn 5 tuần chiến tranh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 8/4, công ty MarineTraffic cho biết hai tàu gồm tàu NJ Earth của Hy Lạp và tàu Daytona Beach mang cờ Liberia đã đi qua được eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giới chuyên gia nói rằng việc hai tàu này đi qua được eo Hormuz một cách an toàn không phải là một diễn biến mang tính bước ngoặt sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Theo dữ liệu từ Kpler, trước chiến tranh, có khoảng 100-120 tàu thương mại, phần lớn là tàu chở dầu, đi qua Hormuz mỗi ngày. Trong hơn 5 tuần chiến tranh, số tàu đi qua được eo biển này mỗi ngày chỉ còn vài tàu.

Từ trước khi có lệnh ngừng bắn, số tàu đi qua được eo Hormuz đã bắt đầu tăng lên. Theo dữ liệu từ công ty Lloyd’s List, có khoảng 72 tàu lưu thông qua eo biển này trong tuần từ ngày 30/3 đến ngày 5/4. Đây là tuần có nhiều tàu đi qua eo Hormuz nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra vào hôm 28/2, nhưng giao thông qua eo biển này vẫn thấp hơn 90% so với mức bình thường.

Khoảng 80% số tàu đi qua được Hormuz nói trên là tàu có liên quan tới Iran và 13% là tàu của Trung Quốc - theo Lloyd’s List.

MarineTraffic cho biết hàng trăm tàu vẫn đang bị mắc kẹt ở các khu vực xung quanh eo biển Hormuz, và những tàu này đã ở đây từ khi chiến tranh mới bắt đầu.

Nhà phân tích Matt Smith của Kpler nói giao thông qua eo Hormuz chưa hề khởi sắc sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

“Có chỉ có 10-15 tàu đi qua được mỗi ngày, vì Iran vẫn đang sàng lọc tàu nào được qua. Đó là mức giao thông tương tự như trong những ngày gần đây”, ông Smith nói với CNBC.

Hãng vận tải biển khổng lồ Maersk hoan nghênh lệnh ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được, cũng như khả năng eo biển Hormuz được khai thông, nhưng nhấn mạnh rằng: “Các thông tin chi tiết vẫn còn rất hạn chế và chúng tôi đang nỗ lực để làm sáng tỏ vấn đề… Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn giữ sự thận trọng và chưa đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với các dịch vụ cụ thể”.