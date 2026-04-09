Trang chủ Thế giới

Các nước châu Á chi hàng tỷ USD ứng phó với cú sốc giá dầu

Điệp Vũ

09/04/2026, 19:42

Dù Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn trong hai tuần, các quốc gia châu Á vẫn đang đối mặt thách thức lớn do giá năng lượng tăng mạnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Để giảm bớt tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống người dân, nhiều chính phủ trong khu vực đã quyết định chi hàng tỷ USD để trợ giá năng lượng.

Từ Nhật Bản, các nước Đông Nam Á đến Ấn Độ, các biện pháp hỗ trợ bao gồm trợ cấp giá xăng dầu, cắt giảm thuế và phát tiền mặt cho người dân - theo tờ báo Nikkei Asia.

Do phần lớn các quốc gia châu Á là những nước nhập khẩu dầu ròng, việc giá năng lượng tăng cao đã gây ra áp lực lớn. Đặc biệt, nguồn cung dầu của các nước trong khu vực vốn chủ yếu đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường đã bị Iran phong tỏa kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Mặc dù Iran đã tuyên bố sẽ mở lại eo biển này, các chuyên gia cho rằng phải mất vài tuần để tình hình trở lại bình thường. Trong bối cảnh đó, các chính phủ châu Á đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ để giảm thiểu tác động của khủng hoảng năng lượng.

Tại Singapore, Chính phủ đã công bố gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ đôla Singapore (tương đương 778 triệu USD) cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Bộ trưởng Giao thông Vận tải tạm quyền Jeffrey Siow đã nhấn mạnh rằng Chính phủ nhận thức rõ tình hình và đang nỗ lực để giảm bớt lo ngại về chi phí sinh hoạt cho người dân.

Việc tìm kiếm các nguồn cung cấp nhiên liệu thay thế cũng là một chủ đề chung, với các quốc gia như Nga, Oman, Algeria và Kazakhstan đang được các nước châu Á tìm đến để mua dầu thô và khí đốt.

Trợ cấp trực tiếp cho giá xăng, dầu diesel và khí đốt để nấu ăn, đặc biệt là các loại được sử dụng bởi các tầng lớp nghèo hơn trong xã hội, đã trở thành biện pháp phổ biến nhất.

Nhật Bản đã chi hơn 1 nghìn tỷ yên (tương đương 6,26 tỷ USD) để giữ giá xăng ổn định. Indonesia đã bắt đầu phân phối nhiên liệu trợ giá, và Bộ trưởng Tài chính Purbaya Sudewa cho biết hóa đơn trợ giá nhiên liệu của nước này trong năm nay có thể tăng thêm 100 nghìn tỷ rupiah (tương đương 5,85 tỷ USD) lên 210 nghìn tỷ rupiah.

Malaysia đã thắt chặt điều kiện để mua các sản phẩm nhiên liệu trợ giá, trong khi Thái Lan cho biết sẽ cố gắng giữ giá dầu diesel trợ giá ở mức 33 baht (tương đương 1,02 USD) mỗi lít nhưng sẽ loại bỏ trợ giá cho các loại dầu diesel khác để bù đắp chi phí.

Trung Quốc đã giới hạn mức tăng giá xăng bằng các biện pháp thực chất là trợ giá. Tại Đài Loan, nhà cung cấp dầu khí lớn nhất là công ty quốc doanh CPC Corporation cho biết giá khí đốt tự nhiên cho người dùng là dân cư sẽ không thay đổi trong tháng 4, trong khi giá bán cho khách hàng công nghiệp sẽ tăng 5% và giá cho sản xuất điện sẽ tăng 41,58%.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng để có thể triển khai thêm các nguồn lực của chính phủ. Thông qua đó, nước này đang kích hoạt một quỹ khẩn cấp trị giá 20 tỷ peso (tương đương 332 triệu USD).

Các quốc gia đã cắt giảm thuế đối với nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ bao gồm Hàn Quốc, Philippines và Ấn Độ. Trong trường hợp của Ấn Độ, biện pháp này dự kiến sẽ tiêu tốn 70 tỷ rupee (tương đương 753 triệu USD) mỗi hai tuần.

Hàn Quốc cũng đã nới lỏng hoặc miễn một số quy định về nhập khẩu hóa chất và tiêu chuẩn đóng gói, trong khi một số quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Philippines, đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các nhà máy điện than.

Các biện pháp hỗ trợ người thu nhập thấp, thanh niên và doanh nghiệp nhỏ bao gồm một ngân sách bổ sung đề xuất ở Hàn Quốc trị giá 26,2 nghìn tỷ won (tương đương 17,5 tỷ USD) và phát tiền mặt ở Philippines cho tài xế công nghệ.

Ấn Độ đã tạm thời ngừng cung cấp khí đốt LPG cho người tiêu dùng có mục đích thương mại để bảo vệ người tiêu dùng là dân cư. Các biện pháp của Singapore bao gồm mở rộng các chương trình hỗ trợ hiện có và đẩy nhanh các biện pháp đã được công bố trong ngân sách năm nay để "giảm bớt tác động ngay lập tức" của việc tăng giá xăng dầu - theo Thủ tướng Lawrence Wong.

Một số chính phủ, bao gồm Malaysia và Indonesia, đang tìm cách giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng bằng cách cho công chức làm việc tại nhà thường xuyên hơn và khuyến khích các công ty tư nhân làm điều tương tự. Các nước này cũng đang thúc đẩy việc áp dụng năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Malaysia tuyên bố sẽ thực thi các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn chặn rò rỉ và buôn lậu xăng dầu, trong khi Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch hành động để nâng cấp các nhà máy lọc dầu cũng như các nhà máy hóa dầu và chuyển đổi than thành methanol.

Để chi trả cho các sáng kiến ứng phó với cú sốc năng lượng, các chính phủ ở châu Á buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn như cắt giảm chi tiêu chương trình, tăng thuế ở các lĩnh vực khác, vay nợ nhiều hơn và sử dụng dự trữ quốc gia.

Indonesia đã giảm quy mô dự án bữa ăn miễn phí hàng đầu của Tổng thống Prabowo Subianto ở một số khu vực từ 6 ngày một tuần xuống còn 5. Nhật Bản đã sử dụng 800 tỷ yên từ dự trữ ngoại hối để chi trả cho các khoản trợ cấp nhiên liệu. Ấn Độ và Indonesia đang xem xét áp thuế lợi nhuận bất ngờ đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ chốt - chẳng hạn như than trong trường hợp của Indonesia và nhiên liệu hàng không trong trường hợp của Ấn Độ.

Một số chính quyền địa phương ở Hàn Quốc đang giới hạn việc mua túi rác chỉ một túi mỗi khách hàng do lo ngại về khả năng thiếu hụt naphtha. Tuy nhiên, các chính phủ cũng nhấn mạnh rằng họ không thể trang trải tất cả các chi phí bổ sung.

Chẳng hạn, tại Indonesia, các bộ trưởng cho biết sẽ chỉ tăng phụ phí nhiên liệu máy bay trên vé hành khách lên 38%, không phải 50% như các hãng hàng không đã yêu cầu. Và Philippines đã gia hạn lệnh đóng băng giá đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đến ngày 30/4, buộc các nhà sản xuất và nhà bán lẻ phải chịu thêm chi phí.

Những biện pháp này cho thấy sự quyết tâm của các quốc gia châu Á trong việc bảo vệ nền kinh tế và người dân trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, việc duy trì các biện pháp hỗ trợ này trong thời gian dài có thể đặt ra những thách thức lớn về tài chính và quản lý. Giới chuyên gia cho rằng các quốc gia cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc hỗ trợ ngắn hạn và phát triển bền vững trong dài hạn.

Đồng tiền mất giá, áp lực lạm phát thử thách các nền kinh tế châu Á

18:11, 02/04/2026

Đồng tiền mất giá, áp lực lạm phát thử thách các nền kinh tế châu Á

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân châu Á quan tâm hơn tới xe điện

18:04, 02/04/2026

Khủng hoảng nhiên liệu, người dân châu Á quan tâm hơn tới xe điện

Các nước châu Á quay lại mua dầu Nga

13:50, 02/04/2026

Các nước châu Á quay lại mua dầu Nga

Từ khóa:

châu á giá dầu thế giới trợ giá

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

15 công ty công nghệ sa thải nhiều nhân sự nhất

15 công ty công nghệ sa thải nhiều nhân sự nhất

Dù làn sóng sa thải ngành công nghệ gần đây đã hạ nhiệt so với giai đoạn cao điểm trước, nhiều công ty vẫn tiếp tục tinh gọn bộ máy khi vừa phải bảo vệ lợi nhuận, ứng phó với tăng trưởng chậm lại và tăng đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI)...

Công ty khai phá vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk được cho là đang chuẩn bị cho một trong những thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay, với mục tiêu định giá khoảng 1,75 nghìn tỷ USD...

Khi căng thẳng ở Vùng Vịnh xuống thang, vị thế kênh đầu tư an toàn của USD cũng suy yếu...

Trong hơn 5 tuần xung đột tại Iran nổ ra, giá nhiên liệu tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, đã tăng vọt, do dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, kéo theo giá vé máy bay tăng vọt...

Giới phân tích nhận định sự sụt giảm nguồn cung dầu và tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz sẽ không sớm được giải quyết...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cục Thuế nêu 4 lý do doanh nghiệp sai phạm khi sử dụng hai sổ kế toán

Tài chính

2

Kho bạc Nhà nước hoàn thành 16% kế hoạch phát hành năm 2026

Chứng khoán

3

Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc

Tài chính

4

Cảnh báo tiền ảo 'GDPX' mạo danh Bộ Nông nghiệp và môi trường

Dân sinh

5

Đề xuất giảm 10 lần mức phạt vi phạm thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì

Kinh tế xanh

