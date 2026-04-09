Kho bạc Nhà nước hoàn thành 16% kế hoạch phát hành năm 2026

Tháng 3/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 19.560 tỷ đồng.

Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 80.101 tỷ đồng, hoàn thành 73% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 16% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Trong tháng 3, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 6 kỳ hạn là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; có 3 kỳ hạn trúng thầu là 5 năm, 10 năm và 15 năm với mức lãi suất trúng thầu tăng từ 2 đến 10 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 2. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 3 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm lần lượt là 3,6%, 4,11% và 4,2%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP tại thời điểm cuối tháng 3/2026 đạt 2.622.179 tỷ đồng, tăng 0,75% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.129 tỷ đồng/phiên, tăng 14,91% so với tháng 2/2026. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 73,79%, giá trị giao dịch Repos chiếm 26,21% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 5,03% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 33 tỷ đồng.