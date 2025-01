Nhìn lại thị trường M&A bất động sản trong 10 năm qua

Theo thông tin từ Công ty Cushman & Wakefield, năm 2014, thị trường M&A bất động sản bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Một số thương vụ nổi bật bao gồm việc Vingroup đầu tư dự án Times City và Novaland mua lại dự án Sunrise City từ Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc NoVa.

Giai đoạn 2015-2018, thị trường M&A bất động sản tiếp tục phát triển mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. CapitaLand (Singapore) đã mua lại 70% cổ phần của dự án The Vista tại TP.HCM. Keppel Land (Singapore) mua lại 40% cổ phần của dự án Empire City tại Thủ Thiêm từ Công ty cổ phần Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái. Mapletree Investments (Singapore) cũng mua lại dự án Kumho Asiana Plaza tại TP.HCM từ Kumho Industrial (Hàn Quốc)…

Những giao dịch này thực sự làm nổi bật nhu cầu ngày càng tăng đối với bất động sản văn phòng, khách sạn và dự án phức hợp có vị trí chiến lược tại những thành phố lớn của Việt Nam.

GIA TĂNG CÁC THƯƠNG VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP

Đặc biệt đến năm 2019, thị trường M&A bất động sản chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các thương vụ liên quan đến bất động sản công nghiệp. Với sự phát triển của ngành công nghiệp và sản xuất, nhu cầu về đất công nghiệp liên tục gia tăng. Các thương vụ nổi bật phải kể đến là BW Industrial Development (liên doanh giữa Becamex IDC và Warburg Pincus) mua lại nhiều dự án công nghiệp tại Bình Dương và Đồng Nai. Ngoài ra, Logos Property (Úc) cũng mua lại một số đất công nghiệp tại Bắc Ninh và Hải Phòng.

Trong khi năm 2020, đại dịch Covid-19 gây ra rất nhiều khó khăn cho thị trường bất động sản, nhưng cũng tạo ra cơ hội cho hoạt động M&A. Đáng chú ý, CapitaLand quyết định mua lại dự án Somerset Metropolitan West Hanoi và Keppel Land mua lại dự án Saigon Sports City.

Đến năm 2021, thị trường M&A bất động sản bắt đầu phục hồi dần. Các thương vụ M&A trong năm này chủ yếu tập trung vào dự án nhà ở và văn phòng. Trong đó, phải kể tới việc Vinhomes hợp tác với Nomura (Nhật Bản) để đồng phát triển hai phân khu trong dự án Vinhomes Royal Island, cung cấp 821 căn thấp tầng tại TP.HCM. Mặt khác, VCRE quyết định ra mắt 264 căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng, hợp tác với thương hiệu Nobu Hospitality danh tiếng.

Theo bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, sau Covid-19, thị trường M&A bất động sản đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là từ Nhật Bản tiếp tục tăng cường đầu tư vào dự án bất động sản tại Việt Nam. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhu cầu cao về không gian văn phòng, nhà ở và khu công nghiệp.

Trong đó, nhu cầu về không gian văn phòng tăng cao, đặc biệt tại nhiều khu đô thị mới ở TP.HCM và Hà Nội. Các dự án văn phòng cao cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong nước mà còn thu hút cả công ty đa quốc gia.

Sang đến năm 2022, thị trường M&A bất động sản ghi nhận đạt giá trị kỷ lục, với nhiều giao dịch lớn từ Singapore, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các thương vụ nổi bật là Tập đoàn Kim Oanh hợp tác với NTT Urban Development, Sumitomo Forestry và Kumagai Gumi Co Ltd (Nhật Bản) để phát triển dự án The One World tại Bình Dương.

Dự án này không chỉ là một bước tiến lớn trong việc phát triển hạ tầng khu vực mà còn là minh chứng cho sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Tương tự, Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) mua lại 25% cổ phần trong dự án Paragon Đại Phước từ Tập đoàn Nam Long.

Cả hai thương vụ đều công bố hoàn tất vào năm 2024, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư Nhật Bản đối với thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là đối với dự án có tiềm năng phát triển lâu dài.

HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP TIẾP TỤC SÔI NỔI

Không những thế, đại diện Cushman & Wakefield cho biết, năm 2023-2024, thị trường tiếp tục chứng kiến không ít thương vụ lớn như Tripod Technology Corporation mua lại một lô đất công nghiệp rộng 18ha tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ Sonadezi Châu Đức.

Đây là thương vụ lớn thuộc phân khúc bất động sản công nghiệp, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của khu vực này. Masterise Homes giới thiệu dự án nhà ở quy mô 7,2 ha tại Hải Phòng, còn Ecopark ra mắt dự án quy mô 1,3ha tại Nghệ An. Cả hai dự án đều nhắm đến việc đáp ứng nhu cầu nhà ở tăng cao tại các khu vực đô thị mới.

Trong thời gian này, sự gia tăng đầu tư vào khu công nghiệp là một xu hướng nổi bật. Chính sự phát triển của ngành công nghiệp và sản xuất đã tạo ra nhu cầu lớn về đất công nghiệp, đặc biệt giữa bối cảnh Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất lớn của khu vực.

Các khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, điển hình là từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Qua đó, không chỉ giúp phát triển hạ tầng khu vực mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương.

Ngoài ra, phân khúc nhà ở cũng phát triển mạnh mẽ. Các dự án nhà ở tại Hải Phòng, Nghệ An và TP.HCM tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Mặt khác, phân khúc khách sạn ghi nhận xuất hiện nhiều thương vụ M&A tại những thành phố du lịch như Đà Nẵng và Nha Trang. Sự phát triển của du lịch kéo theo nhu cầu lớn về cơ sở lưu trú cao cấp, vì vậy đã thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Sự phát triển của thị trường M&A bất động sản tại Việt Nam không chỉ là kết quả của các yếu tố kinh tế và chính trị ổn định mà còn là minh chứng cho sự hấp dẫn của thị trường đối với nhà đầu tư quốc tế. Một số yếu tố chính thúc đẩy thị trường bao gồm chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Các chính sách này bao gồm việc cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cung cấp ưu đãi thuế cho nhà đầu tư”, bà Trang Bùi phân tích.