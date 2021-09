Những chiếc bánh Trung thu “đắt đỏ” của châu Á

Khác với những năm trước, mùa lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại châu Á. Do đó, các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội cũng kém phần sôi động. Tuy nhiên, thị trường bánh trung thu vẫn có những điểm riêng, nổi bật trong mùa dịch. Đặc biệt, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bánh trung thu năm nay vẫn ghi nhận một số loại bánh có giá tương đối cao so với mặt bằng chung.

SINGAPORE

Tại Singapore, do hạn chế đi lại, người dân đang có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho các dịp lễ hội. Do hạn chế đi lại, bánh Trung thu của các nước láng giềng không thể đến kịp, hoạt động nhập khẩu bánh Trung thu từ nước này bị gián đoạn vì các vấn đề về vận chuyển đường biển và đường bộ. Do đó, các sản phẩm bánh Trung thu do các khách sạn lớn tại Singapore tự sản xuất đã cháy khách trong năm nay.

Tiêu biểu, từ cách đây một tuần, bánh Trung thu của khách sạn Raffles đã được bán hết. Bếp trưởng Tai Chien Lin cho hay, nhu cầu của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp năm nay cao hơn hẳn mọi năm. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về các loại “bánh trung thu có hương vị trái cây tươi mới”, khách sạn Raffles đã tung ra bộ sưu tập bánh trung thu da tuyết “snow skin”, với lớp vỏ được làm từ gạo nếp đông lạnh thay vì bánh ngọt truyền thống.

Hộp bánh của khách sạn Raffles Singapore.

Trong khi bánh trung thu Raffles có giá tương đối khiêm tốn, khoảng 58 USD cho một hộp bốn chiếc, các phiên bản đắt tiền cũng rất phổ biến. Một hộp 4 chiếc bánh trung thu truffle dát vàng 24 karat, được chào bán với giá 594 USD (khoảng 13,8 triệu đồng) tại trang thương mại điện tử Golden Moments, đã bán hết sạch trong mùa trung thu này.

Tại Marina Bay Sands ở Singapore, các hương vị bánh Trung thu năm nay gồm nhân sen với hạt dưa, khoai mỡ và nhân sen với lòng đỏ trứng muối, ít đường. Đây là một xu hướng mới cho món ăn vặt vốn nhiều calo do hàm lượng chất béo và đường cao này. Năm nay, những dòng bánh Trung thu có hương vị mới, với nhân và vỏ bánh độc lạ được khách hàng ưa chuộng. Những loại bánh mạ vàng non, nhân trứng cá muối đều được chú ý.

Sản phẩm bánh Trung thu năm nay của khách sạn InterContinental Singapore.

Tại khách sạn InterContinental Singapore, bánh Trung thu nướng sớm được bán hết, theo Benjamin Leung, trợ lý quản lý nhà hàng. "Nhu cầu được cải thiện đáng kể và tạo doanh số bán bánh Trung tăng hơn so với năm 2020". Tại Mandarin Oriental ở Hong Kong, Alex Huels, giám đốc thực phẩm và đồ uống, cho biết doanh số bán hàng của khách sạn này tăng một phần tư so với trước đại dịch. Ông cho biết khách hàng lùng sục mua những dòng bánh Trung thu độc lạ, giúp doanh số cửa hàng trực tuyến của khách sạn "thay đổi tích cực và tăng trưởng mạnh".

HONG KONG

Trong gần hai năm qua, các nhà hàng Hong Kong đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Nhưng có nhiều người hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ Tết Trung thu, khi các gia đình quây quần bên nhau để ngắm trăng và ăn bánh trung thu. Đặc biệt khi Hong Kong vỗn nổi tiếng là nơi sản sinh ra những chiếc bánh trung thu đắt nhất thế giới.

Khách sạn Peninsula của Hong Kong năm nay tung ra hộp quà Star Chef Moon Gazing mới có giá 294 USD (khoảng 6,8 triệu đồng). Hộp có tông màu đỏ và vàng bao gồm bánh trung thu nhân trứng sữa quả óc chó, quả sung và bánh trung thu nhân hạt sen đỏ. Sản phẩm cũng đã được bán hết.

Khách sạn Peninsula của Hong Kong năm nay tung ra hộp quà Star Chef Moon Gazing mới có giá 294 USD.

Trong khi đó, nhà hàng Golden Leaf tại Conrad Hong Kong ra mắt 4 hương vị bánh trung thu mini sang trọng bao gồm: khoai lang tím hương dừa, bột mè đen, khoai lang nướng than và bột đậu đỏ với vỏ quýt. Những chiếc bánh trung thu được bày trong một chiếc hộp màu đỏ đậm xa hoa giống như một câu chuyện cổ tích. Giá một hộp bánh 4 chiếc vào khoảng 888 – 4.288 đô la Hong Kong( tương đương 2.600.000 - 12.600.000 đồng).

Thương hiệu bánh Island Shangri-La vốn nổi tiếng bởi sự sang trọng, năm nay ra mắt sản phẩm bánh Trung thu với nhân bên trong từ kem đậu đỏ cùng với vỏ quýt khô 60 năm. Giá một hộp bánh của thương hiệu có tuổi đời lên tới 6 thập kỷ này vào khoảng 2.288 – 5.588 đô la Hong Kong (tương đương 6.800.000 - 16.600.000 đồng). Có thể nói, những chiếc bánh Trung thu đắt xắt ra miếng thế này thực sự rất đáng đồng tiền bát gạo bởi hương vị của chúng không có điểm nào chê được.

VIỆT NAM

Năm nay, dẫu thị trường bánh Trung thu Việt không nhộn nhịp bằng mọi năm nhưng các hãng vẫn đua nhau tung ra nhiều sản phẩm VIP đắt đỏ và cực kỳ ấn tượng. Không chỉ chu toàn về mặt hương vị và quà tặng đi kèm, những hộp bánh VIP và VVIP dưới đây còn được chú trọng về thiết kế, bao bì để tạo nên giá trị nghệ thuật tinh tế.

Nhắc đến bánh Trung thu đắt có tiếng ở Việt Nam, chắc chắn không thể bỏ qua hộp VIP của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi. Mẫu hộp năm nay gây ấn tượng với thiết kế nổi mặt tiền khách sạn, kết hợp 6 hương vị bánh truyền thống đã có tuổi đời hơn 2 thập kỷ và gắn liền với kỷ niệm của biết bao thế hệ người Hà Nội. Tất cả các loại bánh đều được làm bằng tay với những nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng và không dùng chất bảo quản. Giá: 6,06 triệu đồng/hộp 6 bánh.

Bánh Trung thu hộp VIP của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi.

Đứng vị trí thứ hai của mùa trăng năm nay là hộp Trăng Vàng Black & Gold của Kinh Đô. Tuyệt tác sơn mài này được lấy cảm hứng từ Hoàng gia, kết hợp với ý tưởng thiết kế bao bì là hình ảnh đoàn múa lân sư rồng tượng trưng cho điều lành. Mỗi hộp được chế tác thủ công bởi nghệ nhân làng sơn mài Bình Dương. Một hộp gồm 6 bánh nhỏ với các vị thượng hạng như: bào ngư, cua bát bửu, hải sâm, tôm bách hoa, trà xanh hạnh nhân, hạt sen tứ quý… có giá 4,5 triệu đồng.