Những điểm nhấn quan trọng từ Tuần lễ thời trang Paris 2026

Từ những màn ra mắt đình đám đến các bộ sưu tập “mùa hai” đầy ấn tượng, Paris đã khép lại một "tháng thời trang" mang tính chuyển mình đặc biệt…

Tháng 9 (và cả đầu tháng 10) đáng nhớ của mùa thời trang Xuân - Hè 2026 đã chính thức khép lại, với 7 trong tổng số 15 màn ra mắt của các giám đốc sáng tạo mới diễn ra tại Tuần lễ Thời trang Paris. Giờ đây, khi đã có chút thời gian để “tiêu hóa” mọi điều mình thấy và nghe trong một trong những mùa thời trang rực rỡ nhất, chúng ta có thể rút ra điều gì?

NHỮNG MÀN RA MẮT MỚI

Tại Dior, giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson chọn cách thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn khi mở màn show bằng một đoạn phim ngắn của Adam Curtis – bộ phim đưa người xem đi qua lịch sử của nhà mốt và các Giám đốc Sáng tạo tiền nhiệm, được kể bằng phong cách collage tư liệu đặc trưng, vừa ám ảnh vừa giàu chất suy tư của Adam Curtis.

Câu chữ mở đầu hiện lên trên màn hình: “Bạn có dám bước vào ngôi nhà Dior không?” – một lời mời gọi cũng như lời thú nhận chân thành của Jonathan Anderson rằng ông ý thức rõ thử thách to lớn của vị trí mới này. Bởi lẽ, đây là một trong những vai trò sáng tạo đòi hỏi khắt khe nhất trong làng thời trang hiện nay, với 10 bộ sưu tập mỗi năm trải dài trên các mảng thời trang nữ, nam, phụ kiện và haute couture.

Matthieu Blazy, cựu giám đốc sáng tạo Bottega Veneta, đã khám phá “một dải ngân hà mới” cho Chanel – cả trong phần bối cảnh sàn diễn mô phỏng hệ Mặt trời lẫn danh sách khách mời hàng ghế đầu với nhiều gương mặt mới mẻ.

Hai đại sứ thương hiệu mới của Chanel được công bố là Ayo Edebiri và Nicole Kidman, bên cạnh sự xuất hiện của những ngôi sao lần đầu góp mặt như Pedro Pascal, Carrie Coon, Michaela Coel và Imane Khelif – nữ võ sĩ quyền Anh người Algeria từng tham dự show cuối cùng của Matthieu Blazy tại Bottega Veneta.

Matthieu Blazy cũng đã mời Michael Giugliano, cộng sự cũ tại Bottega Veneta, về Chanel giữ vai trò Giám đốc tài năng.

Jack McCollough và Lazaro Hernandez, hai nhà thiết kế kế nhiệm Jonathan Anderson tại Loewe, đã mang đến một bộ sưu tập đầy sáng tạo với giày hình máy bay giấy, áo khoác da dáng nhỏ, denim cắt sắc nét và váy quấn kiểu khăn tắm không dây – tất cả như những “chất xúc tác” thú vị giữa tương lai và quá khứ của thương hiệu.

Nhiều giám đốc sáng tạo đã tận dụng chiến lược hàng ghế đầu để khắc họa tầm nhìn mới. Tại màn ra mắt của Pierpaolo Piccioli cho Balenciaga, sự xuất hiện lần đầu tiên của Meghan Markle tại Tuần lễ Thời trang trong bộ trang phục trắng với dáng draped mềm mại đã trở thành tâm điểm truyền thông.

Giữa hàng loạt màn ra mắt rầm rộ, một buổi trình diễn – có lẽ là ít được chú ý nhất – lại nổi bật nhờ sự tinh tế và giản dị. Màn ra mắt của giám đốc sáng tạo Mark Thomas tại Carven được tổ chức ngay tầng trệt trụ sở của nhà mốt, với chỉ 34 mẫu thiết kế.

“Ý tưởng là bạn đang bước vào ngôi nhà của chúng tôi. Đây sẽ là một khoảnh khắc tĩnh lặng, như bước ra khỏi cơn hỗn loạn của tất cả những gì đang diễn ra ở các thương hiệu lớn khác,” ông Mark Thomas chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước buổi trình diễn.

BỘ SƯU TẬP THỨ HAI

Có thể nói, bộ sưu tập thứ hai của các giám đốc sáng tạo còn quan trọng hơn cả màn ra mắt đầu tiên tại nhà mốt. Một nhà thiết kế cần từ sáu tháng đến một năm (thậm chí có người cho rằng là hai năm) để thật sự thấu hiểu vận hành của thương hiệu, lắng nghe đội ngũ, giữ lại điều phù hợp và thay đổi những gì không còn hiệu quả.

Giáo sư Benjamin Simmenauer thuộc Viện Thời trang Pháp (Institut Français de la Mode) cho biết: “Thông thường, giữa show đầu tiên và show thứ hai, một thương hiệu – từ bộ phận bán hàng, website đến hình ảnh – sẽ được điều chỉnh để đồng bộ với tầm nhìn của giám đốc sáng tạo mới”.

Ông nhấn mạnh: “Vì vậy, show thứ hai thực chất là một phần của trải nghiệm thương hiệu toàn diện. Nó tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn, bởi mọi thứ đều thống nhất và nhất quán”.

Hãy nhìn vào Haider Ackermann tại Tom Ford và Sarah Burton tại Givenchy. Cả hai nhà thiết kế đều ra mắt mùa trước trong sự tán thưởng, nhưng mùa này, họ đã mang đến những bộ sưu tập không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ hơn tại thời điểm trình diễn, mà còn có tiềm năng chuyển hóa thành doanh số thực tế.

Bộ sưu tập Tom Ford Xuân/Hè 2026

Bộ sưu tập Givenchy Xuân/Hè 2026

Ông Bosse Myhr, Giám đốc mảng thời trang nữ, trẻ em và nam của Selfridges, nhận xét: “Thế mạnh của Haider Ackermann nằm ở cách xử lý màu sắc, chất liệu và độ uyển chuyển trong phom dáng — tất cả tạo nên một màn trình diễn đầy tính tuyên ngôn và vô cùng đẹp mắt. Còn ở Givenchy, kỹ thuật may đo đặc biệt xuất sắc — chắc chắn sẽ chinh phục khách hàng của chúng tôi”.

Tại Celine và Maison Margiela, Michael Rider và Glenn Martens cũng trình làng những bộ sưu tập đầy tự tin, nhận được phản hồi tích cực, và tiếp nối tinh thần từ màn ra mắt mùa Hè trước đó.

CUỘC “TÁI CẤU TRÚC LỚN” MỚI CHỈ VỪA BẮT ĐẦU

Vậy, mùa thời trang này có mang đến “cứu tinh” mà giới mộ điệu đang chờ đợi không? Thực tế, rất nhiều mẫu túi xách và giày mới đã ra mắt, đúng như kỳ vọng. Chẳng hạn, chiếc túi Cigale mới với nơ nhỏ xinh tại Dior, hay phiên bản túi 2.55 “crushed” (hiệu ứng da nhàu) mới lạ tại Chanel.

Tuy nhiên, nhìn ở bức tranh toàn cảnh, có vẻ ngành thời trang sẽ còn phải chờ thêm một thời gian nữa cho cuộc “thiết lập lại” thực sự. Làn sóng thay đổi giám đốc sáng tạo dường như mới chỉ là khởi đầu. Một đợt thay đổi lớn hơn đang diễn ra ở các đội ngũ marketing, truyền thông và sáng tạo của từng thương hiệu.

Trong các tháng tới, giới quan sát sẽ chú ý sát sao đến các thông cáo báo chí mới, bởi có lẽ giám đốc sáng tạo nào cũng muốn ra mắt bộ sưu tập thứ hai của mình cùng một “đội hình” hoàn toàn mới — do chính họ lựa chọn và dẫn dắt.