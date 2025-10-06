Louis Vuitton: Mặc đẹp nơi công cộng hay riêng tư?

Show diễn được đặt tại căn hộ mùa hè trước đây của Anne of Austria, hoàng hậu Pháp và là mẹ của vua Louis XIV. Bộ sưu tập của Louis Vuitton phản chiếu xu hướng lớn của thời trang xa xỉ: kiến tạo những trải nghiệm khó lặp lại để củng cố hình ảnh...

Với bộ sưu tập Xuân - Hè 2026, Louis Vuitton tái định nghĩa, vận dụng và minh họa sự tinh thông của mình trên mọi lĩnh vực: thiết kế, ý tưởng và kỹ thuật. Những tưởng, việc thay đổi giờ diễn lên sớm hơn là một trong những chiến lược để ra mắt bộ sưu tập mới ở ngoài trời. Nhưng hóa ra, giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière lại hướng giới mộ điệu vào bên trong, tôn vinh “nội thất” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bộ sưu tập ra mắt trong căn hộ với trần mạ vàng, bích họa thế kỷ 17 và bộ sưu tập nội thất do Marie-Anne Derville tuyển chọn: từ tủ gỗ thế kỷ 18, ghế Art Deco của Michel Dufet đến gốm của Pierre-Adrien Dalpayrat. Chính các chi tiết này đã dẫn dắt khán giả băng qua những căn phòng xa hoa, nơi từng mảng tường, từng món trang trí trở thành mắt xích trong câu chuyện lịch sử mà Ghesquière muốn tái hiện.

Chính sự tĩnh tại và sự lộng lẫy vĩnh cửu của căn hộ đã khơi nguồn cảm hứng cho Ghesquière về việc "mặc đẹp cho chính mình trước tiên," lấy sự thanh bình và thoải mái của ngôi nhà làm trọng tâm.

Giữa bối cảnh ấy, mở đầu là một tác phẩm cân bằng giữa váy và áo choàng. Sự tham chiếu nội thất hiện diện rõ rệt qua các chi tiết trang phục, từ họa tiết in giấy dán tường trên váy lót xếp nếp (starched slip) đến những đĩa gỗ nhỏ chạy dọc đường may quần short và quần dài.

Giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière giới thiệu bộ sưu tập mới cho Louis Vuitton.

Những thiết kế tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa sự phức tạp, như chiếc áo khoác camel được biến hóa thành romper (áo liền quần) hay các bộ đồ có kết cấu mềm mại như gấu bông và dáng dấp áo choàng tắm. Chi tiết đồ lót, dép đi trong nhà và áo khoác được tưởng tượng lại và tái sử dụng để vượt ra khỏi vai trò truyền thống của chúng.

Những tông màu nhẹ nhàng từ xám khói đến xanh da trời gợi lên cảm giác bình tĩnh. Những đường cong duyên dáng được nhấn mạnh trong khăn xếp mới hoặc váy phồng. Những đường viền nhún nhảy và tua rua tung bay theo từng chuyển động.

Trong khi đó, sự nữ tính được tái hiện qua cổ áo rộng bản và họa tiết thêu hoa, tôn vinh sự tự do vô biên trong trang phục và một sự giải phóng nhất định về phong cách. Tay áo bồng bềnh như mây và chất liệu len dệt kim điêu khắc tương phản với những đường cắt may có cấu trúc hơn.

Dù là áo sơ mi trắng hay áo ngủ, nơi công cộng hay riêng tư, sự thân mật của bộ sưu tập đều được dẫn dắt bởi một trong những nguyên tắc cốt lõi của nhà mốt: thể hiện phong cách của riêng mình ở bất cứ nơi đâu.

Những bộ trang phục đầy tính nghệ thuật, điêu khắc kết hợp nhiều kiểu dáng uốn lượn, lượn sóng và nhún bèo không ngừng tuôn trào. Nđam mê du lịch, khám phá và tự do vô tận của thương hiệu với những chiếc cổ áo có cấu trúc hiện diện trong cả những bộ vest mạnh mẽ lẫn những chiếc váy nữ tính tinh tế.

Trong khi đó, những lớp vải mỏng manh và những chiếc váy hở vai bằng lưới mang đến nét tinh nghịch nhưng vẫn gợi cảm cho những thiết kế vốn đã cầu kỳ.

Màu pastel cho mùa xuân có thể không phải là xu hướng đột phá, nhưng khi kết hợp với nhiều kiểu dáng, phong cách và tuyên bố về trang phục khác nhau trong bộ sưu tập, chúng mang đến nét tươi sáng, sinh động cho các sản phẩm, đưa chúng vào vũ trụ Louis Vuitton rộng lớn hơn.

Giữa vải jacquard có họa tiết, họa tiết sọc theo phong cách nghệ thuật đại chúng và họa tiết hoa lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển, hành trình xuyên thời gian trở nên rõ ràng, nhưng với mỗi chi tiết được biến tấu một cách táo bạo.

Trên nền nhạc nền là giọng kể của Cate Blanchett đọc lời bài hát This Must Be the Place của Talking Heads, Ghesquière muốn nhấn mạnh ý tưởng rằng vẻ đẹp và sự xa xỉ đích thực là khi người ta có thể cởi bỏ mọi lớp vỏ bọc xã hội. Trở về với bản ngã chân thật nhất của mình, nơi rào chắn biến mất, đôi giày cao gót được thay bằng dép thêu tay cùng tất len thụng. Một không gian nơi ta được là chính mình – chân thật, lập dị nhưng trọn vẹn.

Ghesquière, người vốn nổi tiếng với phong cách kiến trúc và tương lai viễn tưởng, đã khéo léo áp dụng sự tinh tế của mình vào lãnh địa thời trang ấm cúng hơn. Giống như đồ nội thất trong căn phòng, quần áo cũng bắc cầu qua nhiều thế kỷ, tái hiện những chương khác nhau của lịch sử phong cách Pháp.

Mặc dù không trực tiếp mô phỏng trang phục hoàng gia nặng nề của Hoàng hậu Anne d'Autriche, vốn nổi tiếng với ren ruffs và corsets, bộ sưu tập vẫn mang hơi thở lịch sử qua các chi tiết tinh xảo: chiếc áo lót camisole mỏng manh viền chỉ, quần dài và áo choàng, hay chiếc váy lụa berry hồng với viền cổ lông cừu.

Có thể thấy, trong lãnh địa thời trang xa xỉ, sự thân mật không đồng nghĩa với đơn giản. Khi cần lộng lẫy, trang phục tỏa sáng: tabard tam giác thêu hoa ánh kim, những bộ váy tua rua khép màn diễn với hạt cườm chuyển sắc như khu vườn mờ ảo. Song song đó, Ghesquière vẫn giữ lại những yếu tố giản dị: áo cotton, quần lụa ống rộng, dép - tất, với những đôi tất dệt từ gấm brocade sang trọng.

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 Louis Vuitton là sự ca ngợi về một nghệ thuật sống mà ở đó, sự thân mật và sự thoải mái cá nhân trở thành tuyên ngôn sang trọng tối thượng. Một lời nhắc nhở rằng sự xa xỉ tột bậc chính là ăn mặc vì chính mình và bộc lộ cá tính đích thực một cách thoải mái, chẳng hề e dè.