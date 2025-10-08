Thứ Tư, 08/10/2025

Chương mới của Chanel: Trẻ hóa thương hiệu

Băng Sơn

08/10/2025, 16:23

Tân giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy đã ra mắt bộ sưu tập đầu tay trong không gian như một dải ngân hà. Không chỉ mở ra chương mới, toàn bộ vũ trụ Chanel còn bước vào một quỹ đạo mở rộng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Bộ sưu tập được ví như một "chuyến tàu vũ trụ mới" của Chanel.
Bộ sưu tập được ví như một "chuyến tàu vũ trụ mới" của Chanel.

Cung điện Grand Palais vốn quen thuộc với các show diễn Chanel đã được biến hóa thành một mái vòm ngân hà, nơi các hành tinh phát sáng treo lơ lửng và phủ đầy sao. Một tháng trước khi show diễn Chanel Xuân - Hè 2026 diễn ra, Matthieu Blazy vẫn nghiền ngẫm để hiểu sâu hơn di sản của Gabrielle Chanel, người phụ nữ mà anh gọi là “nàng thơ bất tận của hiện đại”.

Khi được hỏi về định hướng cho thương hiệu danh tiếng nhất thế giới, Blazy đáp với nụ cười kín đáo: “Tôi đã nói với đội ngũ của mình: Hoặc chúng ta làm một show đúng chuẩn Chanel - an toàn, chỉn chu. Hoặc chúng ta làm show như thể đó là show cuối cùng. Và tôi chọn cách thứ hai”.

Những quả cầu khổng lồ, phản chiếu trên sàn nhà đen bóng gợi nhớ đến những chương trình biểu diễn ngoạn mục nhất của Karl Lagerfeld. Đại sứ thương hiệu mới được tái bổ nhiệm Nicole Kidman, cùng với hai cô con gái Sunday Rose và Faith Margaret, đã tham gia cùng những người nổi tiếng như Margot Robbie, Penélope Cruz, Ayo Edebiri và Pedro Pascal bên trong tòa nhà kính tượng trưng cho "Vũ trụ Chanel ".

Hơn ai hết, Matthieu Blazy hiểu rằng, để mở ra kỷ nguyên thứ ba cho Chanel, sau thời Gabrielle và Karl Lagerfeld, anh không thể chỉ kế thừa, mà phải tái khởi tạo tinh thần Chanel bằng ngôn ngữ hiện đại. Khởi động hồi ba trong lịch sử Chanel, Blazy xây dựng bộ sưu tập dựa trên ba chương: Paradox, Le Jour, Universal như ba tầng ý niệm về người phụ nữ Chanel trong thời đại mới.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Bộ trang phục đầu tiên là bộ vest len ​​kẻ caro với phần áo khoác được cắt ngắn. Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ thói quen mượn đồ của bạn trai Arthur “Boy” Capel, người sáng lập thương hiệu Chanel.

Cả hai đều là khách hàng của Charvet, vì vậy Blazy đã nhờ nhà may áo sơ mi di sản của Pháp này giúp ông phát triển các sản phẩm như áo sơ mi tuxedo trắng quá khổ kết hợp với váy đen bồng bềnh, hoặc áo sơ mi nam kẻ sọc được cắt ngắn và mặc với váy dạ hội màu đỏ tươi phủ đầy tua rua lông vũ.

Càng đi sâu, bộ sưu tập càng mở ra một câu chuyện về sự chuyển động. Trang phục ban ngày được thể hiện với tinh thần “the lived-in spirit”: mềm mại, tự nhiên, như thể đã gắn bó cùng chủ nhân qua năm tháng.

Chiếc túi 2.55 đeo lệch vai với nếp gấp mềm, hoa trà hơi nhàu vắt hờ trên áo len, hay những đường chỉ tweed cố tình bung nhẹ ở viền. Từ sự “bất toàn” ấy lại toát ra nét thanh lịch rất Chanel, nơi cái đẹp đến từ sự tự do và chủ ý.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Những bộ suit tweed dáng hạ eo màu cát chuyển dần sang những chiếc váy lụa mềm mại, uyển chuyển như làn nước. Họa tiết hoa vẽ tay nhòe đi thành những mảng trừu tượng.

Ngay cả phần eo trễ đặc trưng từng xuất hiện trong những thiết kế đầu tiên của Coco Chanel cũng được Blazy gợi lại, nhưng dưới hình hài phóng đại hơn nhiều so với bất kỳ tưởng tượng nào trước đó. Các chi tiết tạo điểm rơi như tua rua, tầng lớp, nếp gấp đều được đẩy thấp xuống dưới hông, tạo nên một cấu trúc giàu kịch tính.

Blazy nhận thấy khuynh hướng phi giới tính của Chanel được cân bằng bởi phong cách trang phục dạ hội cực kỳ quyến rũ. Blazy đã truyền tải điều đó qua những bộ đồ lụa rời và váy dài thướt tha với bảng màu đồ họa gồm be, ngà và đen.

Ngược lại, hàng dệt kim dày dặn và có kết cấu, với chân váy màu sắc và họa tiết rơm, và phần áo trông như giấy vụn. Blazy cho biết anh lấy cảm hứng từ những bó lúa mì, một trong nhiều bùa hộ mệnh của Coco. Những phiên bản vàng lủng lẳng trên chiếc váy đen, và chúng trông như những họa tiết thêu mờ mờ trên chiếc áo khoác vải tuýt màu yến mạch.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Với bộ sưu tập này, Blazy đã thực sự đề xuất một cách diễn giải phức tạp, nhiều tầng lớp, hứa hẹn sẽ mang lại cho thương hiệu yếu tố văn hóa mới mẻ.

Một ví dụ điển hình: chiếc túi xách chần bông biểu tượng của thương hiệu, được gọi là 2.55, được ông sử dụng để vắt kiệt, tháo bỏ dây xích hoặc làm bằng loại da màu đỏ tía vốn chuyên dùng làm lớp lót. Trong khi đó, mẫu giày đế bằng hai tông màu siêu mềm của anh lại được lấy cảm hứng từ kẹo praline sô cô la…

Có thể nói, Matthieu Blazy đã không “tái hiện” Chanel - anh “tái sinh” nó trong cuộc đối thoại đầy tinh tế giữa sự đổi mới và truyền thống, phom dáng suit trở nên linh hoạt, ít cấu trúc hơn, những chi tiết như nơ hay ren được tiết chế.

Anh chủ động tạo khoảng thở mới cho thương hiệu bằng những chiếc sơ mi rộng rãi, dấu ấn đã gắn liền với tên tuổi anh, kết hợp cùng trang phục dạ hội bằng lụa. Suit dáng ôm của thời Karl Lagerfeld được tái cấu trúc với vai rộng, cạp trễ, chất liệu xám thay cho đen tuyền…

Tân giám đốc sáng tạo của Chanel Matthieu Blazy.
Tân giám đốc sáng tạo của Chanel Matthieu Blazy.

Có thể ví mùa đầu tiên của Matthieu Blazy là một "chuyến tàu vũ trụ mới". Gánh trên vai di sản lớn nhất làng thời trang, Blazy không đi theo lối mòn, mà chọn vẽ nên một tinh cầu mới. Ở đó, khách hàng sẽ thực sự xem trang phục như một cơ thể sống, phải chuyển động tự nhiên, mềm mại và giàu cảm xúc. Và đó cũng là một Chanel mới: sang trọng mà không xa cách.

