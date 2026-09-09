Những sản phẩm nổi bật của LG tại IFA 2026: AI, hiệu suất và thiết kế tối ưu nhịp sống hiện đại

Điểm chung trong dải sản phẩm được giới thiệu tại IFA 2026 là tầm nhìn của LG về việc tái định nghĩa trải nghiệm sống hiện đại, khi công nghệ không chỉ hiện diện trong từng thiết bị mà còn chủ động thấu hiểu, thích ứng và nâng tầm những nhu cầu thường nhật - từ bảo quản thực phẩm, chăm sóc quần áo đến tối ưu không gian và kiến tạo một nhịp sống tiện nghi, hiệu quả hơn.
Một trong những sản phẩm đáng chú ý là thế hệ mới của tủ lạnh LG SIGNATURE, tích hợp khả năng nhận diện giọng nói dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn. Thay vì chỉ thực hiện những câu lệnh cố định, thiết bị cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra gợi ý về cách bảo quản nguyên liệu phù hợp hơn với từng nhu cầu.
Khả năng “hiểu” người dùng còn được thể hiện qua AI Fresh. Dựa trên thói quen sử dụng, hệ thống có thể dự đoán thời điểm người dùng thường mở cửa tủ và chủ động tăng cường làm lạnh trước tối đa hai giờ, qua đó hỗ trợ duy trì nhiệt độ ổn định hơn bên trong.
Tư duy tối ưu không gian cũng được thể hiện trên mẫu tủ lạnh French Door LG Fit & Max. Khi kết hợp cùng bản lề Zero Clearance thông minh, thiết bị có thể đặt vừa vặn hơn trong hệ tủ bếp mà vẫn thuận tiện khi mở cửa, qua đó tạo cảm giác liền mạch cho tổng thể không gian.
Bên trong, ngăn kéo chuyển đổi linh hoạt Full Convert Drawer cho phép điều chỉnh giữa nhiều mức nhiệt tùy nhu cầu bảo quản, trong khi các ngăn kiểm soát nhiệt độ độc lập hỗ trợ tối ưu điều kiện lưu trữ cho từng nhóm thực phẩm. Sản phẩm đã được ghi nhận tại cả iF Design Awards và Red Dot Design Awards 2026, cho thấy công năng và tính thẩm mỹ ngày càng được đặt song song trong thiết kế thiết bị gia dụng.
Cũng trong căn bếp, máy rửa bát LG Fit & Max tiếp tục cho thấy cách AI được đưa vào những công việc thường ngày theo hướng thiết thực hơn. Hệ thống cảm biến có thể nhận biết mức độ bẩn của bát đĩa, sau đó tự động điều chỉnh nhiệt độ nước, thời gian rửa và lượng chất tẩy rửa. Kết hợp cùng hệ thống tay phun đa hướng và công nghệ tăng cường lưu thông khí khi sấy, thiết bị có thể hoàn thành cả chu trình rửa và sấy trong vòng một giờ.
AI cũng được tích hợp sâu hơn vào bộ đôi máy giặt và máy sấy LG Fit & Max. Công nghệ AI Wash tự động nhận diện khối lượng và chất liệu vải để điều chỉnh chuyển động giặt phù hợp, trong khi AI Dry nhận biết chất vải và độ ẩm để tối ưu nhiệt độ và thời gian sấy.
Bên cạnh khả năng chăm sóc quần áo, hiệu suất năng lượng cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Máy giặt mới sử dụng ít hơn tới 70% năng lượng so với mức tối thiểu cần thiết để đạt nhãn năng lượng hạng A, trong khi máy sấy đạt chuẩn năng lượng hạng A theo tiêu chuẩn mới. Động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive và công nghệ bơm nhiệt biến tần kép Dual Inverter Heat Pump™ góp phần cân bằng giữa hiệu suất vận hành, độ bền và khả năng tiết kiệm điện.
IFA 2026 cũng đánh dấu việc LG mở rộng công nghệ sang những trải nghiệm cá nhân hơn với LG AirDew, mẫu máy sấy tóc đầu tiên của hãng. Sản phẩm sử dụng công nghệ luồng khí đa chiều tốc độ cao Triple Airfluidics™ để hỗ trợ sấy nhanh, đồng thời kiểm soát nhiệt độ nhằm hạn chế tác động của nhiệt và duy trì độ ẩm tự nhiên của tóc. Trải nghiệm sử dụng được chú trọng thông qua thiết kế thân máy nhẹ, với trọng lượng tương đương một tách cà phê, cùng các chi tiết hỗ trợ thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng và cất giữ.
Nhìn tổng thể, những sản phẩm nổi bật LG giới thiệu tại IFA 2026 cho thấy công nghệ gia dụng đang được phát triển theo hướng ngày càng gần với đời sống thực tế hơn. AI giúp thiết bị hiểu người dùng, công nghệ tiết kiệm năng lượng hỗ trợ tối ưu hiệu quả vận hành, còn thiết kế được tính toán để tận dụng tốt hơn không gian sống. Khi đó, giá trị của một thiết bị “thông minh” không chỉ nằm ở số lượng tính năng, mà còn ở cách công nghệ giúp những công việc hàng ngày trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện và tự nhiên hơn.
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