TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng cơ chế đột phá cho Khu thương mại tự do và Logistics
NNguyệt Hà
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Việc xây dựng Nghị quyết về FTZ và ILZ tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thương mại, logistics và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng cơ chế mới phải thực sự khác biệt, linh hoạt và có khả năng triển khai nhanh, nếu không FTZ khó tạo ra giá trị mới...
Ngày
7/9/2026, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo
Nghị quyết của HĐND thành phố về Khu thương mại tự do (FTZ) và Khu logistics tích hợp (ILZ) nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày
24/8/2026 có hiệu lực từ
ngày 1/10/2026.
FTZ PHẢI THỰC SỰ KHÁC BIỆT VỀ CƠ CHẾ
Phát biểu dẫn đề Hội thảo, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc xây dựng Nghị quyết tập trung vào ba mục tiêu: bảo đảm
thống nhất pháp luật; lắng nghe doanh nghiệp về chính sách ưu đãi, thủ tục và
những điểm nghẽn; đồng thời bảo đảm tính khả thi, phù hợp nhu cầu thị trường và
nâng cao năng lực cạnh tranh. Dự thảo gồm 5 chương, 15 điều, quy định về thành
lập, điều chỉnh ranh giới, quản lý nhà nước, chính sách ưu đãi về đầu tư, thuế,
hải quan, đất đai, lao động chất lượng cao và các quy định chuyển tiếp.
Đóng góp ý kiến tại hội thảo, ông
Phạm Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cho rằng các
khu chế xuất hiện nay đã có những chính sách tương đối tương đồng. Nếu FTZ
không tạo ra mục tiêu và chính sách mới, doanh nghiệp có thể chỉ dịch chuyển từ
khu chế xuất sang FTZ khi các chính sách hiện hữu hết hiệu lực.
"FTZ
chỉ có ý nghĩa khi đi kèm những chính sách mới, cách tiếp cận cởi mở và có thể
áp dụng cơ chế sandbox (Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) cho những mô hình chưa có tiền lệ. Nếu chỉ áp dụng các
quy định hiện hành thì khó tạo động lực phát triển", ông Đạt nhận định.
Từ góc độ cảng biển và logistics, xuất phát từ thực tiễn khai thác cảng biển và nhu cầu phát triển bền vững của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, ông Trương Tấn Lộc, Phó Chủ tịch
Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái
Mép (TCIT), đề xuất thiết kế FTZ theo mô hình mở, liên thông và
bao trùm toàn cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.
Trong đó, có thể xem xét TCIT là một
đầu mối thí điểm đủ điều kiện. Theo mô hình này, các cảng, ICD (cảng cạn), depot (Điểm tập kết, lưu trữ và bảo dưỡng container) nằm ngoài
ranh giới vật lý của FTZ nhưng đáp ứng các tiêu chí về năng lực khai thác, kết
nối chuỗi cung ứng, số hóa và tuân thủ hải quan vẫn có thể được kết nối về mặt
thể chế và hưởng cơ chế tương đương.
Để bảo đảm tiến độ, TP. Hồ Chí Minh có thể
triển khai song song hai nhóm thí điểm: tại các khu vực đã hình thành như cảng,
ICD, kho bãi hiện hữu và tại các khu vực quy hoạch mới như FTZ Cái Mép Hạ, các
trung tâm logistics mới. Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố tổng kết, điều
chỉnh và từng bước mở rộng cơ chế, thay vì chờ hoàn thiện toàn bộ quy hoạch.
Ông Lộc đề nghị giao một cơ quan đầu mối, chẳng hạn Ban Quản lý các Khu chế
xuất và công nghiệp Thành phố, điều phối và tổng hợp kết quả, tránh chồng chéo
giữa các nhóm thí điểm. Cách tiếp cận này phù hợp
xu thế phát triển của các trung tâm hàng hải quốc tế như Singapore, đồng thời
giúp TP. Hồ Chí Minh tận dụng tối đa hạ tầng hiện hữu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào
việc điều chỉnh ranh giới hành chính.
Việc mở rộng ranh giới vật lý bao
gồm toàn bộ các cảng hiện hữu có thể phát sinh khó khăn về quy hoạch, đất đai
và quản lý hải quan. Vì vậy, trong giai đoạn trước mắt, phương án cảng nằm
ngoài ranh giới nhưng được kết nối thể chế và số hóa với FTZ sẽ thực tế hơn.
Trong giai đoạn thí điểm, có thể lựa
chọn một cảng hoặc nhóm cảng hiện hữu, như TCIT làm đầu mối cảng liên kết trên
cơ sở đáp ứng các tiêu chí về năng lực khai thác, hệ thống số hóa, mạng lưới
hậu phương và mức độ tuân thủ hải quan. Việc điều chỉnh ranh giới vật lý chỉ
nên được xem xét sau khi đánh giá tác động về quy hoạch, đất đai, hải quan và
môi trường.
Ông Lộc đặc biệt lưu ý yêu cầu liên
thông dữ liệu và thủ tục giữa FTZ và các cảng liên kết. Nếu cơ chế quản lý, dữ
liệu và thủ tục khác nhau, hàng hóa luân chuyển giữa các nút trong cùng một
chuỗi cung ứng có thể phát sinh thêm thời gian, chi phí và chứng từ.
"Hiện hàng hóa luân chuyển
từ TCIT vào các bến nội khu FTZ phải thực hiện thủ tục OLA (Tờ khai vận chuyển độc lập), niêm phong kẹp seal (kẹp chì) và khai báo lại, khiến thời gian xử lý tăng thêm ít nhất 4-6 giờ so với hàng
luân chuyển nội khu. Điều này làm giảm sức cạnh tranh của cụm cảng Cái Mép so
với Singapore", ông Lộc nêu thực tế.
Bên cạnh đó, ông Lộc đề nghị nghiên cứu cơ
chế hỗ trợ lãi suất theo thời hạn và quy mô phù hợp với từng nhóm dự án. Với
các dự án hạ tầng logistics dùng chung, có tính chiến lược vùng và thời gian
thu hồi vốn dài, có thể xem xét thời hạn hỗ trợ dài hơn thông thường hoặc gia
hạn nếu đáp ứng các KPI về tiến độ, sản lượng thông qua, mức giảm chi phí
logistics, số hóa và giảm phát thải, đồng thời bảo đảm giới hạn ngân sách được
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Một nguyên tắc khác được ông Lộc đề
xuất là bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Cơ chế kết nối và ưu đãi cần dựa trên
tiêu chí, điều kiện và mức độ tuân thủ, không gắn độc quyền với một doanh
nghiệp hay bến cảng cụ thể. Mọi cảng, ICD, depot và doanh nghiệp logistics đáp
ứng điều kiện đều có thể tham gia.
Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh nên nghiên cứu cơ
chế điều phối, chia sẻ dữ liệu về công suất, sản lượng, lịch tàu và năng lực
hậu phương trên toàn cụm Cái Mép - Thị Vải, hướng tới hình thành Hệ thống cộng
đồng cảng (Port Community System - PCS) theo chuẩn quốc tế. Đây sẽ là cơ sở hạn
chế đầu tư phân tán, nâng hiệu quả sử dụng cầu bến và bảo đảm cạnh tranh lành
mạnh giữa các nhà khai thác.
Ông Võ Thanh Phong, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, đặt vấn đề: nếu
FTZ không có tính chất phi thuế quan thì “không nên gọi là tự do”. FTZ cần được
tổ chức theo hướng số hóa, minh bạch, kết nối với hải quan, cho phép doanh
nghiệp thực hiện thủ tục và tiếp cận thông tin thuận tiện, đồng thời yếu tố
“xanh” phải trở thành yêu cầu bắt buộc.
TP. HỒ CHÍ MINH CẦN MỘT MÔ HÌNH ĐỦ LINH HOẠT ĐỂ VẬN HÀNH TRONG THỰC
TẾ
Trao
đổi với đề xuất của đại
diện Tân Cảng về việc đưa Cái Mép
- Thị Vải trở thành khu thương mại tự do đầu tiên, ông Vũ cho rằng TP. Hồ Chí Minh có
thể kế thừa nhiều kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu
trước đây, đồng thời rút kinh nghiệm từ những mô hình đã triển khai ở nơi khác.
Về
phạm vi hoạt động của FTZ, ông Vũ dẫn Điều 18 của Luật Phát triển đô thị và cho biết vấn đề cảng
mở sẽ tiếp tục được thành phố nghiên cứu, tham mưu chính sách. Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh được
giao nghiên cứu việc hình thành và vai trò của các cảng mở. Thành phố
sẽ bắt đầu bằng một phạm vi cụ thể, đánh giá tác động trong quá trình vận hành
và có thể mở rộng khi hiệu quả đạt khoảng 60-70%.
Đáng
chú ý, phạm vi FTZ không nhất thiết phải là một khu vực địa lý liền mạch. Theo
ông Vũ, các khu vực không liền nhau vẫn có thể được kết nối nếu bảo đảm điều
kiện về giao thông, nguồn nhân lực và môi trường làm việc. Cách tiếp cận này mở
ra khả năng tổ chức FTZ theo mạng lưới thay vì chỉ dựa trên một ranh giới địa
lý cố định.
Tuy
nhiên, ông Vũ cũng lưu ý không thể mặc nhiên đưa toàn bộ những khu vực hiện hữu
vào FTZ. Nếu mục tiêu là thu hút đầu tư mới, việc đưa ngay các khu vực đã có
sẵn vào cơ chế mới có thể làm giảm ý nghĩa của chính sách. Thành phố sẽ tiếp
tục lắng nghe trong quá trình vận hành để xây dựng cơ chế vừa thu hút đầu tư,
vừa tạo liên kết giữa các khu vực.
Từ
phía hải quan, trước các ý kiến
yêu cầu về một mô hình thủ tục thông quan tập trung, bà Lê Thị Thùy Dung, Phó trưởng Phòng
Nghiệp vụ Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 2, cho biết cơ quan hải quan đang
xây dựng các quy định về kiểm tra, giám sát hàng hóa, kho bãi, cảng và các khu
vực liên quan theo cơ chế mới. Mô hình này có thể cần nhiều nghị định hướng dẫn
và được kỳ vọng ban hành kịp thời.
Ý kiến thêm về lĩnh vực hải quan, ông Vũ khẳng định việc triển khai luật sẽ không để
“mắc kẹt” ở khâu thủ tục. Chính phủ đã giao Bộ Tài chính và cơ quan hải quan
xây dựng chính sách, quy định hướng dẫn.
"Cơ chế thu -
chi cần được nhìn tổng thể. Miễn cái này thì chúng ta thu cái khác, thay vì chỉ tập trung vào một ưu đãi riêng lẻ. Các khu logistics tích hợp nằm trong hay ngoài FTZ đều có ý nghĩa đối với mục tiêu phát triển logistics của thành phố”, ông Vũ khẳng định; đồng thời nhấn mạnh logistics không chỉ là câu chuyện của riêng
TP. Hồ Chí Minh mà liên quan trực tiếp tới năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam vẫn
thiếu hạ tầng logistics, trong khi chi phí logistics cần được cải thiện để nâng
sức cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp. Luật mới tạo ra cơ chế cởi mở hơn
cho phát triển hạ tầng logistics gắn với cảng biển, cảng trung chuyển và các
khu vực khác.
Từ
góc độ chính sách, ông Vũ cho biết HĐND TP. Hồ Chí Minh có thể xây dựng chính sách theo Luật Đất đai đối với
những khu vực có chức năng chuyên biệt, trong đó có khu logistics tích hợp. Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu để hoàn
thiện cơ sở pháp lý và tháo gỡ các vướng mắc liên quan đất đai cho các doanh nghiệp trong
FTZ.
Dự thảo Nghị quyết về khung pháp lý cho Khu Thương mại tự do (FTZ) và Khu Logistics tích hợp (ILZ) tại TP. Hồ Chí Minh, dự kiến trình HĐND Thành phố vào cuối tháng 9/2026, xác lập hai mô hình có mối quan hệ giao thoa: ILZ có thể tồn tại độc lập hoặc nằm trong ranh giới FTZ. Trong đó, FTZ là khu đa chức năng gắn với cảng biển, hàng không quốc tế và trung tâm tài chính, áp dụng cơ chế vượt trội về đầu tư, thương mại và thu hút nhân tài; còn ILZ là hệ sinh thái công nghệ kết hợp logistics, sản xuất, gia công và thương mại điện tử, gắn với đầu mối giao thông đa phương thức.
Điểm nổi bật nhất là ma trận ưu đãi vượt trội dành cho FTZ: thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 10% trong 20 năm (miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo cho 11 ngành trọng điểm như bán dẫn, AI, R&D...), được giao/thuê đất không qua đấu thầu với hạn mức lên tới 75.000 tỷ đồng cho dự án bến cảng, nhà đầu tư nước ngoài không cần Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập, và thời gian hoạt động dự án lên tới 70 năm. ILZ độc lập cũng được hưởng ưu đãi đáng kể dù thấp hơn FTZ, với thuế suất 17% trong 10 năm và thời gian hoạt động tới 50 năm.
Về cơ chế vận hành, FTZ và ILZ thuộc FTZ được áp dụng chế độ hải quan tại chỗ vượt trội (miễn ràng buộc kim ngạch, tự quyết lập kho ngoại quan), miễn thuế xuất nhập khẩu cho giao dịch nội khu, cho phép thanh toán bằng ngoại tệ và ngân hàng nước ngoài mở phòng giao dịch trong khu. Riêng ILZ được trao cơ chế thu hồi đất đột phá theo Luật Đất đai 2024, hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân sách tối đa 7 năm, và cho phép các khu công nghiệp, trung tâm logistics chưa chọn được nhà đầu tư chuyển đổi thành ILZ.
Về quản lý nhà nước, FTZ được vận hành như Khu kinh tế, còn ILZ độc lập quản lý như Khu công nghiệp, đảm bảo không xáo trộn thẩm quyền chuyên ngành hiện hành. Quyền lợi của nhà đầu tư theo các nghị quyết trước đó (Nghị quyết 98/2023/QH15, Nghị quyết 260/2025/QH15) được bảo lưu toàn vẹn.
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