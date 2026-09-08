“The World Of Heineken®” - Hành trình siêu trải nghiệm

Đây là siêu sự kiện mang đậm tinh thần “chỉ có thể là Heineken®”, nơi người hâm mộ Việt Nam cùng hòa mình vào đam mê, gặp gỡ những người cùng chung sở thích, và mở rộng kết nối “Từ fan thành bạn”.
Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/9/2026, trải dài dọc bờ sông Sài Gòn, kết nối Công viên bờ sông Sài Gòn (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm) với Công viên Sáng Tạo (Đường Lương Định Của, phường An Khánh) trong một hành trình trải nghiệm xuyên suốt. Lần đầu tiên, Heineken® kết nối hai không gian sôi động nằm ở hai bên cây cầu biểu tượng của thành phố thành một “thế giới trải nghiệm” đa sắc màu, nơi những đam mê gặp gỡ, kết nối và thăng hoa.
The World Of Heineken® sẽ đưa những biểu tượng của thể thao và âm nhạc quốc tế đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam thông qua bốn khu vực trải nghiệm, mỗi khu vực mở ra một thế giới riêng, nơi những người cùng chung đam mê có thể gặp gỡ và cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
Khu vực trải nghiệm Heineken® x Music: Hứa hẹn mang đến những sân khấu hoành tráng trong 3 đêm nhạc hội sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Phương Ly, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, HIEUTHUHAI, Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, SOOBIN, Tóc Tiên, Chi Pu, RHYDER, Phùng Khánh Linh, Grey D... Tâm điểm của sự kiện gọi tên “hitmaker” toàn cầu Charlie Puth, mang đến màn giao thoa sống động giữa âm nhạc Việt Nam với các bản hit tỷ view thế giới.
Khu vực trải nghiệm Heineken® x F1®: Đưa người hâm mộ Việt Nam bước vào những phút giây hồi hộp và kịch tính đặc trưng của từng chặng đua, tận hưởng tinh thần Formula 1®qua những trải nghiệm chân thật lấy cảm hứng từ giải đua Grand Prix danh giá nhất thế giới.
Khu vực trải nghiệm Heineken® x UEFA Champions League: Người hâm mộ có cơ hội khám phá bộ sưu tập áo đấu danh giá của những câu lạc bộ vô địch UEFA Champions League từ năm 1992. Tại đây, tình yêu dành cho môn thể thao vua trở thành điểm chạm để những người cùng chung đam mê gặp gỡ, và tiếp tục hành trình ‘Từ fan thành bạn’ trong suốt mùa giải vừa qua.
Khu vực trải nghiệm Heineken® x Pickleball: Sức nóng của Pickleball tiếp tục lan tỏa tại “The World Of Heineken®” với loạt hoạt động tương tác trên sân, gặp gỡ và giao lưu cùng các tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, các fan có thể check-in để nhận ngay những phần quà độc quyền chỉ có tại sự kiện.
Khu vực trải nghiệm Starcore: Tâm điểm của “The World Of Heineken®”, khu vực trải nghiệm Starcore mang đến không gian khám phá và thưởng thức Heineken® 0.0 với những công thức pha chế độc quyền, trải nghiệm đa dạng hương vị bia trong hành trình di sản 150 năm củaHeineken®, đồng thời nhận những đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho khách tham dự.
Bên cạnh chuỗi trải nghiệm chính, Heineken® còn ra mắt bộ sưu tập phiên bản giới hạn độc quyền, lấy cảm hứng từ những đam mê gắn kết cộng đồng người hâm mộ. Gồm 4 mẫu áo khoác với thiết kế riêng biệt, mỗi thiết kế đại diện cho một cộng đồng fan tại “The World Of Heineken®”, bộ sưu tập góp phần đưa tinh thần kết nối từ không gian trải nghiệm đến dấu ấn dành riêng cho người hâm mộ.
Điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm là “Vòng tay kết nối” - điểm chạm giúp fan kết nối với những người chung đam mê, cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ tại “The World Of Heineken®”. Khi fan cùng nhau chạm vòng tay tại các điểm kết nối được chỉ định, hệ thống sẽ ghi nhận lượt tương tác và cộng dồn điểm kết nối cho mỗi người tham gia.
Điểm số sẽ được tích lũy xuyên suốt hành trình fan khám phá các khu vực trải nghiệm Khi đạt các mốc điểm nhất định, fan có thể sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy những phần quà giới hạn từ Heineken® tại sự kiện. Thông qua đó, mỗi lần chạm vòng tay không chỉ là một tương tác, mà còn trở thành những dấu mốc trên hành trình nâng cao tinh thần “Từ fan thành bạn” - nơi đam mê chung trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ và kết nối mới.
Tất cả cùng hội tụ trong một không gian quy mô lớn từ Heineken®, nơi những biểu tượng của UEFA Champions League, Formula 1®, Pickleball và âm nhạc quốc tế được đưa đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam trong cùng một hành trình khám phá đa giác quan. Hơn cả một sự kiện quy mô lớn, “The World Of Heineken®” là nơi những đam mê được gặp gỡ, những kết nối mới bắt đầu và những trải nghiệm ‘chỉ có thể là Heineken®’ được tạo nên.
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