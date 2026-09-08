AIG tiếp tục phát triển hệ sinh thái bền vững từ vùng nguyên liệu đến cộng đồng

Tiếp nối chuỗi hoạt động ghi dấu hành trình 25 năm phát triển, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu dừa tại Vĩnh Long, thực hiện nhiều sáng kiến vì cộng đồng…

ACP đồng hành cùng người nông dân góp phần phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ tại Vĩnh Long. Ảnh: AIG.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, quý I/2026, tỉnh Vĩnh Long có 122,87 nghìn ha dừa, chiếm hơn 61% diện tích dừa cả nước. Trong chương trình phát triển ngành dừa giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045, tỉnh Vĩnh Long xác định dừa là cây trồng chủ lực, trụ cột của kinh tế nông nghiệp địa phương, hướng đến xây dựng ngành dừa theo mô hình xanh và hội nhập quốc tế.

AIG ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG NGUYÊN LIỆU DỪA VĨNH LONG

Với vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho lĩnh vực khoa học đời sống, sở hữu hệ thống nhà máy chế biến Dừa Á Châu (ACP) hiện đại tại tỉnh Vĩnh Long, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) không ngừng đồng hành cùng địa phương, nỗ lực phát triển bền vững nguồn nguyên liệu dừa nơi đây.

Tiếp nối chương trình bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho người trồng dừa được thực hiện trong nhiều năm qua, mới đây Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tiếp tục cung cấp vật tư sản xuất và hỗ trợ một phần chi phí duy trì hoạt động canh tác cho hơn 19.000 nông hộ trồng dừa tại 18 xã thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình được triển khai trong hơn 2 tháng từ cuối tháng 8 đến hết tháng 10/2026 với tổng ngân sách hơn 9 tỷ đồng. Với diện tích được hỗ trợ khoảng 11.057 ha, chương trình sẽ giúp người dân tại nhiều địa bàn chuyên canh dừa duy trì diện tích canh tác, đảm bảo chất lượng vùng nguyên liệu theo hướng bền vững.

AIG hỗ trợ vật tư sản xuất và chi phí canh tác giúp người nông dân duy trì phát triển bền vững vùng nguyên liệu dừa Vĩnh Long. Ảnh: AIG.

Là một trong 19.000 nông hộ tham gia chương trình, ông Nguyễn Văn Hoàng, có 2 ha dừa hữu cơ tại xã Tân Hòa, cho biết: “Sự hỗ trợ này của AIG đến đúng lúc, giúp bà con giảm bớt áp lực chi phí để duy trì sản xuất. Khi doanh nghiệp đồng hành lâu dài với vùng nguyên liệu, bà con cũng yên tâm đầu tư chăm sóc vườn dừa, giữ chất lượng và tiếp tục gắn bó với cây dừa”.

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) cũng hướng dẫn kỹ thuật và quy trình canh tác, đồng hành cùng người nông dân phát triển vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, góp phần hiện thực hóa chương trình phát triển ngành dừa của tỉnh Vĩnh Long.

Đánh giá cao những nỗ lực của AIG, ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: “Doanh nghiệp đồng hành cùng bà con ổn định và mở rộng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng nông sản, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững và mang lại giá trị cao hơn cho ngành dừa và sinh kế của bà con nông dân”.

Trước đó, tháng 5/2026, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã động thổ Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II (ACP2) tại Cụm công nghiệp Long Phước, tỉnh Vĩnh Long. Đây là nhà máy chế biến dừa thứ hai của Tập đoàn tại Vĩnh Long, có diện tích gần 60.000 m² và tổng vốn đầu tư gần 630 tỷ đồng. Nhà máy ACP2 dự kiến đi vào vận hành từ quý I/2027 sẽ nâng cao năng lực chế biến dừa của AIG, thúc đẩy mở rộng vùng nguyên liệu theo quy mô công nghiệp, đóng góp vào tầm nhìn xây dựng ngành dừa tỷ USD của Vĩnh Long.

Đặc biệt, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã hợp tác cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC - thành viên World Bank Group, thực hiện tư vấn xây dựng các tiêu chuẩn ESG, quản lý và báo cáo phát thải cho ACP2, nâng cao chuẩn mực theo mô hình vận hành xanh và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển bền vững vùng nguyên liệu dừa Vĩnh Long, nâng cao vị thế ngành nguyên liệu Việt trên thị trường quốc tế.

AIG TÍCH CỰC CHUNG TAY XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG

Cùng các hoạt động đồng hành phát triển vùng nguyên liệu dừa bền vững tại Vĩnh Long, tháng 8/2026, AIG tích cực đẩy mạnh các chương trình thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng xã hội.

Ngày 6/8/2026, Công ty Cổ phần chế biến dừa Á Châu (ACP) - đơn vị thành viên của AIG, phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao Cầu giao thông nông thôn Kênh T2, có chiều dài 18m, rộng 3,5m, nối Ấp 6 và Ấp 7, xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Công trình được hoàn thành tạo thêm tuyến kết nối thuận lợi giữa hai ấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và nông sản của gần 7.000 người dân trong khu vực.

Trước đó, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tiếp tục tài trợ cuộc thi Food Innovation and Development (FID) do Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) tổ chức. Đây là năm thứ 3 liên tiếp AIG đồng hành cùng cuộc thi, góp phần tạo môi trường học thuật và thực tiễn để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, thúc đẩy các ý tưởng mới trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Hoạt động này cũng nhằm đồng hành phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành.

Đặc biệt, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tiếp tục tổ chức trao Học bổng Cánh Diều Á Châu lần thứ 4, với 396 suất học bổng, tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng, dành cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, giàu nghị lực và những em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Ra đời từ năm 2023, Học bổng Cánh Diều Á Châu là dự án mang tính dài hạn của AIG, hướng đến việc tiếp sức cho những tấm gương vượt khó, hiếu học là con em, người thân của cán bộ, nhân viên trong toàn Tập đoàn và các đối tác đồng hành cùng AIG.

AIG trao Học bổng Cánh Diều Á Châu, tiếp sức cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, giàu nghị lực và hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: AIG.

Tiếp nối hành trình 25 năm phát triển, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) không ngừng đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái bền vững, tạo ra giá trị dài hạn, hướng đến tương lai thịnh vượng cho Tập đoàn, cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng xã hội.