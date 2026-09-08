Quỹ ngoại báo thắng lớn nhờ nắm giữ nhiều FPT

Sau điều chỉnh mạnh trong tháng 7, quỹ PYN Elite đã ghi nhận sự phục hồi đáng kể trong tháng 8/2026. Giá trị quỹ tăng 5,54% trong tháng, song tính từ đầu năm, hiệu suất đầu tư vẫn ở mức âm 6,76%.

Hiệu suất PYN Elite Fund.

Báo cáo cập nhật hiệu suất đầu tư tháng 8/2026, PYN Elite cho biết quỹ đạt mức sinh lời 5,54% trong tháng, gần tương đương mức tăng 5,6% của VN-Index. Đây là sự cải thiện đáng kể sau khi quỹ giảm 8,47% trong tháng 7.

Trước đó, hiệu suất quỹ diễn biến khá biến động khi tăng 7,07% trong tháng 1, giảm 9,57% trong tháng 3 và tiếp tục điều chỉnh trong tháng 5.

Tuy nhiên, mức tăng của tháng 8 chưa đủ để bù đắp toàn bộ các nhịp điều chỉnh trước đó. Tính đến ngày 31/8/2026, hiệu suất từ đầu năm của PYN Elite vẫn âm 6,76%, trong khi lợi nhuận 12 tháng gần nhất âm 16,78%. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 535,74 euro, thấp hơn mức đỉnh cao trước đó của quỹ là 643,79 euro.

Dù vậy, xét trong dài hạn, PYN Elite vẫn duy trì thành tích đáng chú ý. Lợi suất bình quân 10 năm đạt 7,55% mỗi năm, trong khi lợi suất bình quân kể từ khi thành lập đạt 15,52% mỗi năm. Tổng mức sinh lời tích lũy kể từ khi thành lập lên tới 5.257,36%. Quy mô tài sản quản lý của quỹ tính đến cuối tháng 8 đạt 861,57 triệu euro.

Cơ cấu danh mục của PYN Elite cho thấy chiến lược đầu tư tập trung khá rõ nét. Khoản đầu tư lớn nhất của quỹ là STB với tỷ trọng 17,7%, tiếp theo là HPG với 14%.

Các vị trí lớn tiếp theo gồm MWG chiếm 9,6%, FPT chiếm 8,6% và HVN chiếm 6,3%. Trong nhóm các khoản đầu tư còn lại, OCB chiếm 5,2%, VIB chiếm 4,6%, SHS chiếm 4,2%, TCBS chiếm 4% và ACV chiếm 3,9%.

Việc các khoản đầu tư lớn nhất tập trung vào ngân hàng, thép, bán lẻ và công nghệ cho thấy PYN Elite đang đặt cược vào những lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi từ sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam, tăng trưởng tiêu dùng và chu kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng.

Trong tháng 8, nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho hiệu quả danh mục gồm TCH với mức tăng 17,5%, FPT Retail tăng 17,3% và FPT Corp tăng 9,1%.

Ở chiều ngược lại, một số khoản đầu tư diễn biến kém tích cực hơn. Century Land giảm 1,4%, Sao Mai giảm 1,7%, trong khi Lideco là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong danh mục các mã được quỹ công bố, với mức giảm 8,8%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của danh mục trong tháng 8 không hoàn toàn đồng đều mà được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu cụ thể, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc nhóm bán lẻ, công nghệ và bất động sản.

Bên cạnh kết quả hoạt động của danh mục, PYN Elite tiếp tục nhấn mạnh triển vọng của thị trường Việt Nam. Theo đánh giá của quỹ, sau nhịp giảm trong tháng 7, VN-Index đã tăng 5,6% trong tháng 8 với động lực chính đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi PYN Elite tăng khoảng 5,5%.

Quỹ cũng lưu ý FTSE Russell đã nâng tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong chỉ số FTSE Emerging All Cap lên 0,49% và lựa chọn 27 cổ phiếu Việt Nam thuộc các phân khúc khác nhau vào các chỉ số toàn cầu. PYN Elite kỳ vọng một phần dòng vốn đầu tư thụ động sẽ bắt đầu được giải ngân trong những tuần tiếp theo.

Phát triển cơ sở hạ tầng tiếp tục được PYN Elite xem là một chủ đề đầu tư quan trọng tại Việt Nam. Quỹ dẫn chứng việc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 16 dự án hạ tầng mới với tổng giá trị 9,5 tỷ USD, trong khi Hà Nội khởi động 6 dự án lớn, bao gồm hai tuyến đường sắt, với tổng giá trị gần 15 tỷ USD.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam tăng trưởng mạnh, đạt 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất tại các nhà máy tăng tốc, trong khi Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng là 53,3 điểm. Mức tăng này phản ánh tốc độ tăng trưởng sản lượng mạnh nhất trong hơn hai năm. Đơn hàng mới tiếp tục gia tăng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2025.

Trong tháng 8, xuất khẩu tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu tăng 37,9%, trong bối cảnh giá nguyên vật liệu và linh kiện điện tử tăng mạnh. Thâm hụt thương mại thu hẹp xuống còn 113 triệu USD, từ mức 3,6 tỷ USD trong tháng 7. Khoảng 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế đã đến Việt Nam trong tháng 8, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Pyn Elite đánh giá cao cổ phiếu ACV trong tháng này. ACV vận hành 21 cảng hàng không trên cả nước. Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2026 bất chấp những gián đoạn đối với hoạt động hàng không toàn cầu do các xung đột tại Trung Đông gây ra. Doanh thu của ACV tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng tăng 6%.

Diễn biến giá cổ phiếu ACV bị hạn chế bởi cuộc điều tra liên quan đến quá trình xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuy nhiên đội ngũ quản lý mới được bổ nhiệm của công ty đã giúp ổn định hoạt động. Giai đoạn một của dự án Long Thành vẫn đang được triển khai đúng tiến độ và dự kiến bắt đầu vận hành vào tháng 12/2026.

Mặc dù chi phí khấu hao ban đầu của dự án có thể tạo áp lực lên kết quả kinh doanh trong ngắn hạn, việc mở rộng công suất là yếu tố cần thiết để đáp ứng và thúc đẩy tăng trưởng của lượng hành khách quốc tế.