Viet Industry - Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 quy tụ giải pháp tích hợp cho nhà máy công nghệ cao

Làn sóng đầu tư công nghệ cao thúc đẩy nhu cầu tích hợp hạ tầng nhà máy. Diễn ra ngày 16-18/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Viet Industry - Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 mang đến chuỗi giải pháp về xây dựng, MEP, HVAC, phòng sạch, tự động hóa, giúp tối ưu lựa chọn cho nhà đầu tư.

Sự phát triển của các ngành điện tử, dược phẩm, thực phẩm, trung tâm dữ liệu và sản xuất công nghệ cao đang kéo theo nhu cầu đầu tư ngày càng lớn vào hạ tầng kỹ thuật nhà máy. Bên cạnh các dự án xây mới, hoạt động cải tạo dây chuyền, nâng cấp hệ thống phụ trợ, tối ưu năng lượng và tự động hóa tại các nhà máy hiện hữu cũng ngày càng gia tăng.

HẠ TẦNG NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ CAO TRƯỚC YÊU CẦU ĐẦU TƯ VÀ TÍCH HỢP ĐỒNG BỘ

Xu hướng này mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp cung cấp vật liệu, thiết bị và giải pháp kỹ thuật, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tích hợp và phối hợp giữa các hạng mục trong cùng một dự án.

Từ thực tế đó, Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 được tổ chức theo hướng quy tụ các giải pháp phục vụ toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và vận hành nhà máy. Diễn ra từ 16–18/09/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, triển lãm có quy mô hơn 10.000 m2, dự kiến quy tụ trên 500 gian hàng, 300 thương hiệu trong nước và quốc tế, hơn 1.000 sản phẩm và giải pháp cùng trên 15.000 lượt khách tham quan chuyên ngành là chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu, đơn vị tư vấn, kỹ sư, bộ phận thu mua và vận hành nhà máy.

Các gian hàng sôi động với hoạt động tư vấn và trao đổi giải pháp tại Chuỗi triển lãm 2025.

Theo Ban Tổ chức, các nhóm ngành tại triển lãm được bố trí theo mối liên kết giữa các hạng mục trong một dự án công nghiệp. Trong đó, nhóm xây dựng, kết cấu, vật liệu và panel tạo lập hạ tầng và không gian sản xuất; nhóm cơ điện, phòng cháy, chữa cháy, điều hòa không khí, thông gió, làm lạnh và phòng sạch đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình; trong khi điện – năng lượng, tự động hóa, xử lý môi trường, logistics và các tiện ích nhà máy phục vụ quá trình quản lý, vận hành và mở rộng sản xuất.

Cách tổ chức theo chuỗi giải pháp này tạo điều kiện để chủ đầu tư, tổng thầu, đơn vị tư vấn và đội ngũ kỹ thuật tiếp cận đồng thời các hạng mục có liên quan, đánh giá khả năng tích hợp giữa các hệ thống và trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp để lựa chọn phương án phù hợp cho từng dự án.

VIET INDUSTRY - CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2026 KẾT NỐI NHU CẦU DỰ ÁN VỚI NĂNG LỰC CUNG ỨNG

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 sẽ tổ chức các Chương trình Giao thương – Kết nối cung cầu, với hàng trăm phiên gặp trực tiếp giữa nhà mua hàng và nhà cung cấp dựa trên nhu cầu mua sắm và năng lực cung ứng đã đăng ký trước.

Theo Ban Tổ chức, hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm dự kiến cho các dự án trong giai đoạn 2026–2027 đã được ghi nhận từ các chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu và doanh nghiệp công nghiệp. Danh mục nhu cầu trải rộng từ vật liệu, panel, hệ thống cơ điện, điều hòa không khí, thông gió và làm lạnh, phòng sạch đến tự động hóa, xử lý môi trường và các hệ thống kỹ thuật phục vụ đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy.

Song song với các phiên giao thương 1:1 với các nhà mua hàng lớn, triển lãm triển khai hệ thống Smart Matching nhằm hỗ trợ khách tham quan tra cứu nhóm sản phẩm, gian hàng và nhà cung cấp theo lĩnh vực quan tâm một cách thuận lợi, nhanh chóng. Theo dữ liệu đăng ký, triển lãm đã thu hút hàng nghìn nhà mua hàng và khách tham quan chuyên ngành, trong đó có đại diện đến từ Hợp Lực, Viettel Construction, CNCTech Global, Nagacons, Giza, UDIC, BATECO Group, HVC, Kinden Vietnam, UDICTECH, NOVAON Industry, NSN, INTECH Group, BEETechno, SaigonTel cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Nhà mua hàng và nhà cung trao đổi nhu cầu dự án trong chương trình giao thương ngày 6/1/2026 tại Bắc Ninh.

Hoạt động kết nối tiếp tục được mở rộng ở cấp quản lý và lãnh đạo thông qua chương trình Leadership Connect 2026, dự kiến quy tụ khoảng 200 lãnh đạo, Chủ đầu tư, Tổng thầu và đại diện doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghiệp. Chương trình hướng tới tạo nên không gian gặp gỡ dành cho các lãnh đạo và nhà quản lý, qua đó mở rộng quan hệ, tìm hiểu nhu cầu của các bên và kết nối những cơ hội hợp tác phù hợp.

Cùng với các sự kiện giao thương và kết nối lãnh đạo, trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các chương trình hội thảo về HVAC, phòng sạch, giải pháp làm mát công trình công nghệ cao và quản trị năng lượng nhà máy. Nổi bật là Hội thảo “HVAC cho công trình công nghệ cao”, cập nhật tiêu chuẩn, công nghệ và giải pháp HVAC cho nhà máy bán dẫn, dược phẩm, phòng sạch và trung tâm dữ liệu AI, với sự tham gia của chuyên gia trong nước, quốc tế cùng đại diện ASHRAE, Danfoss Việt Nam, Midea và Schneider Electric.

Song song, Hội thảo “Tối ưu chi phí năng lượng, Xanh hóa sản xuất và Nâng cao năng lực cạnh tranh” tập trung vào tối ưu chi phí và chất lượng điện, ứng dụng năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ và quản trị năng lượng dựa trên dữ liệu, hướng tới nâng cao hiệu suất vận hành và sản xuất xanh.

Thông qua việc kết hợp trưng bày, giao thương và trao đổi chuyên môn, Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ điều kiện để chủ đầu tư, tổng thầu và đơn vị tư vấn khảo sát thị trường, đánh giá giải pháp và kết nối trực tiếp với nhà cung cấp. Đồng thời, doanh nghiệp cung ứng có cơ hội tiếp cận rõ hơn nhu cầu, tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của từng nhóm dự án, qua đó nâng cao khả năng phối hợp trong quá trình đầu tư, thiết kế, xây dựng và vận hành nhà máy.

Chuỗi triển lãm năm 2026 được đồng tổ chức bởi Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE), Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HanoiBA), Công ty Cổ phần Thương hiệu và Truyền thông Quốc tế IBC, Trung tâm Triển lãm BEXCO – Hàn Quốc và INTECH Group, với sự đồng hành của nhiều tổ chức và hiệp hội chuyên ngành uy tín.