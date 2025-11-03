Ninh Bình chi 31 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức đi làm xa

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Ninh Bình sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ, công chức đi làm xa trên 25km bằng tiền mặt, với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 31 tỷ đồng...
HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương ngân sách địa phương tại các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Ninh Bình.
Theo nghị quyết, chính sách hỗ trợ chi phí đi lại được áp dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh thuộc tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam (trước sắp xếp) được điều động, phân công công tác đến làm việc tại trụ sở các cơ quan, đơn vị tại trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình (sau sắp xếp).
Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc được giao nhiệm vụ công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, có khoảng cách từ nơi cư trú đến trụ sở làm việc từ 25km trở lên (tính theo đường bộ ngắn nhất).
Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ là 8 tháng, bắt đầu từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/6/2026.
Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 31 tỷ đồng. UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Hiện nay có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh ở Ninh Bình có nhu cầu đi lại từ phường Phủ Lý, phường Nam Định đến phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Việc hỗ trợ đưa đón bằng phương tiện tập trung chưa bao quát hết nhu cầu thực tế, trong khi công tác đấu thầu, sắp xếp phương tiện, khung giờ di chuyển còn gặp khó khăn.
16:25, 21/10/2025
14:50, 01/11/2025
Sáng 3/11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh. Các đại biểu đã thống nhất bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới...
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo...
Dự báo từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: