Ninh Bình và Asan (Hàn Quốc) ký kết thỏa thuận hợp tác mới, mở ra nhiều cơ hội đầu tư

Sau gần 10 năm hợp tác hiệu quả, Ninh Bình và thành phố Asan (Hàn Quốc) tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác mới, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển sâu rộng hơn trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Ngày 31/10, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, diễn ra Hội đàm cấp cao và Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Chính quyền thành phố Asan (Hàn Quốc). Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh, cùng định hướng phát triển của Ninh Bình sau hợp nhất. Với diện tích gần 4.000 km², dân số trên 4,4 triệu người, Ninh Bình có vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Bắc – Nam, là vùng đất hội tụ giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc, từng là kinh đô của nước Đại Cồ Việt hơn 1.000 năm trước.

Tỉnh hiện sở hữu hơn 5.000 di tích, trong đó có Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, được UNESCO đánh giá là hình mẫu phát triển du lịch bền vững, lọt top 1% điểm đến tốt nhất toàn cầu năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Minh Quang

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, những năm qua, Ninh Bình đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 xếp thứ 3/34 địa phương, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 6. Tỉnh đang tập trung xây dựng ba hạ tầng chiến lược đột phá gồm đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Ninh Bình, cảng hàng không quốc tế và cảng biển nước sâu, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Asan được thiết lập từ năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá đây là một trong những mối quan hệ cấp địa phương thành công nhất. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa.

Trong giai đoạn mới, Ninh Bình và Asan thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ trên 5 lĩnh vực: đầu tư – thương mại; nông nghiệp – nông thôn; giáo dục – đào tạo; khoa học – công nghệ – chuyển đổi số; và giao lưu nhân dân.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Ninh Bình, Thị trưởng thành phố Asan Oh Sae Hyun cho biết Asan là trung tâm công nghiệp và kinh tế tiêu biểu của Hàn Quốc, nơi tập trung nhiều nhà máy lớn của Tập đoàn Hyundai, Samsung, LG. Thành phố còn có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như suối nước nóng cổ nhất Hàn Quốc và làng cổ Oeam – di sản văn hóa dân gian quan trọng, đang được đề cử vào Danh mục Di sản Thế giới UNESCO.

Thị trưởng thành phố Asan Oh Sae Hyun (Hàn Quốc) phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Minh Quang

Thị trưởng Oh Sae Hyun nhấn mạnh, từ khi ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2016, hai địa phương đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu đa dạng, trong đó đáng chú ý là chương trình đưa lao động thời vụ từ Ninh Bình sang Asan làm việc theo Bản ghi nhớ ký năm 2024. Đây là mô hình hợp tác hiệu quả, góp phần giải quyết nhu cầu lao động nông nghiệp tại Asan và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân Ninh Bình. Để người lao động thích nghi tốt hơn, thành phố Asan sẽ tổ chức các khóa đào tạo tiếng Hàn, văn hóa và kỹ thuật trồng trọt trước khi tiếp nhận.

Bên cạnh hợp tác lao động, Thị trưởng Oh Sae Hyun kỳ vọng hai địa phương sẽ mở rộng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số và khoa học – công nghệ. Ông mong muốn doanh nghiệp của hai bên cùng xây dựng kế hoạch đầu tư, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời bày tỏ hy vọng Ninh Bình sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có Tập đoàn Hyundai, phát triển lâu dài tại địa phương.

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Minh Quang

Kết thúc hội đàm, hai bên ký kết hai văn kiện gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Chính quyền thành phố Asan; Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Việc ký lại này nhằm cập nhật thông tin hành chính mới của Ninh Bình sau hợp nhất, đồng thời bảo đảm hiệu lực và tính liên tục của các thỏa thuận đã ký trước đây.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Asan đã đến thăm Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam tại Khu công nghiệp Gián Khẩu và khảo sát công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa – lịch sử tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.