Ninh Bình chuẩn bị gia nhập “câu lạc bộ 50.000 tỷ đồng”

9 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, Ninh Bình vẫn giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số khi GRDP ước đạt 10,45%, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước tăng 70,9% so với cùng kỳ năm trước.

Phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh Ninh Bình diễn ra ngày 7/10 cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương đang khởi sắc rõ nét. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,45%, đưa Ninh Bình trở thành một trong ba địa phương có mức tăng cao nhất cả nước. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 248.056 tỷ đồng, với cơ cấu chuyển dịch tích cực: công nghiệp - xây dựng chiếm 46,52%, dịch vụ 34,47% và nông - lâm - thủy sản 11,08%.

Ngành công nghiệp tiếp tục là “đầu tàu” kinh tế của Ninh Bình khi chỉ số sản xuất tăng 22,03% so với cùng kỳ. Nhiều dự án công nghệ cao đi vào hoạt động đã đóng góp đáng kể vào giá trị tăng thêm của khu vực này, như Quanta Computer, McNex Vina và nhà máy CO2 tinh khiết.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng của tỉnh này đạt 121.264 tỷ đồng, tăng 21,2%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với môi trường kinh doanh của Ninh Bình. Riêng công tác thu hút đầu tư, toàn tỉnh ghi nhận 267 dự án mới, gồm 197 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 46.740 tỷ đồng và 70 dự án FDI với tổng vốn 924 triệu USD.

Khu vực dịch vụ của Ninh Bình duy trì đà tăng trưởng cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 200,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6%. Ngành vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, với sản lượng luân chuyển hàng hóa tăng 16,9%.

Đặc biệt, xuất nhập khẩu của tỉnh này tăng trưởng đột biến, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,997 tỷ USD (tăng 66,1%), còn nhập khẩu đạt 17,133 tỷ USD (tăng 67,3%).

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Báo Ninh Bình

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi Ninh Bình giữ vững vị thế trung tâm du lịch lớn của vùng duyên hải Bắc Bộ. Các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn được tổ chức thường xuyên, gắn với quảng bá hình ảnh “Di sản – Thiên nhiên – Trách nhiệm”. Tổng doanh thu du lịch 9 tháng ước đạt 17.895 tỷ đồng, tăng 41,08% so với cùng kỳ, đạt gần 100% kế hoạch năm.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất là thu ngân sách nhà nước của Ninh Bình trong 9 tháng qua đạt 49.121 tỷ đồng, tăng 70,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 65,3% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa tăng 48,7%, còn thu tiền sử dụng đất tăng gấp 2,5 lần. Với đà tăng này, Ninh Bình tới đây sẽ sớm gia nhập nhóm địa phương có quy mô thu ngân sách trên 50.000 tỷ đồng.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn còn tồn tại, nhất là trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, quản lý đất đai và xử lý môi trường tại cơ sở còn gặp nhiều vướng mắc. Một số doanh nghiệp công nghiệp chủ lực đang chịu áp lực do thị trường xuất khẩu biến động; tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm so với kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc yêu cầu các cấp, ngành triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, tập trung vào các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất – kinh doanh, và chủ động điều chỉnh quy hoạch để thu hút dòng vốn đầu tư mới.

Đặc biệt, Ninh Bình sẽ rà soát và kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, không đủ năng lực triển khai, đồng thời ưu tiên hỗ trợ các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường nhằm tăng giá trị sản xuất công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.