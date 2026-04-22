Cần Thơ công bố 4 dự án nhà ở xã hội mới với gần 3.600 căn hộ

Phạm Vinh

22/04/2026, 16:05

TP. Cần Thơ đang tiến một bước quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và các nhóm đối tượng chính sách với việc công bố 4 dự án nhà ở xã hội mới, dự kiến cung cấp hơn 3.580 căn hộ…

Cần Thơ sắp có thêm 4 dự án nhà ở xã hội với gần 3.600 căn hộ - Ảnh minh họa.

Theo Quyết định số 1780/QĐ-UBND do UBND TP. Cần Thơ mới ban hành, 4 dự án nhà ở xã hội sẽ được triển khai trên quỹ đất công do nhà nước quản lý. Các dự án này đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt và thuộc danh mục mời gọi đầu tư nhà ở xã hội độc lập. Tổng cộng, các dự án dự kiến cung cấp hơn 3.580 căn hộ chung cư, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và các nhóm đối tượng chính sách khác.

Dự án lớn nhất trong số này là dự án nhà ở xã hội 004 tại phường Cái Răng, với quy mô gần 74.000 m2 tại khu đất “Bãi công trường 6”. Dự án này được quy hoạch tối thiểu 2.000 căn hộ chung cư, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.150 tỷ đồng. Tuy nhiên, khu đất này vẫn còn một phần diện tích chưa hoàn tất bồi thường và nằm trong hành lang lưới điện cần xử lý.

Ngoài ra, dự án nhà ở xã hội 001 tại phường Thốt Nốt, dự án 002 tại xã Vĩnh Trinh và dự án 003 tại phường Ninh Kiều cũng đang được triển khai với quy mô và vốn đầu tư đáng kể. Mỗi dự án đều có những đặc điểm riêng nhưng chung quy lại đều hướng tới mục tiêu cung cấp nhà ở chất lượng cho người dân.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, TP. Cần Thơ đặt mục tiêu hoàn thành gần 15.000 căn hộ vào năm 2030. Điều này không chỉ phù hợp với mục tiêu phát triển nhà ở xã hội Trung ương giao cho địa phương mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội này không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Cần Thơ. Đây là bước đi quan trọng trong việc xây dựng một Thành phố hiện đại, văn minh và đáng sống.

