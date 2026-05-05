Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Ninh Bình: Phấn đấu hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước 30/6

Gia Huy

05/05/2026, 11:02

Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn có tổng chiều dài hơn 15 km, với tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước...

Dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn được mở rộng từ 4 làn xe lên 6 làn xe.
Dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn được mở rộng từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn.

Theo đó, dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn có tổng chiều dài hơn 15 km, với tổng mức đầu tư hơn 1.875 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Theo phương án được phê duyệt, tuyến cao tốc sẽ được nâng cấp từ quy mô 4 làn xe phân kỳ lên 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế từ 100–120 km/h.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, với vai trò chủ đầu tư, nghiêm túc thực hiện các ý kiến của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công. Đồng thời, chủ đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng dự án, kịp thời có biện pháp xử lý khi nhà thầu có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm tiến độ so với cam kết.

Trước đó, báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra hiện trường dự án mở rộng tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dự án gồm 1 gói thầu xây lắp chính (chưa bao gồm các công trình thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và hệ thống kiểm soát tải trọng xe) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường trúng thầu.

Tính đến thời điểm báo cáo (29/4/2026), giá trị sản lượng xây lắp đạt gần 76% giá trị hợp đồng.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai,Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng  kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2026 (trừ cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Hòa - hạng mục bổ sung).

Cùng với đó, tiến độ thi công cần được theo dõi, kiểm soát hằng ngày, hằng tuần để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu cũng cần được đẩy nhanh, tạo điều kiện triển khai các hạng mục thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trước ngày 30/6/2026.

Về quản lý chất lượng, chủ đầu tư cần chỉ đạo nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát nghiên cứu, đề xuất giải pháp thoát nước mưa cho phần mặt đường phía trái tuyến hiện hữu trong thời gian chưa hoàn thiện các lớp kết cấu bù vênh.

Ngoài ra, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cũng kiến nghị dỡ bỏ các lớp kết cấu thi công thí điểm trên tuyến chính chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc ảnh hưởng đến công năng của các hạng mục khác; đồng thời tiếp tục quan trắc, theo dõi tình trạng lún tại các đoạn xử lý nền đất yếu, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

22:00, 30/04/2026

Thông xe nhiều tuyến cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, yêu cầu hoàn thành trước 30/4

10:08, 22/04/2026

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, yêu cầu hoàn thành trước 30/4

Từ khóa:

Cao tốc cao tốc Bắc - Nam đầu tư hạ tầng mở rộng cao tốc Mở rộng cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn

Đọc thêm

Cần Thơ: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các tuyến giao thông trọng điểm

Cần Thơ: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các tuyến giao thông trọng điểm

TP Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công các dự án trọng điểm như Quốc lộ 91 và các tuyến đường tỉnh huyết mạch về đích đúng hẹn...

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

Hai bên đã trao đổi về tiến độ triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đồng thời thảo luận về các cơ hội hợp tác trong phát triển đô thị thông minh và định hướng phát thải thấp mà Hà Nội đang hướng tới...

“Ông lớn” điện tử Đài Loan tính rót thêm 149 triệu USD vào Việt Nam

“Ông lớn” điện tử Đài Loan tính rót thêm 149 triệu USD vào Việt Nam

Tính chung các khoản đầu tư đã công bố, tổng vốn của Lite-On tại Việt Nam ước tính có thể đã vượt mốc 1,2 tỷ USD...

Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia

Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia

Sau ba lần mời thầu, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 57.524 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ đầu tư. Tại thời điểm đóng thầu ngày 20/4/2026, hệ thống không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp dự án trọng điểm này thất bại trong việc thu hút đầu tư...

Kiên quyết xử lý sai phạm, không để chậm tiến độ sân bay Long Thành

Kiên quyết xử lý sai phạm, không để chậm tiến độ sân bay Long Thành

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Kinh tế xanh

2

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Dân sinh

3

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Kinh tế xanh

4

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Tài chính

5

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy