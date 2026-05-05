Ninh Bình: Phấn đấu hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn trước 30/6

Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn có tổng chiều dài hơn 15 km, với tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước...

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn.

Theo đó, dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn có tổng chiều dài hơn 15 km, với tổng mức đầu tư hơn 1.875 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Theo phương án được phê duyệt, tuyến cao tốc sẽ được nâng cấp từ quy mô 4 làn xe phân kỳ lên 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế từ 100–120 km/h.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, với vai trò chủ đầu tư, nghiêm túc thực hiện các ý kiến của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công. Đồng thời, chủ đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng dự án, kịp thời có biện pháp xử lý khi nhà thầu có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm tiến độ so với cam kết.

Trước đó, báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra hiện trường dự án mở rộng tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dự án gồm 1 gói thầu xây lắp chính (chưa bao gồm các công trình thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và hệ thống kiểm soát tải trọng xe) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường trúng thầu.

Tính đến thời điểm báo cáo (29/4/2026), giá trị sản lượng xây lắp đạt gần 76% giá trị hợp đồng.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai,Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2026 (trừ cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Hòa - hạng mục bổ sung).

Cùng với đó, tiến độ thi công cần được theo dõi, kiểm soát hằng ngày, hằng tuần để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu cũng cần được đẩy nhanh, tạo điều kiện triển khai các hạng mục thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trước ngày 30/6/2026.

Về quản lý chất lượng, chủ đầu tư cần chỉ đạo nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát nghiên cứu, đề xuất giải pháp thoát nước mưa cho phần mặt đường phía trái tuyến hiện hữu trong thời gian chưa hoàn thiện các lớp kết cấu bù vênh.

Ngoài ra, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cũng kiến nghị dỡ bỏ các lớp kết cấu thi công thí điểm trên tuyến chính chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc ảnh hưởng đến công năng của các hạng mục khác; đồng thời tiếp tục quan trắc, theo dõi tình trạng lún tại các đoạn xử lý nền đất yếu, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.