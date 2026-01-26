Thứ Hai, 26/01/2026

Ninh Bình thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm phục vụ phát triển du lịch

Nguyễn Thuấn

26/01/2026, 09:44

Hàng loạt dự án giao thông quan trọng phục vụ phát triển du lịch tại Ninh Bình đang được đẩy nhanh tiến độ, thông qua việc rà soát, điều chỉnh phương án đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trên địa bàn. Ảnh: Lê Dũng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trên địa bàn. Ảnh: Lê Dũng

UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, hiện đơn vị đang được giao triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng sử dụng nguồn cải cách tiền lương, do Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư. Các dự án gồm: Dự án xây dựng tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn đến Cố đô Hoa Lư; Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tam Cốc – Bích Động, đoạn từ Quốc lộ 1A đến chùa Bích Động, thành phố Hoa Lư; Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 10, đoạn từ nút giao đường Trần Nhân Tông đến nút giao đường tỉnh ĐT.482G; Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường ĐT.477, đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh Quốc lộ 12B, xã Đồng Phong, kết hợp xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C.

Đối với Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tam Cốc – Bích Động, dự án có quy mô cải tạo tuyến chính dài khoảng 5,5 km và xây dựng mới tuyến nhánh dài khoảng 1,8 km, tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Ban Quản lý dự án đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho địa phương theo hai đợt.

Trên cơ sở đó, UBND phường Nam Hoa Lư đang tiến hành rà soát các tổ chức, hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Về công tác chuẩn bị đầu tư, dự án đã cơ bản hoàn thành khảo sát hiện trạng; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đang được hoàn thiện để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Đối với Dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường ĐT.477 và cầu Hoàng Long, đây là dự án có quy mô lớn, chiều dài toàn tuyến khoảng 26 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn 4 làn xe cơ giới, tổng mức đầu tư 6.975 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 – 2029. Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt ngày 31/12/2025.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đang tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng, đồng thời triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế theo quy định. Do dự án đi qua nhiều khu dân cư, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt, cần sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương liên quan.

Đối với Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 10, đoạn tuyến có chiều dài 6,64 km, tổng mức đầu tư 544,1 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các địa phương có dự án đi qua, đồng thời cơ bản hoàn thành công tác khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công.

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế cho thấy lưu lượng phương tiện hiện nay chủ yếu lưu thông theo tuyến tránh, trong khi đoạn từ Km7+100 đến Km8+060 vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh phạm vi đầu tư nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh hướng tuyến và việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thẩm định. Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh ngay từ đầu để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương phối hợp, có ý kiến góp ý bằng văn bản để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 hoàn thiện phương án điều chỉnh tuyến và hồ sơ dự án, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, du lịch và kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Bình.

