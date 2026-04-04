Nông, lâm, thủy sản quý 1/2026: Giữ đà tăng trưởng, nổi bật các chỉ số sản xuất

Chu Khôi

04/04/2026, 11:18

Quý 1/2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định. Chăn nuôi lợn tiếp tục phục hồi, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 4,9%, thịt gia cầm tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Cây lâu năm đạt kết quả khá; diện tích rừng trồng mới và sản lượng gỗ khai thác tăng nhẹ. Trong khi đó, nuôi trồng thủy sản tăng 5,4%, còn khai thác biển tăng thấp do giá dầu cao khiến tàu thuyền hạn chế ra khơi.

sản xuất nông nghiệp giữ đà tăng trưởng

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), những tháng đầu năm nay, toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng với nhiều chỉ số sản xuất cải thiện. Xu hướng giảm diện tích lúa, tăng cây trồng giá trị cao, phục hồi chăn nuôi lợn và mở rộng nuôi trồng thủy sản tiếp tục là điểm nhấn trong quý I/2026.

DIỆN TÍCH LÚA GIẢM, CÂY LÂU NĂM TĂNG MẠNH

Tính đến 20/3/2026, cả nước gieo cấy 2.915,2 nghìn ha lúa đông xuân, giảm 37,3 nghìn ha so với vụ đông xuân năm 2025. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 1.020,1 nghìn ha, giảm 13,4 nghìn ha; phía Nam đạt 1.895,1 nghìn ha, giảm 23,9 nghìn ha. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.240,7 nghìn ha, giảm 24,8 nghìn ha.

Một số địa phương giảm mạnh diện tích như Cần Thơ giảm 14,8 nghìn ha; Đồng Tháp giảm 6,2 nghìn ha; Bắc Ninh giảm 3,1 nghìn ha; An Giang giảm 3,0 nghìn ha; Hà Nội giảm gần 1,4 nghìn ha; Hưng Yên giảm 1,3 nghìn ha; Tuyên Quang giảm 0,9 nghìn ha; Phú Thọ giảm 0,5 nghìn ha. Nguyên nhân chủ yếu do chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, nuôi trồng thủy sản hoặc phục vụ phát triển hạ tầng.

Các địa phương phía Nam cơ bản hoàn thành gieo cấy. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích thu hoạch lúa đông xuân sớm đạt 466,8 nghìn ha, chiếm 37,6% diện tích xuống giống, giảm 28,4 nghìn ha. Năng suất đạt 73,5 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha; sản lượng đạt 9,1 triệu tấn, giảm 99,3 nghìn tấn.

Đối với vụ lúa mùa 2025–2026, diện tích gieo trồng đạt 182,3 nghìn ha, giảm 9,4 nghìn ha. Trong đó, 6,9 nghìn ha chuyển sang nuôi trồng thủy sản, 0,4 nghìn ha sang cây khác và khoảng 2,2 nghìn ha bỏ trống. Năng suất đạt 53,5 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha; sản lượng đạt 975,3 nghìn tấn, giảm 34,5 nghìn tấn.

Mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt 368,1 nghìn ha, chiếm 29,7% diện tích, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong mô hình này, cChi phí sản xuất giảm 15,0-21,0%, lợi nhuận bình quân khoảng 29,6 triệu đồng/ha, cao hơn 4,7 triệu đồng/ha so với canh tác truyền thống.

Trong tháng 3/2026, giá lúa khô tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm so với cùng kỳ năm trước: An Giang giảm 3,7%; Cà Mau giảm 4,2%; Cần Thơ giảm 4,4%; Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng giảm 7,8%.

Theo Cục Thống kê, sản lượng cây lâu năm quý I/2026 đạt khá, giá các loại nông sản chủ lực duy trì ở mức cao khuyến khích người dân mở rộng quy mô trồng và đầu tư chăm sóc. Bên cạnh đó, công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được quan tâm triển khai, đến nay có 9.357 mã số vùng trồng và 1.381 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi (thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, chanh không hạt, nhãn, vải, ớt, thạch đen... ) được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Sản lượng nhiều loại trái cây tăng khá: sầu riêng đạt 212,9 nghìn tấn (tăng 15,0%); mít 199,9 nghìn tấn (tăng 12,8%); bưởi 175,5 nghìn tấn (tăng 5,8%); chuối 835,7 nghìn tấn (tăng 5,3%); thanh long 341,3 nghìn tấn (tăng 3,1%); xoài 207,6 nghìn tấn (tăng 1,8%); cam 333,2 nghìn tấn (tăng 1,2%).

Cây công nghiệp lâu năm cũng ghi nhận tăng trưởng: dừa đạt 593,8 nghìn tấn (tăng 6,0%); điều 208,7 nghìn tấn (tăng 5,4%); hồ tiêu 154,8 nghìn tấn (tăng 5,3%); chè búp 187,7 nghìn tấn (tăng 4,2%); cao su 135,5 nghìn tấn (tăng 0,4%).

CHĂN NUÔI PHÂN HOÁ, THUỶ SẢN TĂNG NHẸ

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Cục Thống kê cho hay đàn trâu giảm tại nhiều địa phương: Phú Thọ giảm 4,8%; Tuyên Quang giảm 3,4%; Điện Biên giảm 0,8%; Lào Cai giảm 0,5%; Nghệ An giảm 0,4%. Đàn bò giảm tại Đắk Lắk 6,9%; Phú Thọ 2,5%; Quảng Ngãi và Sơn La cùng giảm 2,4%.

Ngược lại, đàn lợn tăng mạnh tại Gia Lai 8,0%; Lâm Đồng 7,5%; Đồng Nai và Phú Thọ cùng tăng 3,2%; TP.HCM tăng 3,1%. Đến ngày 30/3/2026, cả nước không còn dịch tai xanh và lở mồm long móng. Dịch cúm gia cầm còn ở Nghệ An, Đà Nẵng; viêm da nổi cục còn ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi; dịch tả lợn châu Phi còn tại 21 địa phương chưa qua 21 ngày.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, tháng 3/2026, diện tích rừng trồng mới đạt 23,9 nghìn ha, giảm 1,1%; số cây trồng phân tán đạt 8,9 triệu cây, tăng 2,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.684,2 nghìn m³, tăng 4,1%. Một số địa phương tăng cao về sản lượng gỗ: Quảng Trị tăng 17,5%; Lạng Sơn tăng 12,5%; Cà Mau tăng 7,3%; Huế và Phú Thọ cùng tăng 6,9%; Đà Nẵng tăng 6,8%.

Tính chung quý 1, diện tích rừng trồng mới đạt 45,6 nghìn ha, tăng 1,5%; cây trồng phân tán đạt 19,0 triệu cây, giảm 1,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 4.337,8 nghìn m³, tăng 2,6%.

Tính chung quý 1/2026, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch đạt 2.184,0 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: cá đạt 1.621,9 nghìn tấn (tăng 2,8%); tôm đạt 229,8 nghìn tấn (tăng 6,2%)

Diện tích rừng bị thiệt hại tháng 3/2026 chỉ 9,4 ha, giảm 86,4%, trong đó cháy rừng 0,1 ha (giảm 99,7%). Quý 1, tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 57,8 ha, giảm 73,2%; trong đó rừng bị chặt, phá 56,9 ha, giảm 66,0%; diện tích cháy 0,9 ha, giảm 98,1%.

Về ngành thuỷ sản, tháng 3/2026, sản lượng thủy sản đạt 780,7 nghìn tấn, tăng 2,8%, gồm cá 577,1 nghìn tấn (tăng 2,5%); tôm 84,0 nghìn tấn (tăng 5,9%); thủy sản khác 119,6 nghìn tấn (tăng 1,9%). Trong đó, nuôi trồng đạt 495,4 nghìn tấn, tăng 6,1%, trong đó cá 365,6 nghìn tấn (tăng 5,5%); tôm 73,3 nghìn tấn (tăng 7,5%); thủy sản khác 56,5 nghìn tấn (tăng 8,4%). Quý 1, nuôi trồng đạt 1.296,8 nghìn tấn, tăng 5,4%.

Sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng 3/2026 đạt 192,6 nghìn tấn, tăng 6,5%. Tôm thẻ chân trắng đạt 50,0 nghìn tấn, tăng 9,2%; tôm sú đạt 19,2 nghìn tấn, tăng 3,8%. Một số địa phương có diện tích thu hoạch tôm thẻ tăng cao: Tây Ninh tăng 29,0%; Cà Mau tăng 14,0%; Cần Thơ tăng 8,0%.

Ngược lại, sản lượng khai thác tháng 3/2026 đạt 285,3 nghìn tấn, giảm 2,7%. Quý 1 đạt 887,2 nghìn tấn, chỉ tăng 0,2%. Riêng khai thác biển tháng 3 đạt 271,3 nghìn tấn, giảm 2,7%.

Ký kết hợp tác truyền thông xúc tiến thương mại nông sản: Hướng tới nâng tầm giá trị và thương hiệu nông nghiệp Việt Nam

Ngành nông nghiệp trước áp lực chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại

Ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với biến động, giữ nhịp tăng trưởng

chăn nuôi lợn Cục Thống kê đồng bằng sông Cửu Long Nuôi trồng thủy sản tăng trưởng nông nghiệp 2026 Xuất khẩu nông sản

Kinh tế Việt Nam tháng 3-2026 và 3 tháng 2026

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Việc thông qua chính sách Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ. Khung pháp lý này là đòn bẩy đưa sản xuất từ gia công sang làm chủ công nghệ, xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…

Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá

Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang làm giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, Việt Nam đã kích hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tới 9 lần, tạm ứng ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng đồng loạt các công cụ thuế với quy mô chưa có tiền lệ...

Thương mại và dịch vụ quý 1/2026: Bức tranh nhiều gam màu sáng

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao trong các dịp lễ, Tết cùng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục đã trở thành "ngòi nổ" mạnh mẽ thúc đẩy ngành thương mại và dịch vụ tăng trưởng vượt bậc ngay trong quý đầu năm 2026...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

