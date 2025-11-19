Nông thôn mới thay đổi diện mạo làng quê Thanh Hóa

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Nguyễn Thuấn
19/11/2025, 12:43
Không còn là những con đường lầy lội, những mái nhà xiêu vẹo năm xưa, nhiều vùng quê Thanh Hóa hôm nay khoác lên mình diện mạo mới: đường bê tông thẳng tắp, trường lớp khang trang, chợ quê nhộn nhịp, nhà cửa sáng – xanh – sạch – đẹp. Tất cả là thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa sâu rộng, với tinh thần “dân làm, dân hưởng”, góp phần làm thay đổi căn bản đời sống ở khu vực nông thôn.
Giai đoạn 2021 – 2025, Thanh Hóa đã huy động tổng nguồn lực hơn 29.900 tỷ đồng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm hơn 53%, còn lại là nguồn vốn lồng ghép, tín dụng, doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 4.400 tỷ đồng do người dân tự nguyện đóng góp.
Nhờ sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hàng nghìn công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, nâng cấp: hơn 3.500 km đường giao thông nông thôn, 1.000 km kênh mương, 3.495 phòng học, 92 chợ nông thôn, 105 trạm y tế xã và hơn 58.000 ngôi nhà dân cư được chỉnh trang.
Trong lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp, đến nay Thanh Hóa đã có 645 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia là Nước mắm Lê Gia và Mắm tôm Lê Gia; còn lại là 59 sản phẩm 4 sao và 584 sản phẩm 3 sao.
Tại xã Thọ Phú, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành việc làm thường xuyên, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Các tuyến đường liên thôn, liên xã trước kia nhỏ hẹp, xuống cấp nay đã được mở rộng, bê tông hóa sạch đẹp; hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ; nhà văn hóa, sân chơi, cây xanh được đầu tư chỉnh trang, tạo nên diện mạo khang trang, sáng – xanh – sạch – đẹp.
Bà Đào Thị Nga, người dân xã Thọ Phú, chia sẻ: “Trước đây, đường làng nhỏ, mưa xuống lầy lội, xe chở hàng vào rất khó. Từ khi xã triển khai chương trình nông thôn mới, người dân ai cũng phấn khởi, tự nguyện góp công, góp của mở rộng đường, xây hàng rào, trồng hoa ven lối đi. Giờ đường rộng, điện sáng khắp xóm, con em đi học thuận tiện, buôn bán dễ hơn. Chúng tôi cảm thấy tự hào khi góp phần làm cho quê mình đổi thay từng ngày.”
Không chỉ ở Thọ Phú, tinh thần “dân làm, dân hưởng” còn lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Hàng nghìn hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, tu sửa trường học, tạo nên những vùng quê khang trang, sạch đẹp, giàu sức sống.
Một trong những điểm sáng nổi bật của phong trào xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa là phát huy vai trò chủ thể của người dân. Chính quyền địa phương đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ, còn người dân là người trực tiếp thực hiện, trực tiếp hưởng lợi và giám sát quá trình triển khai.
Tại xã Thiệu Hóa – đơn vị được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Long, Thiệu Nguyên và thị trấn Thiệu Hóa cũ – chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đem lại chuyển biến rõ nét: hạ tầng hiện đại, cảnh quan khang trang, môi trường sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.
Ông Đỗ Văn Chuyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Minh Đức, cho biết: “Diện tích mặt đường trước kia nhỏ hẹp, đoạn rộng nhất cũng chỉ khoảng 3m. Để tạo diện mạo mới cho thôn, có 80 hộ hưởng ứng, tình nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để mở rộng khoảng 4 km đường, có đoạn rộng tới 6m. Việc đi lại, giao thương hàng hóa nay thuận tiện hơn nhiều, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.”
Cùng với mở đường, người dân Thiệu Hóa còn tích cực chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa ven đường, xây dựng hàng rào, tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại thể hiện rõ tinh thần cộng đồng, ý thức tự giác và tình yêu quê hương sâu sắc.
Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Thanh Hóa, kết quả đạt được thời gian qua là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Các địa phương kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”, tạo nên sức mạnh đoàn kết, huy động được nguồn lực to lớn trong dân.
Ông Lê Văn Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Thanh Hóa, cho biết: “Cái được lớn nhất sau hơn 10 năm triển khai chương trình là thay đổi nhận thức của người dân. Mỗi người đều thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, phát huy thành quả. Chính tinh thần đồng lòng, tự giác ấy đã giúp chương trình đi vào chiều sâu, bền vững và lan tỏa rộng khắp.”
