Novaland khẳng định "thông tin giải ngân dòng tiền cho Dự án Aqua City tại Ngân hàng SC8" không liên quan đến Tập đoàn

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa có thông báo liên quan đến thông tin dự án Qua City được nhắc đến trong bản kết luận của cơ quan điều tra.

Cụ thể: trong Bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoan 2) của Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã có nhắc đến thông tin về dòng tiền giải ngân cho Dự án Aqua City tại Ngân hàng SCB năm 2018.

Tập đoàn Novaland cho biết Tập đoàn Novaland đang phát triển nhiều dự án thành phần tại Phân khu C4 thuộc xã Long Hưng và một phần thuộc phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai bao gồm: Dự án Aqua Riverside City, Dự án Aqua Marina City, Dự án Aqua Waterfront City,...

Các dự án này có nguồn gốc từ việc Tập đoàn Novaland nhận chuyển nhượng lại một phần dự án ban đầu có tên thương mại "Khu Đô thị Aqua City" của chủ đầu tư cấp một. Trên cơ sở thoả thuận đạt được, thương hiệu "Aqua City" được Novaland đặt tên cho từng dự án thành phần.



Bên cạnh đó, Khu đô thị Aqua City tại phân khu C4 hiện nay còn được triển khai bởi nhiều chủ đầu tư khác nên việc này có thể đã gây ra sự nhầm lẫn về chủ đầu tư của từng dự án cụ thể.

Do đó, Novaland khẳng định thông tin giải ngân dòng tiền cho Dự án Aqua City tại Ngân hàng SC8 - chi nhánh Củ Chi, được đề cập trong Kết luận điều tra của Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công An hoàn toàn không liên quan đến Tập đoàn Novaland cũng như các dự án mà Tập đoàn Novaland đang phát triển tại phân khu C4 thuộc xã Long Hưng và một phần phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Mới đây, NVL thông báo liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, vào ngày 10/6, Tập đoàn đã nhận được sự đồng thuận của trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD để dời ngày hoàn thành sang ngày 28/6.

Đồng thời, NVL cảnh báo trong khi chờ quá trình tái cấu trúc hoàn tất, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng cần thận trọng khi giao dịch chứng khoán của công ty.

Khi có thắc mắc về hành động nên thực hiện, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị tư vấn về pháp lý, tài chính, thuế hoặc các nội dung khác.

Kết thúc quý 1/2024, công ty báo lỗ hơn 600 tỷ, cùng kỳ lỗ hơn 410 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ NVL thì lợi nhuận giảm là do 46,5% là doanh thu tài chính giảm so với cùng kỳ.