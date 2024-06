Nữ giao dịch viên KienlongBank kịp thời ngăn chặn khách hàng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao phát triển vô cùng phức tạp. Bằng nhiều thủ đoạn, các đối tượng đã tiếp cận người dân qua mạng xã hội, mạng viễn thông, thao túng tâm lý và dẫn dụ người dân để đánh cắp thông tin, từng bước chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng đó, KienlongBank đã tích cực tuyên truyền, cảnh báo các phương thức của tội phạm lừa đảo. Cán bộ nhân viên KienlongBank chủ động cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, đề cao cảnh giác, nhanh chóng nhận diện dấu hiệu lạ của khách hàng và kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo, qua đó bảo toàn tài sản cho khách hàng.

Điển hình như vừa qua, khách hàng P.T.H đến trụ sở KienlongBank Thạnh Trị (Sóc Trăng) thực hiện giao dịch chuyển tiền. Nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất an, bồn chồn, giao dịch viên Huỳnh Thị Minh Châu đã khéo léo tìm hiểu lý do khách hàng muốn chuyển tiền và được biết, khách chuyển tiền đi với mục đích nhận quà tặng từ người bạn ở nước ngoài mới quen qua facebook. Phát hiện ra điểm bất thường, giao dịch viên đã kiểm tra thì thấy khách hàng nhắn tin với người nước ngoài nhưng chủ tài khoản của bên nhận tiền là người Việt Nam.

Với kinh nghiệm và kiến thức được trang bị, giao dịch viên suy đoán có thể khách hàng đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo. Cùng với việc phân tích tình huống cho khách hàng, giao dịch viên đã nhanh chóng báo cáo với Ban Giám đốc phòng giao dịch, thông báo công an địa phương cùng phối hợp giải thích, khuyến cáo khách hàng. Nghe cán bộ công an và Ngân hàng phân tích, giải thích thủ đoạn của đối tượng, bà H đã dừng giao dịch chuyển tiền. Cùng với việc đề nghị khách hàng H dừng chuyển tiền, công an địa phương cũng đề nghị khách hàng nên cảnh giác trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng trên không gian mạng.

Với kinh nghiệm và kiến thức được trang bị, giao dịch viên Huỳnh Thị Minh Châu (giữa) đã phát hiện ra tình huống bất thường và hỗ trợ khách hàng tránh bị lừa đảo.

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể gặp phải, KienlongBank khuyến cáo khách hàng không thực hiện việc chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản E-Banking, hoặc tải các ứng dụng/link/email theo yêu cầu của người lạ. Tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân. Cài đặt bảo mật bảo vệ các tài khoản mạng xã hội bằng xác thực 2 lớp. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của bản thân, gia đình, bạn bè... trên không gian mạng để tránh bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chung tay cùng cả nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, cán bộ nhân viên KienlongBank luôn phát huy tinh thần “Sẵn lòng chia sẻ”, trách nhiệm, quan tâm đến từng khách hàng. Bên cạnh đó, mỗi thành viên thường xuyên chủ động cập nhật những thông tin, hình thức lừa đảo mới để tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm và kịp thời ngăn chặn các giao dịch nghi ngờ gian lận.