"Nữ hoàng chấm bi" Yayoi Kusama và kỳ vọng doanh thu của Louis Vuitton

Năm 2012, Yayoi Kusama đã từng hợp tác với Louis Vuitton – khi đó có giám đốc sáng tạo là Marc Jacobs và "nữ hoàng chấm bi" đã mang đến một loạt dấu ấn khác biệt trên các sáng tạo đặc trưng từ dòng túi Keepall, Neverfull, Papillion và Speedy. Sau 10 năm kể từ lần kết hợp thành công đó, Yayoi Kusama và Louis Vuitton quyết định một lần nữa “bắt tay” với bộ sưu tập gồm 400 sản phẩm cho mùa Cruise 2023.

MỘT NGHỆ SĨ “ĂN KHÁCH”

Là một người hâm mộ những tác phẩm điêu khắc cũng như tranh vẽ của Kusama, trong lần hợp tác đầu tiên năm 2021, Marc Jacobs từng cho biết: "Những nhân vật ám ảnh cùng sự ngây thơ trong những tác phẩm nghệ thuật của bà đã chạm đến trái tim tôi".

Và với một nghệ sĩ có chút "máu điên" chảy trong người như Yayoi Kusama, cuộc hội ngộ với ông hoàng thời trang Marc Jacobs chính là cuộc gặp gỡ mang tính định mệnh, là sự hòa hợp của hai tâm hồn đồng điệu. "Louis Vuitton hiểu và đánh giá cao bản chất nghệ thuật của tôi, vì vậy, không có nhiều khác biệt khi tôi chuyển từ nghệ thuật sang thời trang".

Yayoi Kusama là nghệ sĩ huyền thoại – một biểu tượng sống trên toàn cầu. Bà là nhân vật tiên phong mở đường cho chủ nghĩa tối giản, pop-art, nghệ thuật trình diễn, và nghệ thuật sắp đặt - tương tác. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Yayoi Kusama gắn liền với quả bí ngô, hoa, chấm bi, gương kính… diễn giải những ý tưởng về sự tự diệt vong, nỗi sợ hãi và tính vô hạn… Yayoi Kusama đã giành được nhiều giải thưởng cho nghệ thuật của mình, bao gồm giải Asahi (năm 2001), giải Ordre des Arts et des Lettres của Pháp (năm 2003) và giải thưởng Praemium Imperiale lần thứ 18 cho hội họa (năm 2006).

Bộ sưu tập Louis Vuitton x Yayoi Kusama năm 2012:

Nghệ sĩ người Nhật có mái tóc kiểu bob nhuộm đỏ gọi chấm bi là cuộc sống của mình – “một dấu chấm tròn không hơn không kém, cô đơn và lạc loài giữa hàng triệu những dấu chấm tương tự”. Ở tuổi 93, Yayoi Kusama dường như không hề có dấu hiệu chậm lại. Các tổ chức nghệ thuật vẫn coi bà là một nghệ sĩ “ăn khách”. Các tác phẩm của Yayoi Kusama cũng ngày càng có giá. Chẳng hạn, tác phẩm điêu khắc bằng đồng "Bí ngô (S)" của Yayoi Kusama được bán đấu giá 3,5 triệu USD (81 tỷ đồng) vào tháng 12 vừa qua. Con số đưa Bí ngô (S) trở thành tác phẩm đạt mốc cao nhất trong phiên Modern and Contemporary Auction hôm 15/12 tại Sotheby's.

Trước đó, vào năm 2021, các tác phẩm của bà được cho là có doanh thu cao nhất so với bất kỳ nghệ sĩ nữ nào hiện còn sống. Vào tháng 11/2008, nhà đấu giá Christie's New York đã bán một bức tranh của Yayoi Kusama với giá 5,1 triệu USD. Một tác phẩm khác của bà có tên White No. 28 từng được bán với giá 7,1 triệu USD tại một cuộc đấu giá của Christie năm 2014. Giữa năm 2021, trong cuộc đấu giá ở New York, Mỹ, một tuyển tập 11 tác phẩm của Yayoi Kusama sáng tác từ cuối những năm 50 và đầu những năm 60 đã được bán với tổng giá là 15,2 triệu USD, gần gấp đôi kỳ vọng trước khi bán là 8,8 triệu USD, mức giá kỷ lục đối với một nữ họa sĩ còn sống.

Bộ sưu tập Louis Vuitton x Yayoi Kusama năm 2023:

Lần này Yayoi Kusama hợp tác Louis Vuitton, nhà mốt cũng đặt nhiều kỳ vọng và thậm chí còn đưa vào báo cáo doanh thu tài chính quý 1/2023. Chính vì thế, có đến hơn 400 thiết kế riêng lẻ, trong đó có gần 100 tác phẩm đã được tiết lộ, nổi trội nhất là loạt thiết kế túi mang họa tiết đặc trưng của Kusama hay Louis Vuitton Duffle, túi vuông LV đủ màu và túi tote da màu trắng với điểm nhấn là gam màu yêu thích của nữ họa sĩ.

KHI CHẤM BI GẶP HOẠ TIẾT MONOGRAM

Nếu như có một điều mà chúng ta có thể học được từ các thương hiệu thành công như Louis Vuitton, Kenzo, Rick Owens, Vetements hay Off - White, đó là thị trường luôn luôn ưu chuộng những thiết kế gây ấn tượng và độc đáo, phá vỡ mọi quy củ. Tuy nhiên, có thể nói Kusama mới chính là người đã tìm ra được bí quyết thành công trong việc quyến rũ giới trẻ và trở thành người dẫn đường cho các thương hiệu.

Việc Yayoi Kusama hợp tác Louis Vuitton lần này phần lớn dựa vào kết quả trước đó vốn rất thành công. Các mẫu túi Keepall, Neverfull, Papillion và Speedy mang thương hiệu Yayoi Kusama x Louis Vuitton ra mắt nhỏ giọt hồi năm 2012 và mẫu nào cũng “cháy” hàng trước khi thương hiệu kịp tung ra thiết kế tiếp theo.

Delphine Arnault, con gái duy nhất của tỷ phú Bernard Arnault hiện đang nắm giữ vị trí Phó chủ tịch điều hành Louis Vuitton, cho biết trong một cuộc phỏng vấn về việc họ tiếp tục hợp tác với Kusama vào năm nay: “Sáng tạo nghệ thuật đem đến cho bà niềm hạnh phúc và chúng tôi nghĩ rằng có thể mang đến khoảng thời gian sau đại dịch thực sự mơ mộng và thư giãn nếu thế giới của Vuitton và thế giới của Kusama gặp lại nhau”.

Kusama, người nổi tiếng với nỗi ám ảnh về chấm bi, đã áp dụng phong cách đặc trưng của mình cho toàn bộ căn phòng, tranh sơn dầu và giờ đây tiếp tục là các món đồ của Louis Vuitton. Cái nhìn đầu tiên về bộ sưu tập cho thấy nét chấm phá đầy màu sắc và độc đáo của Kusama trên vải denim cổ điển của Louis Vuitton, những chiếc váy và thậm chí cả những chiếc túi phổ biến của hãng như Keepall, Alma BB, Sac Plat 24H, những chiếc rương mềm,...

Có thể nói, một cuộc gặp gỡ đầy ngẫu hứng và vui nhộn giữa các dấu chấm nét cọ đặc trưng của Kusama với hoạ tiết Monogram của Louis Vuitton xuyên suốt bộ sưu tập này. Từ chiếc rương và vô số túi vải Monogram mềm biểu tượng của nhà mốt dành cho nam và nữ, đến bốt cao cổ, giày thể thao và giày derby…

Các chấm sơn tiếp tục sinh sôi nảy nở thông qua các đồ da như túi Capucines màu trắng và túi Dauphine màu đen cũng như váy da màu đen với các nút nét cọ nhiều màu; sau đó là bộ đồ pyjama bằng vải chéo may sẵn, vải denim in phức tạp và hàng dệt kim cashmere dành cho phụ nữ với áo khoác ngoài được thiết kế riêng cho nam giới, với hình dạng của một chiếc áo khoác len nguyên chất được in chính xác.

Chi tiết đặc biệt cho bộ sưu tập Louis Vuitton x Yayoi Kusama lần này nằm ở kỹ thuật. Các nghệ nhân Louis Vuitton đã tìm ra cách để những chấm bi trên sản phẩm sẽ trông bóng loáng như vừa được sơn bởi nữ nghệ thuật gia. Mở rộng đến phụ kiện bao gồm khăn lụa và đồ trang sức cho đến mũ bóng chày, thắt lưng và kính mắt trong thế giới của nam giới. Các chấm sơn đầy màu sắc và thang độ xám cũng du hành đến vương quốc hương thơm của Louis Vuitton, bao trùm cả bao bì, chai lọ và Vali du lịch của Attrape-Rêves và L’Immensité....

BST Yayoi Kusama x Louis Vuitton vừa được ra mắt vào ngày 1/1/2023 tại quê nhà của Kusama, Nhật Bản và sẽ có mặt tại cửa hàng Louis Vuitton trên khắp thế giới vào ngày 6/1. Đợt sản phẩm thứ 2 sẽ có mặt từ ngày 31/3/2023.