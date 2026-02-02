Nước đóng chai cao cấp: Biểu tượng mới của giới giàu Ấn Độ

Tại Ấn Độ, thị trường nước đóng chai cao cấp hiện có quy mô khoảng 400 triệu USD và được dự báo tiếp tục tăng, khi tầng lớp nhà giàu ngày càng xem đây là một biểu tượng địa vị mới...

Tại một cửa hàng thực phẩm cao cấp ở Ấn Độ, Avanti Mehta tổ chức một buổi thử nếm sản phẩm giấu nhãn - nhưng không phải thử rượu vang mà là nước đóng chai.

Người tham gia dùng những chiếc ly nhỏ để nếm và so sánh vị khoáng, độ ga và độ mặn của từng mẫu nước, gồm Evian lấy từ dãy núi Alps của Pháp, Perrier từ miền Nam nước Pháp, San Pellegrino từ Italy và Aava của Ấn Độ lấy từ nguồn nước ở vùng chân núi Aravalli.

“Mỗi loại có vị khác nhau. Bạn nên chọn loại nước có thể cung cấp một số giá trị dinh dưỡng”, Mehta, 32 tuổi, chia sẻ với hãng tin Reuters.

Mehta tự nhận là “chuyên gia thử nước” (sommelier) trẻ nhất Ấn Độ. Thuật ngữ “sommelier” vốn thường dùng để chỉ người nếm và tư vấn rượu vang cao cấp. Gia đình Mehta sở hữu thương hiệu nước khoáng Aava.

Một chai nước khoáng cao cấp nội địa dung tích 1 lít ở Ấn Độ có giá khoảng 1 USD. Trong khi đó, các thương hiệu nhập khẩu có giá từ 3 USD trở lên - cao gấp 15 lần loại nước đóng chai phổ thông rẻ nhất tại nước này.

Tại quốc gia 1,4 tỷ dân này, nước sạch vẫn là một “đặc quyền”. Các nhà nghiên cứu ước tính 70% nguồn nước ngầm ở Ấn Độ bị ô nhiễm, còn nước máy không đạt chuẩn để uống trực tiếp. Trong tháng 12 năm ngoái, tại thành phố Indore thuộc bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, 16 người đã tử vong sau khi dùng nước máy nhiễm bẩn.

Nhiều người ở Ấn Độ xem nước đóng chai là nhu yếu phẩm. Loại chai phổ thông giá khoảng 20 cent được bán rộng rãi tại các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và khách sạn. Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International (Euromonitor) ước tính thị trường nước đóng chai của Ấn Độ đạt doanh số gần 5 tỷ USD mỗi năm và được dự báo tăng 24%/năm trong thời gian tới, thuộc nhóm nhanh nhất thế giới.

Trong khi đó, tại Mỹ và Trung Quốc, nhu cầu nước đóng chai chủ yếu đến từ yếu tố tiện lợi. Quy mô thị trường ở mỗi nước đều vượt 30 tỷ USD, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến chỉ 4-5% mỗi năm.

Phân khúc nước đóng chai cao cấp đang dẫn dắt đà tăng ở Ấn Độ khi nhóm này chiếm thị phần 8% trong năm ngoái, tăng mạnh so với mức 1% vào năm 2021.

“Sự thiếu tin tưởng vào nguồn nước máy do đô thị cung cấp ở một số khu vực đang đẩy nhu cầu nước đóng chai tăng lên. Người tiêu dùng cũng ngày càng tin rằng nước khoáng có lợi cho sức khỏe hơn. Dù giá cao, phân khúc này nhiều khả năng sẽ tăng trưởng mạnh”, ông Amulya Pandit, chuyên gia tư vấn cấp cao phụ trách thị trường đồ uống tại Euromonitor, nhận xét.

Ông B.S. Batra, chủ một doanh nghiệp bất động sản sống tại New Delhi, cho biết gia đình ông chỉ dùng nước đóng chai cao cấp tại nhà, nhằm bổ sung thêm khoáng chất và bảo vệ sức khỏe.

“Tôi cảm thấy cơ thể khác đi, tràn năng lượng hơn mỗi ngày”, ông Batra, 49 tuổi, chia sẻ với Reuters. Ông cho biết bản thân chơi cầu lông thường xuyên.

“Tôi uống nước khoáng cùng với rượu whisky ở nhà, còn các con tôi dùng loại nước này để pha sinh tố”, ông chia sẻ thêm.

Ở phân khúc phổ thông, loại nước đóng chai nhựa giá khoảng 20 cent chủ yếu do hai doanh nghiệp Mỹ là Pepsi và Coca-Cola, cùng Bisleri - thương hiệu dẫn đầu thị trường Ấn Độ - sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình có điều kiện cũng lắp máy lọc tại nhà. Thiết bị này làm sạch nước nhưng thường loại bỏ phần lớn khoáng chất.

Trong khi đó, các thương hiệu nước cao cấp, cả nhập khẩu lẫn sản xuất trong nước, ngày càng thu hút nhóm khách hàng giàu có và các doanh nghiệp.

Ngôi sao Bollywood Bhumi Pednekar gần đây đã ra mắt thương hiệu nước khoáng đóng hộp giấy Backbay với giá 2,2 USD/chai 750 ml. Trong khi đó, Tata Group - tập đoàn đa ngành của Ấn Độ - đang mở rộng danh mục nước cao cấp thông qua công ty con Tata Consumer Products, cũng là đối tác liên doanh vận hành Starbucks tại Ấn Độ. Dù vẫn bán nước đóng chai phổ thông giá khoảng 20 cent, CEO Sunil D'Souza của Tata Consumer Products cho biết nước cao cấp mới là ưu tiên của công ty, khi nhóm khách hàng giàu có và quan tâm sức khỏe sẵn sàng chi tiền mà không quá bận tâm về giá.

“Tôi không phải tốn công thuyết phục để bán nước. Tôi cho rằng dư địa tăng trưởng của mảng này còn rất lớn”, ông D'Souza nhận xét.

Nhà máy sản xuất nước khoáng cao cấp “Himalayan” của Tata đặt tại vùng chân dãy Himalaya thuộc bang Himachal Pradesh. Tại đây, dây chuyền sản xuất vận hành gần như tự động, chiết nước lấy từ một tầng chứa nước ngầm tự nhiên vào chai nhựa và chai thủy tinh.

Trong năm 2025, chuỗi cửa hàng thực phẩm cao cấp Foodstories ghi nhận doanh số nước đóng chai cao cấp tăng gấp 3 lần. Nhu cầu tăng không ngừng khiến chuỗi này quyết định nhập Saratoga Spring Water từ New York - loại nước được mô tả là có vị “thanh và nhẹ” - và bán với giá 799 rupee cho chai 355 ml, tương đương khoảng 9 USD. Theo đồng sáng lập Avni Biyani của Foodstories, lô hàng nhập khẩu này được bán hết sạch chỉ sau vài ngày.

Năm ngoái, doanh số của thương hiệu Aava đạt kỷ lục 805 triệu rupee, tương đương khoảng 9 triệu USD. Kể từ năm 2021, doanh số của thương hiệu này tăng trung bình khoảng 40% mỗi năm.

Trong khi đó, Tata dự báo danh mục nước phổ thông và cao cấp của tập đoàn sẽ tăng khoảng 30% mỗi năm, sau giai đoạn 6 năm mà doanh thu đã tăng gấp 10 lần, lên 65 triệu USD năm ngoái.

Tại quốc gia đông dân nhất thế giới, nước nhập khẩu thường đắt hơn các thương hiệu nội địa do chịu thuế quan hơn 30%. Ở các điểm bán lẻ, nước Perrier và San Pellegrino của Nestle, và Evian của Danone, có giá trên 300 rupee, tương đương khoảng 3,2 USD, cho chai 750 ml.