NVB hoàn tất phát hành 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Thứ Bảy, 25/10/2025
Hà Anh
24/10/2025, 21:25
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lần này là 7.500 tỷ đồng, qua đó, chính thức hoàn thành nâng vốn điều lệ của NVB lên 19.280 tỷ đồng - sớm hơn 1 năm so với lộ trình đã đề ra tại phương án cơ cấu lại đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (mã NVB-HNX) thông báo đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 750 triệu cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, sớm hơn 1 năm so với lộ trình tại phương án cơ cấu lại.
Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được tài liệu, báo cáo kết quả chào bán 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB).
Như vậy, NVB đã phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu chào bán cho 17 nhà đầu tư trong nước, tương đương 750 triệu cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 20/10/2025.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lần này là 7.500 tỷ đồng, qua đó, chính thức hoàn thành nâng vốn điều lệ của NVB lên 19.280 tỷ đồng - sớm hơn 1 năm so với lộ trình đã đề ra tại phương án cơ cấu lại đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo NVB thì kết quả này không chỉ cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào chiến lược, lộ trình phát triển và tương lai tươi sáng của ngân hàng, mà còn thể hiện quyết tâm của NVB trong việc từng bước hoàn thành trước hạn phương án cơ cấu lại, đáp ứng mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.
Theo lộ trình, NVB sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ trong những năm tới, sẵn sàng kiến tạo nên sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá, hướng đến trở thành một trong những ngân hàng uy tín, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất trên thị trường.
Mới đây, NVB cho biết lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 của NVB đạt hơn 652 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của NVB đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%, huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024 và vượt lần lượt 1% và 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.
Trên thị trường, cổ phiếu NVB được chuyển từ diện kiểm soát sang diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 là con số dương và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 là con số âm. Thêm vào đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 là con số âm.
9 tháng năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ và hơn thành 81,2% so với kế hoạch (31.607 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 82,2% kế hoạch năm (1.960 tỷ đồng).
Mới mua vào hơn 2 triệu cổ phiếu hôm 8/10, nâng số phiếu lên hơn 12%, nay tỷ lệ sở hữu của Nhóm Dragon Capital này chỉ còn 10,97%vốn tại DXG.
TCX thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Tài sản dự kiến được SMC muốn giải chấp gồm: 10.487.500 cổ phiếu HBC, cùng với tài sản của 2 công ty con là TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và TNHH Thép SMC, bao gồm hợp đồng tiền gửi, bất động sản cùng với dây chuyền, máy móc thiết bị đã đầu tư.
