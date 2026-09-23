Ông Lê Chí Phúc: Biến số lớn nhất là lãi suất, cơ hội trên thị trường có thể xuất hiện vào cuối năm

SGI Capital cho rằng lãi suất là biến số quan trọng nhất từ thời điểm này đến cuối năm. Những yếu tố chi phối lãi suất tiếp tục là lạm phát và giá dầu. Đây là những biến số tác động trực tiếp đến quyết định lãi suất sẽ tiếp tục được nâng đến mức độ nào.

Ông Lê Chí Phúc, Tổng Giám đốc SGI Capital.

Trong khoảng một năm trở lại đây, VN-Index vẫn ghi nhận những nhịp tăng đáng chú ý. Tuy nhiên, thị trường phân hóa khá mạnh, không phải cổ phiếu nào cũng tăng theo chỉ số, và hiệu quả danh mục của nhiều nhà đầu tư chưa thực sự tương xứng với diễn biến chung của thị trường.

SAU NÂNG HẠNG, THỊ TRƯỜNG SẼ TÍCH LŨY SAU 4-6 THÁNG

Bình luận về xu hướng của thị trường, ông Lê Chí Phúc, Tổng Giám đốc SGI Capital nhấn mạnh: Nếu tính đúng một năm, cho đến thời điểm này, thị trường diễn biến khá khó khăn với phần lớn nhà đầu tư, ngay cả các quỹ đầu tư cũng vậy.

Với The Ballad Fund của SGI Capital cũng ghi nhận hiệu quả đầu tư trong một năm vừa qua không quá tốt. Đằng sau đó có những diễn biến rất đáng chú ý, trong đó quan trọng nhất là chu kỳ tín dụng của Việt Nam.

Theo ông Lê Chí Phúc, sau hơn 10 năm tăng trưởng tín dụng rất tốt, luôn ở mức cao hơn nhiều so với tăng trưởng GDP, tín dụng Việt Nam đã tăng đến một ngưỡng mà SGI Capital đánh giá là cuối của chu kỳ tăng trưởng tín dụng dài hạn. Điều này khiến dư địa nới lỏng tiền tệ gần như đã hết. Mục tiêu tăng trưởng mạnh sẽ chắc chắn phải chấp nhận một mặt bằng lãi suất cao hơn.

Nếu tính từ thời điểm này năm ngoái, chúng ta bắt đầu chứng kiến những pha tăng lãi suất đầu tiên của các ngân hàng và trên thị trường liên ngân hàng. Đây là biến số quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán, bởi nó ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất và các kênh đầu tư khác, trong đó có chứng khoán.

Thanh khoản năm ngoái, vào giai đoạn này, đạt khoảng 30.000-40.000 tỷ đồng mỗi ngày, thậm chí có những phiên đạt 50.000-60.000 tỷ đồng trên HoSE. Nhưng hôm nay, giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ khoảng 10.200 tỷ đồng, nghĩa là chỉ còn khoảng 1/5 so với những phiên cao điểm của một năm trước. Đó là do ảnh hưởng của lãi suất.

Ảnh hưởng của lãi suất còn tiếp tục lan đến những thành phần và kênh đầu tư khác trong nền kinh tế. Cụ thể, kênh lớn nhất là bất động sản. Chúng ta cũng nhìn thấy thanh khoản và giá bất động sản đang suy giảm khá nhanh và trên diện rộng trên toàn quốc. Đây là biến số tiếp theo rất đáng chú ý mà SGI Capital đặc biệt lưu ý trong một năm vừa qua cho đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, nâng hạng thị trường là câu chuyện được nhắc tới không chỉ trong năm nay mà có lẽ đã khoảng 10 năm trở lại đây. Năm ngoái, câu chuyện này chính thức trở thành hiện thực và mang lại hy vọng, kỳ vọng rất lớn cho thị trường.

Từ số liệu thống kê, SGI Capital đưa ra quan điểm: Tác động của nâng hạng là sự công nhận đối với thị trường trong dài hạn, nhưng không nên quá kỳ vọng rằng sự kiện này sẽ mang lại một dòng tiền ồ ạt rất lớn ngay quanh thời điểm chính thức được nâng hạng.

Quá khứ cho thấy dòng tiền sẽ được giải ngân thành nhiều đợt khác nhau. Các đơn vị vận hành chỉ số có nhiều kinh nghiệm trong việc giải ngân mà không làm ảnh hưởng quá lớn đến giá mua. Họ biết cách chia nhỏ các đợt mua, không tạo áp lực mua quá lớn trong từng đợt.

Tuy nhiên, kỳ vọng của nhà đầu tư vẫn luôn lớn ở tất cả các thị trường. Thông thường, xu hướng tích cực nhất của thị trường xảy ra trước thời điểm nâng hạng. Khi thời điểm nâng hạng diễn ra, thị trường thường không tích cực như kỳ vọng trước đó mà sẽ phân hóa, củng cố và tích lũy trong khoảng 3-6 tháng sau thời điểm nâng hạng.

Vì vậy, dù yếu tố nâng hạng được nhắc đến rất nhiều gần đây, bản thân SGI Capital cũng như cộng đồng nhà đầu tư của SGI Capital không quá hào hứng với kỳ vọng sẽ đón nhận những cơ hội lớn trong một khoảng thời gian ngắn.

LÃI SUẤT VẪN LÀ BIẾN SỐ QUAN TRỌNG NHẤT

Quay trở lại câu hỏi từ nay đến cuối năm, những biến số nào đáng chú ý nhất? Theo ông Phúc, Biến số lớn nhất tiếp tục liên quan đến thị trường chứng khoán và nhiều thị trường tài sản khác là lãi suất. Hiện đang xuất hiện những diễn biến mới không thực sự tích cực từ bên ngoài.

Fed lần đầu tiên tăng lãi suất trở lại sau một vài năm. Lý do là lạm phát đang tăng và tiếp tục neo cao hơn mức kỳ vọng 2% của Fed trong hơn 6 năm. Vì vậy, quyết tâm hạ lạm phát của Fed được ưu tiên rất cao.

Cuối năm ngoái, chúng ta gặp câu chuyện thanh khoản trong nước và lãi suất trong nước gặp khó khi dư địa chính sách tiền tệ đã gần hết. Khi đó, bên ngoài chưa xuất hiện những làn gió ngược lớn, ngoại trừ câu chuyện thuế quan vẫn treo phía trước.

Gần đây, chúng ta bắt đầu thấy một làn gió ngược đáng chú ý từ chính sách tiền tệ, đó là sự gia tăng của lãi suất trên toàn cầu. Các ngân hàng trung ương lớn, quan trọng nhất là Fed, đã tăng lãi suất và kéo theo hàng loạt ngân hàng trung ương khác, cả các nước lớn và các nước xung quanh Việt Nam, cũng đã nâng lãi suất một vài lần.

Đây là một làn gió ngược từ bên ngoài, tiếp tục gây sức ép lên mặt bằng lãi suất trong nước. Vì vậy, kỳ vọng lãi suất có thể ổn định hoặc giảm trở nên mong manh hơn.

SGI Capital cho rằng lãi suất là biến số quan trọng nhất từ thời điểm này đến cuối năm. Những yếu tố chi phối lãi suất tiếp tục là lạm phát và giá dầu. Đây là những biến số tác động trực tiếp đến quyết định lãi suất sẽ tiếp tục được nâng đến mức độ nào.

Bên cạnh đó, còn một biến số mà chúng ta đã chờ khá lâu là việc Mỹ sẽ áp mức thuế quan mới như thế nào đối với Việt Nam để ngăn chặn hoạt động chuyển tải hàng hóa từ Trung Quốc qua Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ.

Đây là biến số rất khó dự liệu về mức cuối cùng. Chính phủ đang rất nỗ lực đàm phán chủ động với Mỹ để có được một kết quả tốt đẹp, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải chờ.

Mặc dù vậy, theo ông Phúc, trong dài hạn thị trường chứng khoán sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn là ngân hàng. "Chúng tôi là những người cho rằng ngân hàng năm nay có thể sẽ outperform chứng khoán, nhưng trong dài hạn, chúng tôi tin rằng cơ hội phía trước sẽ lớn hơn nhiều lần so với gửi ngân hàng.

Tôi không dám chắc cơ hội đó sẽ đến trong 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng, nhưng đó là lý do chúng tôi vẫn tiếp tục để tiền ở đây. Mặc dù một phần tiền có thể đang được gửi ở các kỳ hạn để hưởng lãi suất, chúng tôi luôn duy trì trạng thái sẵn sàng với những cơ hội có thể xuất hiện trong một vài tháng tới, thậm chí có thể ngay trong cuối năm nay", Tổng giám đốc SGI Capital nhấn mạnh.