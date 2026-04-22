Trang chủ Kinh tế số

17 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp trong thập kỷ qua

Hạ Chi

22/04/2026, 07:40

Các vụ lộ khóa riêng tư là nguyên nhân gây thiệt hại lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo nền tảng dữ liệu DefiLlama, trong vòng 10 năm qua, tin tặc đã đánh cắp hơn 17 tỷ USD thông qua 518 vụ tấn công được ghi nhận.

Dữ liệu công bố cho thấy, phần lớn các sự cố xuất phát từ việc khóa riêng tư bị xâm phạm, bên cạnh các hình thức lừa đảo và tấn công đánh cắp thông tin đăng nhập.

Những con số này cho thấy một thực tế đáng lo ngại: các tổn thất lớn nhất của ngành ngày càng đến từ những “mắt xích yếu” như bảo mật ví, hạ tầng ký giao dịch và chính hành vi người dùng, thay vì chỉ nằm ở lỗi trong mã nguồn giao thức như trước đây.

Bên cạnh đó, báo cáo công bố hôm thứ Hai của công ty giao dịch tiền số GSR cho biết hơn 600 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi các giao thức DeFi chỉ trong 60 ngày qua. Trong đó, hai vụ lớn nhất là vụ tấn công Kelp DAO và sự cố ngày 1/4 liên quan đến giao thức giao dịch phi tập trung Drift trên nền tảng Solana.

Thực tế này đang đặt ra câu hỏi: liệu việc chỉ tập trung cải thiện kiểm toán hợp đồng thông minh có còn đủ để bảo vệ người dùng? 

Theo GSR, khi bảo mật ở cấp độ mã nguồn ngày càng được nâng cao, tin tặc đang chuyển hướng sang các mục tiêu “mềm” hơn như bảo mật vận hành, hạ tầng ký, công cụ dành cho nhà phát triển và yếu tố con người đứng sau hệ thống.

Sự dịch chuyển này đang tạo thêm áp lực cho một thị trường vốn đã chứng kiến lợi nhuận suy giảm. GSR nhận định, lợi suất trong DeFi đang dần tiệm cận mức của tài chính truyền thống (TradFi), làm dấy lên nghi vấn liệu việc gửi tài sản on-chain còn xứng đáng với những rủi ro ngày càng gia tăng hay không.

Các công ty an ninh mạng cảnh báo những tiến bộ nhanh chóng của phần mềm độc hại và trí tuệ nhân tạo đang khiến các cuộc tấn công nhắm vào ví tiền điện tử và các chiêu trò lừa đảo trở nên dễ triển khai ở quy mô lớn hơn bao giờ hết. 

Ông Dyma Budorin, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty an ninh mạng Hacken, chỉ ra sự xuất hiện của các mô hình “hack-as-a-service” (dịch vụ hack thuê). Với việc các công cụ tấn công được “đóng gói” sẵn và phân phối trên thị trường ngầm, ngay cả những đối tượng không có nhiều nền tảng kỹ thuật cũng có thể dễ dàng tham gia vào các chiến dịch lừa đảo.

Ông nói với Cointelegraph bên lề sự kiện EthCC 2026: “Các nền tảng trên darknet sẽ thu phí hoa hồng từ bộ công cụ, còn phần lớn số tiền đánh cắp được sẽ thuộc về kẻ thực hiện”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng tin tặc thường không tìm kiếm những mục tiêu phức tạp, mà ưu tiên các “mắt xích yếu” – những người dùng hoặc hệ thống dễ bị khai thác với chi phí và công sức thấp nhất.

Báo cáo của Hacken cho thấy, chỉ trong quý 1/2026, các dự án Web3 đã thiệt hại khoảng 482 triệu USD. Đáng chú ý, các hình thức lừa đảo và tấn công dựa trên kỹ thuật xã hội chiếm tới 306 triệu USD, trở thành phương thức gây tổn thất lớn nhất, vượt qua cả các lỗ hổng kỹ thuật truyền thống.

Dù vậy, bức tranh an ninh không hoàn toàn u ám. Theo báo cáo công bố tháng 1 của Scam Sniffer, thiệt hại từ các vụ lừa đảo phishing trong lĩnh vực tiền điện tử đã giảm mạnh trong năm 2025. Điều này cho thấy nhận thức của người dùng đang được cải thiện đáng kể, ngay cả khi các biến thể phần mềm độc hại mới và các kịch bản “rút sạch ví” vẫn tiếp tục xuất hiện và tiến hóa.

Tiền điện tử bị tịch thu được Brazil đưa vào phục vụ an ninh công cộng

15:45, 28/03/2026

Tiền điện tử bị tịch thu được Brazil đưa vào phục vụ an ninh công cộng

Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

16:00, 15/03/2026

Thiệt hại tấn công tiền điện tử giảm gần 90% trong tháng 2

Thái Lan đóng băng hơn 10.000 tài khoản tiền điện tử có dấu hiệu rửa tiền

09:42, 12/03/2026

Thái Lan đóng băng hơn 10.000 tài khoản tiền điện tử có dấu hiệu rửa tiền

Từ khóa:

AI an ninh mạng kinh tế số tấn công mạng tiền điện tử Web3

Đọc thêm

AI tại Việt Nam bùng nổ, áp lực “kép” về quản trị và bảo mật

AI tại Việt Nam bùng nổ, áp lực “kép” về quản trị và bảo mật

Sự bùng nổ của AI đang kéo theo rủi ro an ninh mạng gia tăng nhanh chóng, buộc doanh nghiệp chuyển từ cách tiếp cận bị động sang chủ động, tăng cường bảo vệ hệ thống và dữ liệu trong môi trường số ngày càng phức tạp...

CPU “tái xuất” giữa cơn khát nguồn cung

CPU “tái xuất” giữa cơn khát nguồn cung

CPU (bộ xử lý trung tâm) từng “lép vế” trước GPU (bộ xử lý đồ họa) trong làn sóng AI thời kỳ đầu, nay lại đang trở lại vị trí trung tâm trong kiến trúc tính toán…

Việt Nam có thể trở thành “ngọn hải đăng” đổi mới sáng tạo của toàn cầu

Việt Nam có thể trở thành “ngọn hải đăng” đổi mới sáng tạo của toàn cầu

Những thành tựu khoa học và công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành các sản phẩm, dịch vụ...

Tim Cook sắp rời ghế CEO, chuyển sang vai trò Chủ tịch Apple

Tim Cook sắp rời ghế CEO, chuyển sang vai trò Chủ tịch Apple

Từ 1/9, ông John Ternus sẽ nắm giữ vị trí CEO, trong khi ông Tim Cook sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của Apple...

Apple chuyển giao lãnh đạo: Tim Cook rời vị trí CEO, John Ternus sẽ là người kế nhiệm

Apple chuyển giao lãnh đạo: Tim Cook rời vị trí CEO, John Ternus sẽ là người kế nhiệm

Apple vừa xác nhận kế hoạch chuyển giao vị trí điều hành cấp cao khi Tim Cook sẽ rời ghế CEO sau nhiều năm lãnh đạo, và John Ternus – hiện đứng đầu mảng kỹ thuật phần cứng – sẽ đảm nhận vai trò CEO mới…

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ suy yếu, công ty chứng khoán nhận định gì về xu hướng?

Chứng khoán

2

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

Thế giới

3

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tiêu điểm

4

Tăng tần suất khai thác tại Tân Sơn Nhất dịp cao điểm nghỉ lễ

Đầu tư

5

Thúc đẩy kỹ năng về khí hậu, chuyển đổi xanh cho thanh niên Việt Nam

Dân sinh

