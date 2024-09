Ông Phạm Ánh Dương từ nhiệm, An Phát Holdings sắp có Chủ tịch mới

Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) vừa công bố thông tin về việc đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời xin rút khỏi HĐQT của ông Phạm Ánh Dương vì lý do cá nhân.

Ông Dương sẽ vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT và bầu bổ sung người thay thế.

HĐQT Tập đoàn cho biết sẽ họp và tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT mới thay thế trong thời gian gần nhất dự kiến là đầu tháng 10/2024.

Ông Phạm Ánh Dương sinh năm 1976. Ông gia nhập hệ sinh thái của An Phát Holdings từ năm 2002 với vị trí đầu tiên là Giám đốc sau đó làm Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA). Từ tháng 3/2017, ông Dương ngồi ghế Chủ tịch HĐQT của An Phát Holdings.

Dưới sự lãnh đạo của ông Dương, Tập đoàn An Phát Holdings với 18 công ty thành viên đã đạt được những kết quả to lớn cả về kinh doanh và đóng góp xã hội. Sản phẩm của Tập đoàn hiện đã có mặt tại 80 quốc gia trên thế giới, ngày càng khẳng định vị thế là doanh nghiệp nhựa công nghệ cao và thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á. Sự lãnh đạo của ông Phạm Ánh Dương đã đặt nền móng và tạo tiền đề phát triển vững chắc cho Tập đoàn về sau.