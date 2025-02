Ông Powell khẳng định chủ quyền của Fed, phớt lờ áp lực từ ông Trump

Trong cuộc điều trần định kỳ vừa diễn ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Fed đối với chính sách tiền tệ của Mỹ, tuyên bố sẽ “tập trung vào dữ liệu” và tránh sự chi phối của yếu tố chính trị trong quá trình hoạch định chính sách. Quan điểm vững vàng này của ông Powell được đưa ra bất chấp lời kêu gọi gần đây từ Nhà Trắng và một số nghị sỹ Mỹ muốn Fed hạ lãi suất nhanh hơn.

Buổi điều trần ngày 11/2 của ông Powell trước Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện diễn ra trong bối cảnh Fed đứng trước thách thức khốc liệt nhất đối với sự độc lập của cơ quan này trong việc ấn định lãi suất kể từ những năm 1980. Trong tuần đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông hiểu rõ chính sách tiền tệ hơn chính Fed và lãi suất vay vốn ở Mỹ lẽ ra phải thấp hơn.

Phát biểu tại buổi điều trần, ông Powell nói rằng Fed sẽ có cơ hội tốt hơn trong việc kiểm soát giá cả trong nền kinh tế nếu cơ quan này giữ được trạng thái nằm ngoài các cuộc tranh cãi chính trị và được tiếp tục công việc thiết lập lãi suất mà không chịu sự can thiệp chính trị.

“Chúng tôi sẽ đưa ra chính sách tốt hơn, chúng tôi sẽ giữ lạm phát ở mức thấp hơn, nếu chúng tôi chỉ tập trung thực hiện công việc của mình và tránh xa chính trị, tránh xa các cuộc bầu cử và không cố gắng ủng hộ hay làm tổn thương bất kỳ đảng chính trị nào hoặc bất kỳ bộ lọc chính trị nào, và thay vào đó chỉ cố gắng tập trung vào các dữ liệu kinh tế”, ông Powell nói. “Nếu chúng tôi bắt đầu dựng lên những bộ lọc chính trị, chúng tôi sẽ trở nên kém hiệu quả hơn trong công việc vốn đã khá khó khăn của mình”.

Ông Powell cũng quả quyết rằng bất kỳ quyết định nào của ông Trump nhằm sa thải một trong 7 thành viên hội đồng thống đốc Fed đều “rõ ràng là không được phép theo quy định của pháp luật”.

Những phát biểu cứng rắn này được nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới đưa ra trong bối cảnh một số nghị sỹ Đảng Dân chủ lo ngại rằng Fed đã bắt đầu dao động trước áp lực của Đảng Cộng hòa.

Các thượng nghị sỹ Dân chủ tại dự phiên điều trần đã đề cập kế hoạch của Fed về xem xét lại quy định về bài kiểm tra sức bền tài chính (stress test) đối với các ngân hàng lớn nhất của Mỹ; việc trưởng giám sát của Fed là ông Michael Barr rời khỏi cương vị này; và quyết định của Fed rời khỏi Mạng lưới Xanh hóa Hệ thống Tài chính (Network for the Greening of the Financial System). Họ xem đây là những bằng chứng cho thấy Fed đã khuất phục trước các cuộc tấn công của Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, ông Powell khẳng định rằng về chính sách tiền tệ, Fed sẽ không vì áp lực từ chính quyền mới hay các nhà lập pháp ở cả hai đảng mà cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Ông nhắc lại quan điểm rằng chừng nào tăng trưởng kinh tế còn mạnh, Fed sẽ “không vội” giảm thêm lãi suất từ mức 4,25-4,5% hiện tại.

“Với vị thế chính sách tiền tệ của chúng tôi hiện tại đã bớt thắt chặt hơn so với trước kia và nền kinh tế vẫn còn đang vững, chúng tôi không cần phải vội trong việc điều chỉnh lập trường chính sách của mình”, Chủ tịch Fed nói. Ông nhận định nền kinh tế nói “nói chung đang mạnh” với một thị trường lao động “vững vàng” và lạm phát đang dịu đi dù còn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Dù đối mặt với áp lực từ phía các nghị sỹ Dân chủ, ông Powell từ chối bình luận về những hệ quả tiềm ẩn mà các chính sách của ông Trump có thể gây ra cho kinh tế Mỹ.

“Cần phải có thời gian để xác định chính sách thuế quan sẽ được thực thi như thế nào. Sẽ là thiếu khôn ngoan nếu đồn đoán về những gì chúng ta không thực sự biết chắc. Chúng ta mới nhìn thấy những đề xuất, và rất khó để biết điều gì sẽ thực sự diễn ra. Không chỉ về thuế quan, mà cả chính sách nhập cư, chính sách tài khóa và quy chế giám sát cũng vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng xác định các chính sách đó là như thế nào và sẽ làm điều đúng đắn về chính sách tiền tệ”, ông Powell nói.

Ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, cùng ngày cũng phát tín hiệu rằng các nhà hoạch định chính sách cần thời gian để xác định các điều kiện kinh tế diễn biến như thế nào trước khi đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất tiếp theo. Dù lãi suất còn “hơi thắt chặt một chút”, ông Williams cho rằng triển vọng kinh tế là “rất bất định, nhất là về các chính sách tài khóa, thương mại, nhập cư và quy chế giám sát”.