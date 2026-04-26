Ông Trần Đình Long giữ chức Chủ tịch HĐQT Hòa Phát, nhiệm kỳ 2026-2031
Hà Anh
26/04/2026, 10:51
Ông Trần Đình Long tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Việt Thắng - Kỹ sư xây dựng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc HPG, nhiệm kỳ 2026-2031.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.
Theo đó, ông Trần Đình Long - tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT HPG, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo giới thiệu, ông Trần Đình Long là cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Hiện tỷ lệ sở hữu của ông Long tại ngày 18/3/2026 là 25,80%.
Bầu ông Trần Tuấn Dương - Trước khi giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (từ tháng 1/2007), ông Trần Tuấn Dương đã giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại nhiều Công ty thành viên của Tập đoàn như: Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát, Công ty CP Nội thất Hòa Phát, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát. Hiện tỷ lệ sở hữu của ông Dương tại ngày 18/3/2026 là 2,31%;
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Theo giới thiệu, ông Nguyễn Mạnh Tuấn vào công ty từ năm 1996, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát kiêm Trưởng phòng Kinh doanh. Từ tháng 10/2004, ông Tuấn đảm nhiệm vai trò Giám đốc Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát. Ông đã đưa Ống thép Hòa Phát trở thành nhà sản xuất ống thép hàng đầu tại Việt Nam với tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HPG tại ngày 18/3/2026 là 2,27% và ông Doãn Gia Cường giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT - Khi gia nhập Hòa Phát, ông Doãn Gia Cường được bổ nhiệm là Phó Giám đốc, sau đó là Giám đốc Công ty CP Nội thất Hòa Phát. Từ tháng 1/2007, ông kiêm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 18/03/2026 là 0,45%.
Đồng thời, ông Nguyễn Việt Thắng - Kỹ sư xây dựng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc HPG nhiệm kỳ 2026-2031. Theo giới thiệu, ông Nguyễn Việt Thắng có 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại Tập đoàn Hòa Phát với các vị trí Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, Giám đốc Công ty Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương. Ngày 26/4/2021, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát. Hiện tỷ lệ sở hữu của ông Thắng tại ngày 18/3/2026 là 0,32%.
Được biết, HPG đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026. Tại Đại hội, Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu hơn 53.300 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.056 tỷ đồng, tăng tới 170% so với cùng kỳ năm trước.
Đại hội thông qua kế hoạch doanh thu năm 2026 là 210.000 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2025, lợi nhuận sau thuế dự kiến 22.000 tỷ đồng, tăng 41,8% so với năm trước. Phương án chi trả cổ tức năm 2025 là 15%, bao gồm 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức 2026 dự kiến cũng là 15%.
Đáng chú ý, trong phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long và ban lãnh đạo Tập đoàn cởi mở giải đáp các câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh, phương án chia cổ tức, dự án sản xuất thép ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án bất động sản, kế hoạch mở rộng mảng nông nghiệp sau khi niêm yết,… Đây là các động lực chính để Hòa Phát hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm giai đoạn 2026-2031.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên, lãnh đạo Hòa Phát khẳng định Tập đoàn tiếp tục đầu tư vào thép, đẩy mạnh đầu tư sản xuất thép chất lượng cao, thép đặc biệt như ray đường sắt, thép cho ngành công nghiệp ô tô, thép dập nguội, thép dự ứng lực, thép lò xo không hợp kim, thép cho công nghiệp năng lượng,…
Tập đoàn đang đẩy mạnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, công suất 700.000 tấn/năm. Sau 3 tháng từ ngày khởi công, Nhà máy đã hoàn thành 35% tiến độ xây dựng, dự kiến sẽ bắt đầu lắp đặt dây chuyền từ tháng 6 tới và sẽ ra sản phẩm thép ray vào quý 1/2027. Ông Trần Đình Long cho biết: “Cả thế giới có một vài công ty lớn Áo, Đức sản xuất được dây chuyền làm ray. Hòa Phát chọn làm với các nhà cung cấp công nghệ, thiết bị danh tiếng nhất, chất lượng nhất về ray đường sắt, đồng thời ký hợp tác với đơn vị kiểm định hàng đầu thế giới TUV SUD của Đức, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm nghiệm an toàn đường sắt. Dự kiến quý 2/2027 ray đường sắt của Hòa Phát sẽ đủ điều kiện cung cấp ra thị trường”.
