Palm City và xu hướng “đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố” tại khu Đông TP.HCM
Thu Hà
17/06/2026, 15:48
Trong nhiều năm, phát triển đô thị tại TP.HCM được đo bằng tốc độ mở rộng không gian và nguồn cung nhà ở. Tuy nhiên, khi đô thị bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, chất lượng sống đang trở thành một trong những tiêu chí được quan tâm khi lựa chọn nơi an cư.
Sự dịch chuyển này thúc đẩy những mô hình phát triển tích hợp không gian xanh, mặt nước, tiện ích và khả năng kết nối hạ tầng. Trong đó, “đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố” đang nổi lên như một hướng phát triển phản ánh nhu cầu sống của cư dân đô thị.
TỪ NHU CẦU NHÀ Ở ĐẾN NHU CẦU CHẤT LƯỢNG SỐNG
Thực tế phát triển đô thị những năm qua cho thấy không ít khu đô thị mới đạt tỷ lệ bán trong khi tốc độ lấp đầy dân cư không như kỳ vọng.
Tại một hội thảo về phát triển đô thị gần đây, ông Nguyễn Đỗ Dũng, chuyên gia quốc tế về quy hoạch đô thị, cho rằng nhiều khu đô thị vệ tinh trước đây “bán hết nhà nhưng dân về ở ít”. Theo ông, nguyên nhân không nằm ở khoảng cách địa lý mà ở thời gian di chuyển, việc làm và khả năng tiếp cận dịch vụ.
Đồng quan điểm, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam, cho rằng một khu đô thị bền vững không thể chỉ là nơi cư trú mà phải tạo ra hệ sinh thái việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ đủ sức hình thành cộng đồng cư dân thực sự.
Những nhận định này cho thấy trọng tâm của đô thị hóa đang dịch chuyển từ đáp ứng nhu cầu nhà ở sang nâng cao chất lượng sống. Mặt nước, cây xanh hay các tiện ích chăm sóc sức khỏe vì thế không còn là giá trị cộng thêm mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc đô thị hiện đại.
XU HƯỚNG “ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ”
Sự xuất hiện của mô hình “đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố” cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu của cư dân đô thị. Bên cạnh vị trí, khả năng kết nối và quy mô phát triển, chất lượng môi trường sống đang trở thành một tiêu chí ngày càng được quan tâm trong lựa chọn nơi an cư.
Mô hình này đưa mặt nước, cây xanh, không gian mở và các tiện ích chăm sóc sức khỏe vào đời sống thường nhật. Dưới góc độ quy hoạch, đây không chỉ là câu chuyện cảnh quan mà còn là cách gia tăng chất lượng môi trường đô thị, góp phần cải thiện vi khí hậu và mở rộng không gian công cộng cho cư dân.
Tuy nhiên, yếu tố nghỉ dưỡng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng khả năng kết nối. Bản chất của mô hình này là sự kết hợp giữa chất lượng sống và khả năng tiếp cận thuận tiện với việc làm, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu.
Tại TP.HCM, khu Đông đang nổi lên như một trong những địa bàn hội tụ nhiều điều kiện cho xu hướng này. Sự hình thành thành phố Thủ Đức cùng hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như nút giao An Phú, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến Metro Thủ Thiêm - Long Thành theo quy hoạch và các tuyến kết nối sân bay quốc tế Long Thành đang tạo nền tảng cho những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu.
Trong bối cảnh đó, Palm City tại phường Bình Trưng được thiết kế theo định hướng của một khu đô thị tích hợp quy mô 30,2 ha, bao gồm các phân khu nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế và hệ thống tiện ích cộng đồng.
Nằm liền kề Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm và Trung tâm thể thao Nam Rạch Chiếc, Palm City kết nối thuận tiện với mạng lưới hạ tầng đang hoàn thiện của khu Đông.
Theo định hướng phát triển mới được công bố, Hướng Việt Properties lựa chọn mô hình “đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố” làm nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo của dự án. Cách tiếp cận này hướng đến việc hoàn thiện một hệ sinh thái đồng bộ thay vì tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ.
Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà cao tầng Hướng Việt Properties, cho biết việc triển khai Palm River không chỉ đánh dấu bước phát triển tjếp theo của Palm City mà còn thể hiện cam kết phát triển một khu đô thị được đầu tư bài bản và hướng đến giá trị bền vững.
Theo ông, giá trị của một khu đô thị không nằm ở tốc độ phát triển mà ở khả năng kiến tạo môi trường sống ngày càng tốt hơn theo thời gian.
Hiện nhiều hạng mục của Palm City đã đi vào vận hành như Palm Residence, Palm Heights, hệ thống trường quốc tế và công viên ven sông, từng bước hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu và tạo nền tảng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.
TỪ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN THỰC TẾ
Ngày 16/6, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cùng Hướng Việt Properties chính thức khởi động Palm River, phân khu đầu tiên trong giai đoạn phát triển mới của Palm City.
Palm City định vị là khu đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố và Palm River là phân khu thể hiện rõ nét định hướng này. Tọa lạc ven sông, dự án được thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, tối ưu ánh sáng tự nhiên, hệ tiện ích được phát triển gắn với mặt nước và cảnh quan ven sông làm gia tăng trải nghiệm sống trong môi trường đô thị.
Theo Hướng Việt Properties, Palm River có quy mô sản phẩm từ 34,86 m2 đến hơn 300 m2 và dự kiến ra mắt thị trường trong năm 2026. Dự án hợp tác với các đối tác tư vấn, thiết kế quốc tế giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, công trình xanh và quản lý dự án.
Trong bối cảnh TP.HCM chuyển dần từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, giá trị của một khu đô thị được gia tăng qua khả năng tạo nên môi trường sống bền vững bên cạnh quy mô đầu tư và vị trí
Các mô hình đô thị tích hợp theo hướng nghỉ dưỡng giữa thành phố đang trở thành một xu hướng phát triển mới. Tại khu Đông TP.HCM, Palm City được phát triển theo định hướng này, đồng thời bổ sung thêm một lựa chọn nơi an cư tại khu vực này.
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