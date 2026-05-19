Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

MB mua hơn 5 triệu cổ phiếu MBS, nâng sở hữu lên 66,4%

Hà Anh

19/05/2026, 18:56

MB sẽ thực hiện mua 5.007.810 cổ phiếu MBS, giá trị mua theo mệnh giá là hơn 50 tỷ đồng

Sơ đồ giá cổ phiếu MBB trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã cổ phiếu MBB) đã thông qua phương án mua cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2026 của MBS.

Cụ thể, căn cứ theo Thông báo số 193/TB-MBS-HĐQT ngày 13/05/2026 của Công ty CP chứng khoán MB (MBS) về việc Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết, MB đã thông qua phương án mua cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2026 của MBS.

Theo đó, MB sẽ thực hiện mua 5.007.810 cổ phiếu MBS, giá trị mua theo mệnh giá là hơn 50 tỷ đồng. Sau khi mua thêm lượng cổ phiếu này, MB sẽ nắm giữ tổng số lượng cổ phiếu MBS gần 664,7 triệu cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ sở hữu tại MBS là 66,4%.

Theo dữ liệu trên HNX ngày 12/5/2026, MB đã phát hành thành công 35.000 trái phiếu mã MBB12603 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là 3.500 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 12/5/2036. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành,.. không được công bố.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, MBB ghi nhận tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 17,4 nghìn tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước; -13% so với cùng kỳ quý trước), lần lượt hoàn thành 20% và 23% dự báo cả năm của VCSC.

Nhìn chung, lợi nhuận của MBB phù hợp với kỳ vọng của VCSC. Mặc dù thu nhập ngoài lãi (NOII) thấp hơn dự kiến, tác động này đã được bù đắp bởi chi phí tín dụng và chi phí hoạt động được kiểm soát tốt. VCSC lưu ý rằng quý 1 thường là mùa thấp điểm đối với các hoạt động thu hồi nợ và xử lý nợ xấu. Mặc dù VCSC vẫn thận trọng về khả năng biến động vĩ mô, ban lãnh đạo đã khẳng định lại tại ĐHCĐ gần đây cam kết giữ tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức ≤1,5% và tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mẹ dưới 1%. Do đó, mức tăng so với cùng kỳ quý trước của tỷ lệ nợ xấu chưa tác động tiêu cực đáng kể đối với dự báo cả năm của VCSC. VCSC vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng năm 2026 của MBB, được hỗ trợ bởi lợi thế chi phí vốn thấp và hạn mức tăng trưởng tín dụng thuận lợi.

Tăng trưởng tín dụng ngân hàng mẹ quý 1/2026 là 3,3% (gần tương đương với mức 3,2% toàn hệ thống). Việc giải ngân tín dụng diễn ra đa dạng ở các ngành nghề kinh doanh và chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc kinh doanh bán lẻ và hộ gia đình (+12% so với cùng kỳ quý trước), đóng góp 22,7% vào dư nợ của ngân hàng mẹ trong quý 1/2026 (+1,8 điểm % so với cùng kỳ quý trước; phù hợp với chiến lược của ban lãnh đạo được chia sẻ tại ĐHCĐ nhằm tăng tỷ trọng đóng góp của mảng bán lẻ/SME).

Ngoài ra, cho vay các doanh nghiệp bất động sản chiếm 11,8% dư nợ hợp nhất của MBB trong quý 1/2026. Định hướng của ngân hàng là quản lý tỷ trọng bất động sản ở mức khoảng 10% tổng tín dụng, với mức trần nội bộ là 12%, trong khi tỷ lệ nợ xấu hiện tại của phân khúc này vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu tổng thể của ngân hàng. Dư nợ cho vay ký quỹ của MBS trong quý 1/2026 tăng lên 15,5 nghìn tỷ đồng (+3,2% so với cùng kỳ quý trước) và chiếm 1,4% dư nợ hợp nhất của MBB.

Tiền gửi giảm 1,7% so với cùng kỳ quý trước (so với +1,2% trong quý 1/2025), mà VCSC cho rằng một phần do tính chất mùa vụ thông thường trong quý 1 khi các khách hàng doanh nghiệp rút tiền gửi sau thời điểm cuối năm. Tỷ lệ CASA quý 1/2026 là 33,1% (-4,6 điểm % so với cùng kỳ quý trước; -2,8 điểm % so với cùng kỳ năm trước), giảm trong bối cảnh môi trường lãi suất tăng, mặc dù vẫn cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố báo cáo cho đến nay. Tăng trưởng giấy tờ có giá trong quý 1/2026 vẫn mạnh mẽ ở mức 11,5% so với cùng kỳ quý trước, hỗ trợ vị thế vốn và thanh khoản của MBB nhưng cũng đồng thời làm tăng chi phí vốn.

Thu nhập lãi thuần (NII) đạt 14,9 nghìn tỷ đồng (+27,5% so với cùng kỳ năm trước) là động lực lợi nhuận chính, phù hợp với kỳ vọng của VCSC và được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ tiếp tục. NIM co hẹp xuống 3,80% (-39 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước; -26 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước; xấp xỉ với dự báo 3,82% của VCSC), chịu áp lực bởi sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí vốn lên 4,11% (+85 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước; +38 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước), điều này đã bù trừ hoàn toàn mức cải thiện khiêm tốn của lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) lên 7,39% (+37 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước; +9 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước). Áp lực chi phí vốn phản ánh lãi suất tiền gửi cao hơn trong môi trường cạnh tranh cũng như sự sụt giảm của tỷ lệ CASA. Ngoài ra, mức cải thiện lợi suất IEA của MBB phần nào bị hạn chế bởi sự gia tăng so với cùng kỳ quý trước của các chỉ số nợ xấu.

Thu nhập ngoài lãi (NOII) đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh (-30,7% so với cùng kỳ năm trước), là trở ngại chính đối với lợi nhuận trong quý và thấp hơn so với dự báo cả năm của VCSC (hoàn thành 13%). Sự sụt giảm này do: khoản lỗ từ kinh doanh ngoại hối 32 tỷ đồng (so với lãi 538 tỷ đồng trong quý 1/2025), và khoản lỗ từ chứng khoán đầu tư 251 tỷ đồng (so với lãi 678 tỷ đồng trong quý 1/2025). Những yếu tố này một phần được bù đắp bởi tăng trưởng thu nhập phí ổn định, với thu nhập phí thuần tăng lên 1,7 nghìn tỷ đồng (+38,3% so với cùng kỳ năm trước). Thu nhập từ thu hồi nợ xấu đã xử lý đạt 734 tỷ đồng (-27% so với cùng kỳ năm trước), cũng chậm lại từ mức nền cao của năm ngoái.

Chi phí/thu nhập (CIR) cải thiện xuống 24,9% (-0,8 điểm % so với cùng kỳ năm trước), tốt hơn đáng kể so với mục tiêu <28% của MBB.

Các chỉ số nợ xấu tăng nhẹ so với quý trước. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,42% (-42 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước; +13 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước), trong khi nợ nhóm 2 cũng tăng lên 1,06% tổng dư nợ (-85 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước; +11 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước). VCSC ước tính tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) quý 1/2026 vẫn ở mức tốt là 92,2% (-1,5 điểm % so với cùng kỳ quý trước so với 93,7% cuối năm 2025). Tuy nhiên, chi phí dự phòng 3,5 nghìn tỷ đồng (+15,7% so với cùng kỳ năm trước) thấp hơn kỳ vọng của VCSC (hoàn thành 17% dự báo cả năm).

