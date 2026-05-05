Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Petrolimex cảnh báo về kết quả kinh doanh quý 1/2026

Hà Anh

05/05/2026, 09:28

Tại đại hội cổ đông thường niên 2026, PLX chưa công bố kết quả sơ bộ hợp nhất quý 1, nhưng cho biết mảng xăng dầu cốt lõi lỗ 1.000 tỷ đồng, do lỗ tồn kho lớn trong bối cảnh giá dầu diesel trên sàn Platts Singapore giảm khoảng 40% từ cuối tháng 3.

Sơ đồ giá cổ phiếu PLX trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PLX trên TradingView.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã PLX-HOSE) vừa có văn bản cảnh báo các nhà đầu tư trong đó có nội dung về kết quả kinh doanh quý 1/2026

Cụ thể: trong những ngày gần đây, Petrolimex ghi nhận tình trạng một số tài khoản và nền tảng thông tin không chính thức đăng tải, lan truyền, diễn giải các thông tin, số liệu liên quan đến Tập đoàn, trong đó có nội dung về kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Petrolimex cho biết đến thời điểm hiện tại, Petrolimex chưa công bố Báo cáo tài chính quý 1/2026 của Tập đoàn. Do đó, các số liệu, nhận định hoặc diễn giải về kết quả kinh doanh quý 1/2026 không được dẫn nguồn từ kênh công bố thông tin chính thức của Petrolimex, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đều không phải là thông tin chính thức.

Petrolimex sẽ công bố Báo cáo tài chính quý 1/2026 và các nội dung liên quan theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, Petrolimex khuyến nghị cổ đông, nhà đầu tư và công chúng thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng và chia sẻ các thông tin chưa được xác thực; đồng thời tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của Tập đoàn và các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý, Petrolimex luôn cam kết thực hiện công bố thông tin minh bạch, kịp thời, đúng quy định; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Được biết, PLX đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 24/4 vừa qua và VCSC đã tham dự cuộc họp trên. Theo VCSC, nhìn chung, Ban lãnh đạo thừa nhận các khoản lỗ ngắn hạn trong mảng xăng dầu cốt lõi do giá dầu biến động mạnh, đồng thời tái khẳng định cam kết đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm và đảm bảo an ninh nguồn cung.

Ban lãnh đạo PLX cũng công bố chiến lược mới nhằm đa dạng hóa lợi nhuận thông qua các sáng kiến chuyển dịch năng lượng, bao gồm việc ra mắt công ty pin & xe điện (EV) vào đầu tháng 5, hợp tác với một nhà đầu tư chiến lược uy tín.

Qua đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 do kết quả kinh doanh quý 1 thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng được định hướng ở mức trung bình 7%/năm trong giai đoạn 2026–2030 (so với dự báo khoảng 4%/năm của VCSC), và mảng pin & EV có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng cho dự báo lợi nhuận dài hạn của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong trường hợp nguồn cung trong nước từ NSRP suy giảm, PLX khẳng định có thể nhanh chóng tăng cường nhập khẩu nhờ độ uy tín quốc tế mạnh mẽ và mạng lưới nhà cung cấp toàn cầu sâu rộng.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 3.380 tỷ đồng (-7,8% so với cùng kỳ năm trước; +5,6% so với kế hoạch năm 2025; đạt 74% dự báo năm 2026 của VCSC), thấp hơn kỳ vọng.

Hiện PLX chưa công bố kết quả sơ bộ hợp nhất quý 1, nhưng cho biết mảng xăng dầu cốt lõi lỗ 1.000 tỷ đồng, do lỗ tồn kho lớn trong bối cảnh giá dầu diesel trên sàn Platts Singapore giảm khoảng 40% từ cuối tháng 3.

VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế hợp nhất có thể lỗ khoảng 600–700 tỷ đồng, được bù đắp một phần bởi lợi nhuận từ các mảng ngoài cốt lõi (khoảng 300–400 tỷ đồng). Kết quả này thấp hơn mức kỳ vọng của VCSC và cho thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Cổ đông đã thông qua cổ tức tiền mặt năm 2025 là 1.200 đồng/cổ phiếu và định hướng cổ tức năm 2026 là 1.000 đồng/cổ phiếu, lần lượt thấp hơn dự báo 1.500 đồng/cổ phiếu và 2.000 đồng/cổ phiếu của VCSC, qua đó cho thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với các dự phóng cổ tức của VCSC.

Về yêu cầu tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tối thiểu 10% theo Luật Chứng khoán (so với mức 9,41% hiện tại), Ban lãnh đạo đã đưa ra các giải pháp tiềm năng, bao gồm bán cổ phiếu quỹ để tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và Phương án Nhà nước thoái vốn để giảm tỷ lệ sở hữu.

Từ khóa:

chứng khoán kết quả kinh doanh quý 1/2026 PLX

Đọc thêm

Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt 1,1 tỷ đồng vì không báo cáo giao dịch cổ phiếu TVA

Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt 1,1 tỷ đồng vì không báo cáo giao dịch cổ phiếu TVA

Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera, tổ chức có liên quan của ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (mã TVA-UPCoM) với số tiền phạt là hơn 1,1 tỷ đồng do hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi

Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi

Nhóm tài chính ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt +14,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2026, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của toàn thị trường (+36,5%) và kém xa nhóm phi tài chính (+77,2%).

VEAM công bố phương án khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP - VEAM (mã VEA-UPCoM) vừa có văn bản giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

HAG phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 29/4/2026, HAG đã phát hành công lô trái phiếu mã HAG12601 với khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/04/2029.

DHG bổ nhiệm lãnh đạo mới, chốt cổ tức 50% cho năm 2025

DHG thông báo bổ nhiệm ông Osamu Fujimori - Tổng giám đốc điều hành, người được ủy quyền công bố thông tin giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Chuỗi Cung ứng, người được ủy quyền công bố thông tin, từ ngày 1/5-31/12/2026.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hanta virus liệu có ảnh hưởng đến du lịch tàu biển?

Du lịch

2

UAE thảo luận với Mỹ về thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ giữa hai nước

Thế giới

3

Hà Nội: Thị trường chuyển nhượng bất động sản đang vào nhịp điều chỉnh

Bất động sản

4

Đồng Tháp: Giá sầu riêng giảm sâu, khẩn trương lên phương án tháo gỡ

Thị trường

5

Ngành sản xuất châu Á chịu sức ép lớn vì xung đột Iran

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy