Petrolimex cảnh báo về kết quả kinh doanh quý 1/2026

Cụ thể: trong những ngày gần đây, Petrolimex ghi nhận tình trạng một số tài khoản và nền tảng thông tin không chính thức đăng tải, lan truyền, diễn giải các thông tin, số liệu liên quan đến Tập đoàn, trong đó có nội dung về kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Petrolimex cho biết đến thời điểm hiện tại, Petrolimex chưa công bố Báo cáo tài chính quý 1/2026 của Tập đoàn. Do đó, các số liệu, nhận định hoặc diễn giải về kết quả kinh doanh quý 1/2026 không được dẫn nguồn từ kênh công bố thông tin chính thức của Petrolimex, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đều không phải là thông tin chính thức.

Petrolimex sẽ công bố Báo cáo tài chính quý 1/2026 và các nội dung liên quan theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, Petrolimex khuyến nghị cổ đông, nhà đầu tư và công chúng thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng và chia sẻ các thông tin chưa được xác thực; đồng thời tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của Tập đoàn và các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.

Đáng chú ý, Petrolimex luôn cam kết thực hiện công bố thông tin minh bạch, kịp thời, đúng quy định; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Được biết, PLX đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 24/4 vừa qua và VCSC đã tham dự cuộc họp trên. Theo VCSC, nhìn chung, Ban lãnh đạo thừa nhận các khoản lỗ ngắn hạn trong mảng xăng dầu cốt lõi do giá dầu biến động mạnh, đồng thời tái khẳng định cam kết đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm và đảm bảo an ninh nguồn cung.

Ban lãnh đạo PLX cũng công bố chiến lược mới nhằm đa dạng hóa lợi nhuận thông qua các sáng kiến chuyển dịch năng lượng, bao gồm việc ra mắt công ty pin & xe điện (EV) vào đầu tháng 5, hợp tác với một nhà đầu tư chiến lược uy tín.

Qua đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 do kết quả kinh doanh quý 1 thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng được định hướng ở mức trung bình 7%/năm trong giai đoạn 2026–2030 (so với dự báo khoảng 4%/năm của VCSC), và mảng pin & EV có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng cho dự báo lợi nhuận dài hạn của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong trường hợp nguồn cung trong nước từ NSRP suy giảm, PLX khẳng định có thể nhanh chóng tăng cường nhập khẩu nhờ độ uy tín quốc tế mạnh mẽ và mạng lưới nhà cung cấp toàn cầu sâu rộng.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 3.380 tỷ đồng (-7,8% so với cùng kỳ năm trước; +5,6% so với kế hoạch năm 2025; đạt 74% dự báo năm 2026 của VCSC), thấp hơn kỳ vọng.

Hiện PLX chưa công bố kết quả sơ bộ hợp nhất quý 1, nhưng cho biết mảng xăng dầu cốt lõi lỗ 1.000 tỷ đồng, do lỗ tồn kho lớn trong bối cảnh giá dầu diesel trên sàn Platts Singapore giảm khoảng 40% từ cuối tháng 3.

VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế hợp nhất có thể lỗ khoảng 600–700 tỷ đồng, được bù đắp một phần bởi lợi nhuận từ các mảng ngoài cốt lõi (khoảng 300–400 tỷ đồng). Kết quả này thấp hơn mức kỳ vọng của VCSC và cho thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Cổ đông đã thông qua cổ tức tiền mặt năm 2025 là 1.200 đồng/cổ phiếu và định hướng cổ tức năm 2026 là 1.000 đồng/cổ phiếu, lần lượt thấp hơn dự báo 1.500 đồng/cổ phiếu và 2.000 đồng/cổ phiếu của VCSC, qua đó cho thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với các dự phóng cổ tức của VCSC.

Về yêu cầu tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tối thiểu 10% theo Luật Chứng khoán (so với mức 9,41% hiện tại), Ban lãnh đạo đã đưa ra các giải pháp tiềm năng, bao gồm bán cổ phiếu quỹ để tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và Phương án Nhà nước thoái vốn để giảm tỷ lệ sở hữu.